Liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Giai đoạn 2021-2025, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng. Liên kết vùng ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao vị thế du lịch của toàn khu vực. Năm 2025, tổng lượng khách du lịch đến các địa phương trong chương trình liên kết đạt khoảng 90 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt trên 340.000 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung của thỏa thuận hợp tác và quy chế hoạt động của nhóm liên kết giai đoạn 2026-2030; đồng thời thống nhất cao về mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương tiếp tục củng cố mối liên kết vùng ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả.

Lãnh đạo UBND các tỉnh Tây Bắc mở rộng ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo UBND các tỉnh Tây Bắc mở rộng đã ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát triển, liên kết sản phẩm du lịch; chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch; quảng bá và thu hút đầu tư phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của nhóm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng trong phát triển du lịch vùng. Đồng thời mong muốn, trong quá trình triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, các địa phương cần chuyển mạnh từ liên kết theo sự kiện sang liên kết theo chuỗi giá trị du lịch; lấy chuyển đổi số làm công cụ nâng cao hiệu quả quản lý và xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ tại điểm đến.

Trong khuôn khổ chương trình ký kết, các tỉnh còn tổ chức không gian trưng bày ảnh đẹp du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch và sản phẩm OCOP đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền của các tỉnh Tây Bắc mở rộng.