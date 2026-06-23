Sụt giảm khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng, có đáng lo?

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong cơ cấu khách quốc tế tháng 5, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu với hơn 130.800 lượt khách, chiếm khoảng 18% tổng lượng khách quốc tế đến địa phương. Tuy nhiên, lượng khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng tháng 5 đã giảm 20% so với tháng 4/2026 và chỉ bằng khoảng một nửa con số trong tháng 3/2026. Tính chung cả nước, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam tháng 5/2026 đã giảm nhẹ so với tháng 4/2026, và giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Chợ Hàn tại Đà Nẵng là điểm đến quen thuộc của du khách Hàn Quốc

Trước những tác động từ bất ổn kinh tế, địa chính trị toàn cầu và chi phí vận hành hàng không gia tăng, tần suất các chuyến bay giữa các thành phố Hàn Quốc và Việt Nam đang có xu hướng sụt giảm, trong đó có Đà Nẵng. Chưa tính các hãng hàng không Việt Nam, một số hãng hàng không Hàn Quốc như Jeju Air, Air Busan... đã cắt giảm nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Hệ quả là trong tháng 4 và tháng 5/2026, cả số lượng chuyến bay và hành khách từ Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Đà Nẵng đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Trong mùa cao điểm hè, những nỗ lực thích ứng trước biến động và đa dạng hóa nguồn khách quốc tế của ngành du lịch Đà Nẵng đã giúp công suất phòng lưu trú tại địa phương vẫn duy trì ở mức cao; cộng thêm hiệu ứng từ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và cả Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) như "thỏi nam châm" hút du khách. Tuy nhiên, một số cơ sở lưu trú hạng sang ở Đà Nẵng cũng ghi nhận sụt giảm lượng khách Hàn Quốc trong 3 tháng gần đây, có nơi giảm tới 30% so với các tháng trước đó.

Trao đổi với VOV, ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng cho biết tại nhiều cơ sở lưu trú, tỷ trọng khách Hàn Quốc trong tổng khách quốc tế cũng đang giảm. Nếu trước đây thị trường này có thể chiếm hơn 45% tổng khách quốc tế, hiện nay tỷ lệ này chỉ còn khoảng 30%. Hàn Quốc vẫn là một thị trường trọng điểm, nhưng không còn nên được xem là nguồn khách tăng trưởng duy nhất, hoặc phụ thuộc quá lớn như trước.

Khách quốc tế ngắm pháo hoa từ du thuyền trên sông Hàn, Đà Nẵng. Nguồn: Poseidon Cruise Danang

Vì sao lượng khách Hàn Quốc giảm?

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, một trong những nguyên nhân chính là "vòng đời điểm đến" đối với khách Hàn Quốc thường chỉ kéo dài khoảng 3 - 4 năm. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh ban đầu, du khách bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mới hơn, lạ hơn hoặc có trải nghiệm khác biệt hơn. Đối với Đà Nẵng, thị trường Hàn Quốc đã được khai thác trong thời gian khá dài, thậm chí đã hình thành nhóm khách quay lại nhiều lần. Điều này cho thấy Đà Nẵng không còn là điểm đến “mới” đối với một bộ phận lớn du khách Hàn Quốc.

"Hiện nay, cơ cấu khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng cũng đã thay đổi. Nhóm khách trẻ, đi theo xu hướng, thích khám phá và dễ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội đã giảm đáng kể. Thay vào đó, khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng hiện nay chủ yếu là nhóm gia đình, người lớn tuổi, hoặc các đoàn tour có ngân sách thấp. Điều này khiến mức chi tiêu bình quân, nhu cầu trải nghiệm cao cấp và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông tự nhiên không còn mạnh như giai đoạn trước", ông Nguyễn Đức Quỳnh phân tích.

Khách quốc tế tham quan khu vực ven sông Hàn, Đà Nẵng.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thị trường Hàn Quốc có dấu hiệu bão hòa, mục tiêu không chỉ là phục hồi số lượng khách, mà là nâng chất lượng nguồn khách, tăng chi tiêu bình quân, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ trong khách sạn, resort. Cần phát triển các gói sản phẩm phù hợp với khách gia đình, khách lớn tuổi và khách quay lại nhiều lần.

Theo ông Suh Il Suk - Phó trưởng Văn phòng xúc tiến du lịch tại Seoul (Hàn Quốc) của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nếu các tuyến bay của hãng hàng không giá rẻ (LCC) bị cắt giảm, rào cản tâm lý về giá đối với nhóm khách du lịch tự túc (FIT) người Hàn Quốc – những người rất chú trọng vào tính hiệu quả chi phí – sẽ ngày càng cao. Điều này dẫn đến khả năng một phần du khách Hàn Quốc sẽ bị phân tán sang các điểm đến khác, ví dụ như Trung Quốc hay Nhật Bản

Ông Suh Il Suk cho rằng, các điểm đến Việt Nam nên chuyển từ mô hình "giá rẻ, nhiều chuyến bay" sang cung cấp "trải nghiệm chất lượng cao xứng đáng với giá tiền". Ngoài ra để giảm thiểu rủi ro từ việc cắt giảm chuyến bay, cần có sự trợ cấp từ địa phương hoặc ngân sách tiếp thị chung để duy trì các đường bay thẳng. Bên cạnh đó, phát triển các chương trình du lịch trọn gói (all-inclusive) thông qua sự hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn để bình ổn giá và giải quyết sự bất ổn về chi phí cho du khách.

"Sự sụt giảm của khách Hàn Quốc không có nghĩa là thị trường này mất vai trò quan trọng, nhưng là tín hiệu rõ ràng cho thấy Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc đang bước vào giai đoạn bão hòa với khách Hàn Quốc. Đà Nẵng cần chủ động đa dạng hóa thị trường, nâng cấp sản phẩm và chuyển từ chiến lược tăng số lượng sang chiến lược nâng chất lượng nguồn khách. Đây là thời điểm Đà Nẵng nên chủ động làm việc với các hãng hàng không, công ty lữ hành và đối tác phân phối để mở đường bay hoặc tăng tần suất từ Trung Quốc, Ấn Độ, Australia và châu Âu. Các thị trường này có quy mô lớn, dư địa tăng trưởng và khả năng giúp cân bằng nguồn khách quốc tế", ông Nguyễn Đức Quỳnh cho biết thêm.