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Miss World 2026 quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức của Khánh Hòa

Thứ Hai, 09:09, 07/09/2026
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VOV.VN - Việc đăng cai Miss World 2026 giúp Khánh Hòa quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa, con người đến công chúng quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn. Cuộc thi tạo hiệu ứng thu hút du khách, thúc đẩy dịch vụ và lan tỏa hình ảnh điểm đến. Thái Bình,

Từ ngày 20/8, 111 thí sinh Miss World 2026 đến Khánh Hòa tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm và giao lưu tại Khánh Hoà. Qua đó, các thí sinh khám phá điểm đến, di sản, làng nghề, văn hóa truyền thống và cảnh quan biển đảo. Hình ảnh, câu chuyện về Khánh Hòa được chia sẻ trên truyền thông và mạng xã hội, góp phần đưa địa phương tiếp cận công chúng quốc tế.

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Các di tích, danh thắng được giới thiệu tại sự kiện

Chương trình nghệ thuật “Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World” ngày 2/9 và đêm chung kết Miss World 2026 ngày 5/9 thu hút đông đảo khán giả, người hâm mộ và du khách. Đêm chung kết được nhiều đài truyền hình quốc tế tiếp sóng, đưa hình ảnh sân khấu, cảnh quan, văn hóa và con người Khánh Hòa lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao nhận diện địa phương trên bản đồ du lịch thế giới.

Việc tổ chức các hoạt động, từ đón tiếp thí sinh, điều phối chương trình đến bảo đảm an ninh, giao thông, y tế và phục vụ truyền thông quốc tế, cho thấy Khánh Hòa có sự chuẩn bị bài bản, năng lực phối hợp và kinh nghiệm tổ chức sự kiện lớn. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục thu hút, đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và hội nghị quốc tế.

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Lượng lớn du khách đã đến Khánh Hòa trong thời gian diễn ra sự kiện

Cuộc thi cũng tạo không gian để Khánh Hòa giới thiệu sự đa dạng của điểm đến, từ biển, đảo, cảnh quan thiên nhiên đến di sản, văn hóa cộng đồng và sản phẩm du lịch đặc trưng. Qua các hoạt động trải nghiệm, chương trình đồng hành và hình ảnh được truyền thông, mạng xã hội chia sẻ, địa phương có cơ hội tiếp cận nhiều nhóm công chúng và thị trường quốc tế.

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Joheirry Mola Dominguez, 24 tuổi, đến từ Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Việc đón 111 thí sinh cùng chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tuần góp phần nâng cao vị thế Khánh Hòa trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong 2 ngày 4 và 5/9, Khánh Hòa ước đón khoảng 95.000 lượt khách lưu trú, trong đó khoảng 38.000 lượt khách quốc tế. Hiệu quả sự kiện không chỉ thể hiện ở lượng khách tăng trong những ngày chung kết, mà còn ở sức lan tỏa của hình ảnh, câu chuyện và trải nghiệm về địa phương. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết, thành công trong tổ chức cũng củng cố niềm tin của đối tác, nhà tổ chức và du khách quốc tế.

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Thông qua các sự kiện hình ảnh văn hóa, con người, điểm đến Việt Nam được quảng bá rộng rãi

"Khánh Hòa đăng cai và là nơi tụ hội của 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Điều đó chứng tỏ Khánh Hòa có sức hút rất mạnh mẽ. Các thí sinh về đây, rõ ràng hình ảnh Khánh Hòa được lan tỏa mạnh mẽ qua truyền thông, qua sự quảng bá của thí sinh các nước" - bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa nói.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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