Nhiều khách châu Âu hủy chuyến du lịch Nhật Bản do xung đột Trung Đông

Xung đột Trung Đông leo thang và eo biển Hormuz bị đóng cửa, việc đi lại giữa châu Âu và Nhật Bản đã trở nên đắt đỏ hơn. Một số chuyến bay đã bị hủy giữa các thành phố lớn của châu Âu đến Nhật Bản, với điểm quá cảnh ở Trung Đông; ngoài ra nhu cầu về các tuyến bay thẳng đã tăng lên, trong khi các hãng hàng không đang tăng giá vé máy bay do giá dầu tăng vọt.

Một số khu vực của Nhật Bản đã ghi nhận lượng khách quốc tế hủy chuyến đi, đặc biệt là những nơi nổi tiếng với khách châu Âu. Tại vùng Hida-Takayama thuộc tỉnh Gifu, dưới chân dãy núi Alps Nhật Bản và gần Di sản thế giới Làng cổ Shirakawa-go, đã có khoảng 4.000 lượt hủy đặt phòng khách sạn và nhà nghỉ, chủ yếu là từ khách châu Âu, kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Làng Shirakawa, tỉnh Gifu, Nhật Bản là một điểm du lịch nổi tiếng. Nguồn: Reuters

Năm 2025, thành phố Takayama, bao gồm cả vùng Hida-Takayama, đã thu hút 978.312 du khách nước ngoài lưu trú ít nhất một đêm, tăng 27,1% so với năm trước. Trong đó có 220.141 du khách châu Âu, tăng 21,6% so với năm 2024.

Theo ông Minoru Nakahata - đại diện Hợp tác xã Khách sạn và nhà nghỉ Hida-Takayama, việc đột ngột mất đi lượng khách từ châu Âu là một khó khăn lớn, vì sẽ không dễ dàng bù đắp khoản doanh thu bị mất bằng lượng khách từ các quốc gia khác.

“Chúng tôi đón tiếp số lượng lớn du khách đến từ Tây Ban Nha, Anh, Italy, Pháp, Đức và Hà Lan. Chúng tôi cũng đón rất nhiều du khách từ Israel. Tất cả đều bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên và không khí truyền thống của làng cổ Shirakawa-go gần đó... Giờ đây, thật khó để biết tương lai sẽ ra sao. Không giống như khách Nhật Bản có thể quyết định đến đây vào phút chót, những vị khách du lịch từ châu Âu không thể làm như vậy”, ông Nakahata nói.

Một di tích lịch sử tại Takayama, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Nguồn: Getty

Bà Saki Iwata - một nhà nghiên cứu về du lịch quốc tế dự đoán trong vài tháng tới, lượng du khách trên các chuyến bay đường dài, đặc biệt là từ châu Âu hoặc Trung Đông, sẽ tiếp tục giảm. “Tuy nhiên, phần lớn khách quốc tế đến Nhật Bản hiện nay từ các nước châu Á. Xét về ngắn hạn, nếu lượng khách châu Á giảm đáng kể, điều này có thể tác động lớn hơn đến chi tiêu du lịch quốc tế, so với việc sụt giảm lượng du khách từ châu Âu và Trung Đông”, bà Saki Iwata phân tích.

Nhật Bản cũng đón tiếp rất nhiều khách du lịch quay lại từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)...; ngoài ra nhiều du khách từ Nam Á và các khu vực khác dự kiến sẽ có lần đầu tiên đến Nhật Bản. Trên thực tế, chính nhóm du khách chưa từng đến Nhật Bản có thể quyết định hoãn hoặc hủy chuyến đi trong những tuần hoặc tháng tới.

“Những người chưa từng đến thăm một quốc gia có thể không có nhiều gắn bó về mặt cảm xúc với nơi đó, và có thể không có lý do đủ mạnh mẽ để đến thăm, đặc biệt là trong bối cảnh địa chính trị hiện nay... Dù vậy tôi nghĩ rằng sẽ có những du khách, ban đầu muốn du lịch đến Trung Đông hoặc châu Âu, giờ họ có thể chọn Nhật Bản làm điểm đến thay thế", bà Saki Iwata nói.