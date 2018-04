“Lạnh gáy” khi đến những vùng đất ma ám này

Nhà thương điên Pennhurst, Spring City, Pennsylvania: Địa điểm này nổi tiếng với những hiện tượng bí ẩn như sự xuất hiện và biến mất khó hiểu của những bóng người và âm thanh cũng như những tín hiệu liên lạc kỳ lạ từ những nguồn vô danh. Đường hầm Shanghai, Portland, Oregon: Trong suốt thế kỷ 19, Portland là điểm nóng của nhiều phi vụ buôn người. Nhiều nạn nhân đã bị giết hại ở những nơi tăm tối nhất của thành phố mà cho đến nay người ta tin rằng nhiều hồn ma vẫn còn vất vưởng trong đường hầm. Biệt thự LaLaurie, New Orleans, Louisiana: Delphine LaLaurie là một người có vai vế trong xã hội ở Louisiana vào đầu thế kỷ 19. Tình cờ, khi dinh thự của bà bị cháy, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều nô lệ bị tra tấn man rợ trên gác mái. LaLaurie sau đó đã trốn khỏi đây và không ai biết số phận bà ta ra sao nhưng nhiều người vẫn nghe thấy tiếng hét vang vọng của nhiều nạn nhân từ căn biệt thự này. Castello di Montebello, Torriana, Italy: Vùng đất này vốn nổi tiếng bởi cảnh đẹp và đồ ăn ngon nhưng đằng sau đó là câu chuyện bí ẩn về một cô gái bạch tạng bị nhốt dưới tầng hầm của ngọn tháp trên đỉnh đồi. Cứ vào ngày 21/7 hằng năm, mọi người quanh đó lại nghe thấy tiếng khóc bí ẩn của một cô gái. Ngôi nhà Ham House, Richmond, Anh: Ngôi nhà này chứa đựng câu chuyện từ thế kỷ 17 về công nương xứ Lauderdale - Elizabeth Murray đã tự giam mình dưới tầng hầm của tòa nhà. Những du khách kể lại rằng khi bước vào đây, nhiệt độ giảm đột ngột cũng như nỗi sợ hãi trào lên khi nhìn vào tấm gương lớn trong phòng. Chateau de Brissac, Loire Valley, Pháp: Là lâu đài cao nhất nước Pháp nhưng cũng là điểm đến đầy bí ẩn, Chateau de Brissac gây ám ảnh bởi những câu chuyện ma quái về tiếng khóc trong đêm và những cái chạm vô hình kỳ lạ. Thư viện Port Elizabeth, Nam Phi: Nhiều người đã đồn thổi câu chuyện về cảnh sát Constable Maxwell bị thiêu cháy ở đây trước khi thư viện này được xây . Khi bia mộ của ông được chuyển tới khu vườn thư viện, thỉnh thoảng ông lại “xuất hiện” cho tới khi nó quay trở về vị trí ban đầu. Old Melbourne Gaol, Victoria, Australia: Địa điểm này khiến bất cứ ai tới đây đều “rợn tóc gáy” khi nghe thấy những âm thanh quái đản và sự lạnh lẽo không thể lý giải. Lover’s Leap Waterfall, Nuwara Eliya, Sri Lanka: Dù sở hữu phong cảnh tuyệt đẹp nhưng thác nước này lại là nơi nhiều cặp đôi tự tử. Thậm chí những người dân địa phương cũng cẩn trọng tránh đi qua đây lúc trời tối. The Hell Fire Club, Montpelier Hill, Dublin, Ireland: Nơi đây vào thế kỷ 18 đã từng là chỗ tụ họp của một nhóm người tới uống rượu, cờ bạc và thờ phụng quỷ dữ. Những câu chuyện tế sống động vật, thiêu người hay hành hạ phụ nữ vẫn còn được kể cho tới ngày nay. Khu rừng tự sát Aokigahara, Nhật Bản: Khu rừng này là nơi hàng trăm người tới đây tự sát mỗi năm. Người ta nói rằng ám khí của khu rừng đã cám dỗ những người khác với cùng một số phận tuyệt vọng như những người ở đây. Palace of Linares, Madrid, Tây Ban Nha: Nằm ở một góc Madrid, cung điện này được xây vào cuối thế kỷ 19 dành cho Marquis giàu có. Sau đám cưới và người vợ mang thai, ông phát hiện ra bà là em gái cùng cha khác mẹ với mình. Hai người sau đó đã giết đứa trẻ để che giấu sự thật và tiếng khóc của nó vẫn ám ảnh cung điện tới nay. Castle Frankenstein, Odenwald, Đức: Được xây dựng vào năm 1250, lâu đài này từng thuộc sở hữu của Johann Konrad Dippel. Với tham vọng đưa con người trở về từ cõi chết, ông đã tiến hành nhiều nghiên cứu trên những xác chết đào từ dưới mộ lên. Tuy nhiên, ngày nay Dippel và những vật thí nghiệm được cho rằng vẫn rên rỉ ở đây dù tòa lâu đài giờ chỉ là đống đổ nát. Rạp chiếu phim quốc gia, Helsinki, Phần Lan: Thành lập từ năm 1872 và nằm gần nhà ga xe lửa của thành phố, địa điểm này lưu truyền những câu chuyện ghê rợn về những hồn ma của những người từng chết ở đây. Động Daveli, núi Pentelli, Attica, Hy Lạp: Nhiều người kể lại họ đã từng nhìn thấy ma quỷ và cảm thấy nỗi sợ trào lên mỗi khi đến đây. Thậm chí có người còn nói rằng họ từng trông thấy cả UFO.

