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Khách Nga tăng vọt, du lịch Khánh Hòa tiếp tục bứt phá

Chủ Nhật, 17:43, 30/08/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 750.000 lượt khách Nga, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự phục hồi của thị trường quốc tế, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đang tạo thêm sức hút cho điểm đến.

 

Đầu năm đến nay, lượng khách Nga đến Khánh Hòa đạt hơn 750.000 lượt. Khách từ các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đạt khoảng 160.000 lượt, tăng 46% so với cùng kỳ. Với đà tăng này, Nga tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Khánh Hòa.

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lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chào đón du khách Nga đến địa phương

Lượng khách tăng được hỗ trợ bởi mạng đường bay giữa Nga và Khánh Hòa được duy trì, giúp du khách thuận lợi đến Nha Trang - Khánh Hòa. Đây cũng là thị trường có thời gian lưu trú khá dài, qua đó tạo thêm nguồn thu cho các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vui chơi và mua sắm.

Đà phục hồi của thị trường Nga nằm trong xu hướng tăng trưởng chung của du lịch Khánh Hòa. Đến nay, toàn tỉnh đón khoảng 16 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế khoảng 6 triệu lượt, tăng hơn 70%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng.

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Nhà hát Đó, phường Bắc Nha Trang tổ chức nhiều sự kiện thu hút du khách

Để duy trì sức tăng trưởng, Khánh Hòa đang mở rộng không gian du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường xúc tiến tại các thị trường quốc tế. Bên cạnh các sản phẩm biển đảo ở Nha Trang, khu vực phía Nam tỉnh được khai thác thêm các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái, nông nghiệp và trải nghiệm cộng đồng.

Một yếu tố khác tạo hiệu ứng rõ nét là việc địa phương liên tục tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Festival Biển Khánh Hòa 2026, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 cùng nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao và hoạt động quảng bá đã góp phần đưa hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

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Chuẩn bị sân khấu cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại Quảng trưởng 2/4 phục vụ Lễ 2/9

Theo các doanh nghiệp lữ hành, sức hút của điểm đến đang tạo dư địa để mở rộng thị trường Nga. Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam, cho biết năm nay doanh nghiệp dự kiến đưa khoảng 200.000 khách Nga đến Khánh Hòa:

“Những đoàn Fam Trip từ 500-600 người, chúng tôi đưa sang Việt Nam để nghiên cứu, họ có các bảng đánh giá. Họ đi đến các khách sạn, đi ra biển, các di tích lịch sử, văn hóa, các sự kiện, lễ hội. Họ rất hài lòng các sản phẩm du lịch của tỉnh Khánh Hòa, các sản phẩm này đáp ứng nhu cầu của khách Nga. Sắp đến, chúng tôi sẽ tăng số chuyến bay đến Cam Ranh”, bà Hoàng Thị Phong Thu nói.

PV Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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