Du lịch Cape Town là "nạn nhân" tiếp theo của xung đột Trung Đông

Tại Cape Town (Nam Phi), Paul Ruiters - một hướng dẫn viên du lịch cho biết công việc kinh doanh của ông, vốn phụ thuộc rất nhiều vào du khách từ vùng Vịnh, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do xung đột Trung Đông. Du khách từ Trung Đông thường chiếm phần lớn công việc của Ruiters, họ thường ở lại thành phố lâu hơn và đặt các dịch vụ cao cấp.

Do xung đột Trung Đông, các hãng hàng không lớn phục vụ khu vực này phải đối mặt với sự gián đoạn tuyến bay và hủy chuyến bay, dẫn đến nhu cầu của khách quốc tế đã giảm mạnh. Các công ty du lịch cho biết sự bất ổn, giá vé máy bay tăng cao và những lo ngại về an toàn liên quan đến xung đột đã khiến nhiều du khách hủy hoặc hoãn các chuyến đi đường dài.

Các doanh nghiệp du lịch tại Cape Town nhanh chóng hứng chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng. Việc hủy đặt chỗ của các du khách thường xuyên quay lại và các khách hàng chi tiêu cao đã khiến xe buýt du lịch của Paul Ruiters phải hoạt động cầm chừng, ngay cả trong những ngày lẽ ra thường kín chỗ.

“Trong một mùa bình thường, khoảng 60 - 80% lượng đặt phòng của tôi đến từ khách hàng Trung Đông. Tôi đã mất khoản doanh thu lớn trong vài tháng qua”, Ruiters nói và cho rằng thiệt hại gần như hoàn toàn do các vụ hủy đặt chỗ liên quan đến khách Trung Đông.

Tại công ty du lịch Flight Centre, giám đốc điều hành Euan McNiel cho biết các hãng hàng không bao gồm Emirates và Qatar Airways – những tuyến bay quan trọng giữa Nam Phi và vùng Vịnh – chiếm một phần đáng kể trong các gián đoạn gần đây. Nhiều hành khách bị ảnh hưởng đang yêu cầu hoàn tiền thay vì đặt lại vé ngay lập tức. Các công ty du lịch ghi nhận xu hướng đã thay đổi, với thời gian đặt vé ngắn hơn, chi tiêu thận trọng hơn và ít chuyến du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hơn.

Sự suy giảm đang lan rộng ra toàn bộ ngành du lịch ở Cape Town. Với lực lượng lao động phụ thuộc vào hoạt động du lịch, sự không chắc chắn đang gây áp lực nặng nề. Mặc dù cố gắng hoạt động với số lượng khách hàng ít hơn, Paul Ruiters cho biết những tháng tới sẽ quyết định liệu có thể bù đắp được những tổn thất hay phải cân nhắc cắt giảm nhân viên, nếu lượng khách du lịch từ Trung Đông không phục hồi.

Các nhà điều hành khách sạn tại đây cho biết họ đang điều chỉnh chiến lược giá cả và chuyển hướng nỗ lực tiếp thị sang khách du lịch nội địa, trong bối cảnh lượng khách quốc tế giảm. “Sẽ có sự khác biệt trong chi tiêu, bởi vì khách du lịch sẽ không có thu nhập khả dụng như trước để chi tiêu cho các kỳ nghỉ và chuyến công tác, và khách hàng doanh nghiệp cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trong mô hình du lịch”, Pieter Van Eck - giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Bon ở Nam Phi cho biết.