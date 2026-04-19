中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch Cape Town là "nạn nhân" tiếp theo của xung đột Trung Đông

Chủ Nhật, 08:01, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những gián đoạn về du lịch, hàng không do xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Cape Town (Nam Phi), do việc hủy đặt chỗ, chi phí tăng cao và lượng đặt phòng giảm mạnh từ các thị trường quan trọng.

Tại Cape Town (Nam Phi), Paul Ruiters - một hướng dẫn viên du lịch cho biết công việc kinh doanh của ông, vốn phụ thuộc rất nhiều vào du khách từ vùng Vịnh, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do xung đột Trung Đông. Du khách từ Trung Đông thường chiếm phần lớn công việc của Ruiters, họ thường ở lại thành phố lâu hơn và đặt các dịch vụ cao cấp.

Do xung đột Trung Đông, các hãng hàng không lớn phục vụ khu vực này phải đối mặt với sự gián đoạn tuyến bay và hủy chuyến bay, dẫn đến nhu cầu của khách quốc tế đã giảm mạnh. Các công ty du lịch cho biết sự bất ổn, giá vé máy bay tăng cao và những lo ngại về an toàn liên quan đến xung đột đã khiến nhiều du khách hủy hoặc hoãn các chuyến đi đường dài.

Các doanh nghiệp du lịch tại Cape Town nhanh chóng hứng chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng. Việc hủy đặt chỗ của các du khách thường xuyên quay lại và các khách hàng chi tiêu cao đã khiến xe buýt du lịch của Paul Ruiters phải hoạt động cầm chừng, ngay cả trong những ngày lẽ ra thường kín chỗ.

“Trong một mùa bình thường, khoảng 60 - 80% lượng đặt phòng của tôi đến từ khách hàng Trung Đông. Tôi đã mất khoản doanh thu lớn trong vài tháng qua”, Ruiters nói và cho rằng thiệt hại gần như hoàn toàn do các vụ hủy đặt chỗ liên quan đến khách Trung Đông.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tại công ty du lịch Flight Centre, giám đốc điều hành Euan McNiel cho biết các hãng hàng không bao gồm Emirates và Qatar Airways – những tuyến bay quan trọng giữa Nam Phi và vùng Vịnh – chiếm một phần đáng kể trong các gián đoạn gần đây. Nhiều hành khách bị ảnh hưởng đang yêu cầu hoàn tiền thay vì đặt lại vé ngay lập tức. Các công ty du lịch ghi nhận xu hướng đã thay đổi, với thời gian đặt vé ngắn hơn, chi tiêu thận trọng hơn và ít chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hơn.

Sự suy giảm đang lan rộng ra toàn bộ ngành du lịch ở Cape Town. Với lực lượng lao động phụ thuộc vào hoạt động du lịch, sự không chắc chắn đang gây áp lực nặng nề. Mặc dù cố gắng hoạt động với số lượng khách hàng ít hơn, Paul Ruiters cho biết những tháng tới sẽ quyết định liệu có thể bù đắp được những tổn thất hay phải cân nhắc cắt giảm nhân viên, nếu lượng khách du lịch từ Trung Đông không phục hồi.

Các nhà điều hành khách sạn tại đây cho biết họ đang điều chỉnh chiến lược giá cả và chuyển hướng nỗ lực tiếp thị sang khách du lịch nội địa, trong bối cảnh lượng khách quốc tế giảm. “Sẽ có sự khác biệt trong chi tiêu, bởi vì khách du lịch sẽ không có thu nhập khả dụng như trước để chi tiêu cho các kỳ nghỉ và chuyến công tác, và khách hàng doanh nghiệp cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trong mô hình du lịch”, Pieter Van Eck - giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Bon ở Nam Phi cho biết.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Nam Phi du lịch xung đột Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khách Việt chuyển hướng du lịch gần vì xung đột Trung Đông
Khách Việt chuyển hướng du lịch gần vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Theo phân tích của các công ty lữ hành, du khách Việt Nam đang chuyển hướng sang các điểm đến gần hơn tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á... và tour nội địa, trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng và giá vé máy bay đường dài tăng cao.

Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông
Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông

VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã gây tác động rộng khắp ngành du lịch toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về tâm lý của du khách, các tuyến bay dài hơn, giá vé máy bay cao hơn và kế hoạch kỳ nghỉ phải thay đổi.

Malaysia tranh thủ đón dòng khách chuyển hướng từ Trung Đông
Malaysia tranh thủ đón dòng khách chuyển hướng từ Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Malaysia đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu du lịch nội vùng đang gia tăng, cũng như cơ hội thu hút du khách chuyển hướng từ châu Âu, Trung Đông sang các điểm đến gần hơn ở châu Á.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực