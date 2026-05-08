  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Thứ Sáu, 20:55, 08/05/2026
VOV.VN - Chiều 8/5, tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, nhóm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn và Thái Nguyên ký kết chương trình liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Năm 2026, Sơn La là địa phương đăng cai hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả quan trọng. Liên kết vùng ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao vị thế du lịch của toàn khu vực. Năm 2025, tổng lượng khách du lịch đến các địa phương trong chương trình liên kết đạt khoảng 90 triệu lượt, tổng thu du lịch ước đạt trên 340.000 tỷ đồng.

Liên kết vùng ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao vị thế du lịch của toàn khu vực.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung của thỏa thuận hợp tác và quy chế hoạt động của nhóm liên kết giai đoạn 2026-2030; đồng thời thống nhất cao về mục tiêu, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương tiếp tục củng cố mối liên kết vùng ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả.

Lãnh đạo UBND các tỉnh Tây Bắc mở rộng ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo UBND các tỉnh Tây Bắc mở rộng đã ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Nội dung hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát triển, liên kết sản phẩm du lịch; chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển du lịch; quảng bá và thu hút đầu tư phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của nhóm Hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng trong phát triển du lịch vùng. Đồng thời mong muốn, trong quá trình triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, các địa phương cần chuyển mạnh từ liên kết theo sự kiện sang liên kết theo chuỗi giá trị du lịch; lấy chuyển đổi số làm công cụ nâng cao hiệu quả quản lý và xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ tại điểm đến.

Các tỉnh còn tổ chức không gian trưng bày ảnh đẹp du lịch

Trong khuôn khổ chương trình ký kết, các tỉnh còn tổ chức không gian trưng bày ảnh đẹp du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch và sản phẩm OCOP đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền của các tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
Hoa sơn tra giữa đại ngàn Tây Bắc
VOV.VN - Mỗi độ tháng 3, tiết trời Tây Bắc còn vương chút se lạnh, những cánh rừng sơn tra ở bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến  lại bừng nở trắng trời. Sắc hoa tinh khôi phủ kín núi đồi, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, thu hút du khách tìm về khám phá "thủ phủ" sơn tra của vùng cao.

Kết quả bầu cử phản ánh lòng dân Tây Bắc luôn hướng về Đảng
VOV.VN - Hôm nay, trong ngày hội lớn của đất nước, dù đường xá cách trở, đi lại nhiều nơi còn khó khăn, nhưng cử tri 5 tỉnh Tây Bắc là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ vẫn đi bỏ phiếu từ rất sớm và rất đầy đủ.

Thịt lợn sấy - món ngon của người Thái Tây Bắc
VOV.VN - Ẩm thực của đồng bào Thái Tây Bắc rất phong phú, đa dạng. Trong đó, phải kể đến món thịt lợn sấy là một món ăn thơm ngon, không thể thiếu trong dịp Tết của đồng bào.

