中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều khách châu Âu hủy chuyến du lịch Nhật Bản do xung đột Trung Đông

Chủ Nhật, 16:25, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xung đột tại Trung Đông bắt đầu ảnh hưởng đến ngành du lịch inbound của Nhật Bản, khi du khách từ châu Âu hủy đặt chỗ và sự không chắc chắn ngày càng tăng về kế hoạch du lịch Nhật Bản trong những tháng tới.

Xung đột Trung Đông leo thang và eo biển Hormuz bị đóng cửa, việc đi lại giữa châu Âu và Nhật Bản đã trở nên đắt đỏ hơn. Một số chuyến bay đã bị hủy giữa các thành phố lớn của châu Âu đến Nhật Bản, với điểm quá cảnh ở Trung Đông; ngoài ra nhu cầu về các tuyến bay thẳng đã tăng lên, trong khi các hãng hàng không đang tăng giá vé máy bay do giá dầu tăng vọt.

Một số khu vực của Nhật Bản đã ghi nhận lượng khách quốc tế hủy chuyến đi, đặc biệt là những nơi nổi tiếng với khách châu Âu. Tại vùng Hida-Takayama thuộc tỉnh Gifu, dưới chân dãy núi Alps Nhật Bản và gần Di sản thế giới Làng cổ Shirakawa-go, đã có khoảng 4.000 lượt hủy đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ, chủ yếu là từ khách châu Âu, kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

nhieu khach chau Au huy chuyen du lich nhat ban do xung dot trung Dong hinh anh 1
Làng Shirakawa, tỉnh Gifu, Nhật Bản là một điểm du lịch nổi tiếng. Nguồn: Reuters

Năm 2025, thành phố Takayama, bao gồm cả vùng Hida-Takayama, đã thu hút 978.312 du khách nước ngoài lưu trú ít nhất một đêm, tăng 27,1% so với năm trước. Trong đó có 220.141 du khách châu Âu, tăng 21,6% so với năm 2024.

Theo ông Minoru Nakahata - đại diện Hợp tác xã Khách sạn và nhà nghỉ Hida-Takayama, việc đột ngột mất đi lượng khách từ châu Âu là một khó khăn lớn, vì sẽ không dễ dàng bù đắp khoản doanh thu bị mất bằng lượng khách từ các quốc gia khác.

“Chúng tôi đón tiếp số lượng lớn du khách đến từ Tây Ban Nha, Anh, Italy, Pháp, Đức và Hà Lan. Chúng tôi cũng đón rất nhiều du khách từ Israel. Tất cả đều bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên và không khí truyền thống của làng cổ Shirakawa-go gần đó... Giờ đây, thật khó để biết tương lai sẽ ra sao. Không giống như khách Nhật Bản có thể quyết định đến đây vào phút chót, những vị khách du lịch từ châu Âu không thể làm như vậy”, ông Nakahata nói.

nhieu khach chau Au huy chuyen du lich nhat ban do xung dot trung Dong hinh anh 2
Một di tích lịch sử tại Takayama, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Nguồn: Getty

Bà Saki Iwata - một nhà nghiên cứu về du lịch quốc tế dự đoán trong vài tháng tới, lượng du khách trên các chuyến bay đường dài, đặc biệt là từ châu Âu hoặc Trung Đông, sẽ tiếp tục giảm. “Tuy nhiên, phần lớn khách quốc tế đến Nhật Bản hiện nay từ các nước châu Á. Xét về ngắn hạn, nếu lượng khách châu Á giảm đáng kể, điều này có thể tác động lớn hơn đến chi tiêu du lịch quốc tế, so với việc sụt giảm lượng du khách từ châu Âu và Trung Đông”, bà Saki Iwata phân tích.

Nhật Bản cũng đón tiếp rất nhiều khách du lịch quay lại từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...; ngoài ra nhiều du khách từ Nam Á và các khu vực khác dự kiến sẽ có lần đầu tiên đến Nhật Bản. Trên thực tế, chính nhóm du khách chưa từng đến Nhật Bản có thể quyết định hoãn hoặc hủy chuyến đi trong những tuần hoặc tháng tới.

“Những người chưa từng đến thăm một quốc gia có thể không có nhiều gắn bó về mặt cảm xúc với nơi đó, và có thể không có lý do đủ mạnh mẽ để đến thăm, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay... Dù vậy tôi nghĩ rằng sẽ có những du khách, ban đầu muốn du lịch đến Trung Đông hoặc châu Âu, giờ họ có thể chọn Nhật Bản làm điểm đến thay thế", bà Saki Iwata nói.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Nhật Bản Trung Đông du khách châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Việt Nam chủ động ứng phó sức ép từ xung đột Trung Đông
VOV.VN - Gián đoạn hàng không, chi phí leo thang và tâm lý thận trọng của du khách do xung đột Trung Đông đang gây sức ép lên du lịch toàn cầu. Du lịch Việt Nam không nằm ngoài tác động đó.

Malaysia tranh thủ đón dòng khách chuyển hướng từ Trung Đông
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Malaysia đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu du lịch nội vùng đang gia tăng, cũng như cơ hội thu hút du khách chuyển hướng từ châu Âu, Trung Đông sang các điểm đến gần hơn ở châu Á.

Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông
VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã gây tác động rộng khắp ngành du lịch toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về tâm lý của du khách, các tuyến bay dài hơn, giá vé máy bay cao hơn và kế hoạch kỳ nghỉ phải thay đổi.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực