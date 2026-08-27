Lào Cai ra mắt nền tảng du lịch thông minh tích hợp AI

Tích hợp AI, bản đồ số và dữ liệu điểm đến

Dự lễ ra mắt có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Giàng Thị Dung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại sự kiện, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã cùng bấm nút chính thức ra mắt nền tảng Du lịch thông minh Lào Cai Tour, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực du lịch của địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy (thứ tư từ phải sang) cùng các đại biểu bấm nút ra mắt ứng dụng Du lịch thông minh Lào Cai Tour.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Với du lịch, công nghệ ngày càng tham gia sâu vào toàn bộ hành trình của du khách, từ tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, xây dựng lịch trình cho đến đặt dịch vụ và trải nghiệm tại điểm đến.

Đối với Lào Cai, việc đưa công nghệ vào du lịch được xem là hướng đi phù hợp nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, văn hóa, con người và bản sắc các dân tộc. Những giá trị đặc sắc của địa phương sẽ có thêm một không gian mới để quảng bá, tiếp cận du khách trong nước và quốc tế.Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Công ty cổ phần IGB nghiên cứu, phát triển Lào Cai Tour trên các nền tảng số.

Theo định hướng xây dựng, Lào Cai Tour không đơn thuần là một ứng dụng cung cấp thông tin du lịch mà hướng tới trở thành nền tảng kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái du lịch. Chính quyền, doanh nghiệp, người dân và du khách được đặt trong cùng một không gian số, qua đó hình thành phương thức quảng bá, cung cấp thông tin và kết nối thị trường hiện đại hơn.

Điểm đáng chú ý của Lào Cai Tour là tích hợp nhiều tiện ích công nghệ trên cùng một nền tảng, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), bản đồ số, thông tin điểm đến, hình ảnh trực quan, mã QR và các tiện ích thông minh khác.

Thông qua nền tảng, du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin về điểm đến, lựa chọn địa danh phù hợp, xây dựng kế hoạch hành trình và khám phá các giá trị thiên nhiên, văn hóa, con người của Lào Cai.

Việc tích hợp dữ liệu trên một nền tảng thống nhất được kỳ vọng giúp khắc phục tình trạng du khách phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Thay vào đó, thông tin về điểm đến và các sản phẩm, dịch vụ du lịch có thể được tiếp cận thuận tiện, trực quan hơn.

Đặc biệt, việc ứng dụng AI và bản đồ số mở ra khả năng nâng cao tính tương tác, cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ du khách trong quá trình khám phá. Công nghệ không còn chỉ đóng vai trò là công cụ cung cấp thông tin mà từng bước trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm của du khách.

Mở thêm “cửa” cho doanh nghiệp địa phương

Không chỉ phục vụ du khách, Lào Cai Tour còn hướng tới tạo không gian số để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở kinh doanh quảng bá sản phẩm, giới thiệu dịch vụ và kết nối trực tiếp với khách hàng.

Đây được xem là một trong những điểm quan trọng của nền tảng khi đặt doanh nghiệp, cộng đồng và người dân vào vị trí những chủ thể trực tiếp tham gia chuỗi giá trị du lịch.

Khi các sản phẩm đặc trưng của địa phương được đưa lên môi trường số, khả năng tiếp cận thị trường sẽ được mở rộng. Các cơ sở kinh doanh có thêm kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tiếp cận du khách, trong khi người dùng có thêm lựa chọn khi xây dựng hành trình.

Với Lào Cai, điều này có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng. Từ những điểm đến nổi tiếng đến các sản phẩm du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa hay dịch vụ do người dân cung cấp, không gian số có thể giúp tăng khả năng nhận diện và kết nối với thị trường.

Bên cạnh giá trị quảng bá, Lào Cai Tour còn góp phần hình thành và khai thác nguồn dữ liệu du lịch thống nhất. Dữ liệu được cập nhật đầy đủ, thường xuyên sẽ là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương đưa ra những quyết định phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Làm giàu dữ liệu để nền tảng phát huy hiệu quả

Tại lễ ra mắt, các địa phương được đề nghị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai cập nhật, bổ sung dữ liệu trên nền tảng. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng để Lào Cai Tour không chỉ dừng ở việc ra mắt một sản phẩm công nghệ mà thực sự trở thành công cụ phục vụ phát triển du lịch.

Trong môi trường số, giá trị của một nền tảng không chỉ nằm ở công nghệ được tích hợp mà còn phụ thuộc lớn vào chất lượng, độ chính xác và tính cập nhật của dữ liệu. Vì vậy, việc liên tục bổ sung thông tin về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động du lịch sẽ quyết định khả năng đáp ứng nhu cầu của du khách.

Quá trình này đồng thời góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Từ một nền tảng công nghệ, Lào Cai Tour được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa tài nguyên du lịch với thị trường, giữa sản phẩm địa phương với du khách và giữa hoạt động quản lý nhà nước với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, người dân.

Việc ra mắt Lào Cai Tour vì thế được xem là điểm khởi đầu cho một quá trình dài hơi. Hiệu quả của nền tảng sẽ phụ thuộc vào mức độ tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, cũng như khả năng liên tục cập nhật, hoàn thiện dữ liệu và các tiện ích phục vụ người dùng.

Trong hành trình chuyển đổi số, mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa công nghệ vào hoạt động du lịch mà quan trọng hơn là biến công nghệ thành giá trị cụ thể cho du khách, doanh nghiệp và người dân.

Với định hướng đó, Lào Cai Tour được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh Lào Cai, những giá trị văn hóa đặc sắc và các sản phẩm du lịch của địa phương đến gần hơn với công chúng; đồng thời mở rộng cơ hội kết nối thị trường, nâng cao trải nghiệm và thúc đẩy du lịch Lào Cai phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững.