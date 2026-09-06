Người đẹp Dominica đăng quang Miss World 2026, Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6

Tối 5/9, chung kết Miss World lần thứ 73 khép lại tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Joheirry Mola Dominguez, đại diện Cộng hòa Dominica, giành vương miện Miss World 2026. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc dừng chân ở Top 6 sau khi hoàn thành phần thi ứng xử.

Joheirry Mola Dominguez 24 tuổi, cao 1,75 m, hoạt động với vai trò người mẫu, giáo viên và phóng viên. Sau các vòng thi, cô vượt qua những ứng viên còn lại để trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Elisabeth Reynés đến từ Tây Ban Nha, trong khi Taanusiya Chetty của Malaysia giành Á hậu 2.

Joheirry Mola Dominguez, đại diện Cộng hòa Dominica, đăng quang Miss World 2026.

Đêm chung kết có sự tham gia của 111 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ Top 40, ban tổ chức lần lượt lựa chọn Top 20, Top 12 và Top 6 trước khi tìm ra chủ nhân vương miện.

Top 6 Miss World 2026 gồm Eritrea, Malaysia, Việt Nam, Cộng hòa Dominica, Nam Phi và Tây Ban Nha. Sáu thí sinh bước vào vòng ứng xử cuối cùng với ban giám khảo trước khi các danh hiệu chung cuộc được công bố.

Tân Miss World 2026 Joheirry Mola Dominguez trong khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận câu hỏi từ Karolina Bielawska - Hoa hậu Thế giới 2021 - về định nghĩa thành công, trong bối cảnh nhiều người thường gắn khái niệm này với tiền bạc, địa vị và thành tựu nghề nghiệp.

“Định nghĩa thành công của tôi chính là bố mẹ, những người đang ngồi ở kia. Bố mẹ đều là bác sĩ, đã dạy tôi giá trị của sự cống hiến và hy sinh vì người khác. Tôi từng thấy họ trải qua vô số đêm trực cấp cứu để cứu sống người khác”, Bảo Ngọc trả lời.

Người đẹp Việt Nam cho biết dù không nối nghiệp bác sĩ, cô lựa chọn con đường trở thành nhà hoạch định chính sách sau khi chứng kiến nhiều quốc gia dần mất đất đai, lãnh thổ, trong đó đảo quốc Tuvalu được dự báo có thể chìm trong 50 năm tới.

“Tôi không muốn mang đến những món quà, tôi muốn mang đến hy vọng ở những người trẻ sẽ định hình lại một tương lai bền vững, an toàn và công bằng hơn cho tất cả”, Bảo Ngọc nói.

Sau phần ứng xử, đại diện Việt Nam không có tên trong Top 3 chung cuộc. Dù vậy, việc góp mặt trong Top 6 giúp Bảo Ngọc đi đến vòng thi cuối cùng và trở thành đại diện châu Á - châu Đại Dương tiến sâu nhất ở vòng này cùng Malaysia.

Ở phần thi của Joheirry Mola Dominguez, giám khảo Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam - đặt câu hỏi về dự án Người đẹp nhân ái cô đang thực hiện tại quê nhà và hướng cải thiện dự án nếu đăng quang.

Đại diện Cộng hòa Dominica cho biết dự án của cô hướng đến việc đưa chương trình tiếng Anh tới trẻ em tại các cộng đồng khó khăn. Cô tin rằng ngôn ngữ chính là cánh cửa mở ra cơ hội, đồng thời là công cụ để các em bày tỏ cảm xúc và mục đích sống của mình.

Đại diện Cộng hòa Dominica Joheirry Mola Dominguez trình bày về dự án Người đẹp nhân ái trong phần ứng xử Top 6.

Trước khi bước vào Top 6, Bảo Ngọc đã trải qua nhiều vòng thi và liên tục có tên trong nhóm thí sinh đi tiếp. Trước đêm chung kết, cô giành quyền vào Top 40 nhờ chiến thắng ở phần thi Top Model.

Từ Top 40, đại diện Việt Nam tiếp tục góp mặt trong Top 20. Sau phần trình diễn dạ hội và các vòng đánh giá tiếp theo, Bảo Ngọc cùng Philippines trở thành hai đại diện châu Á - châu Đại Dương góp mặt trong Top 12.

Ở vòng lựa chọn Top 6, Bảo Ngọc được xướng tên là đại diện chiến thắng của khu vực châu Á - châu Đại Dương. Cùng cô bước vào vòng cuối còn có Eritrea, Malaysia, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi.

Đêm chung kết Miss World lần thứ 73 cũng đánh dấu hành trình 75 năm của cuộc thi. Chương trình mở màn bằng tiết mục múa Chăm, sau đó là phần Dances of the World với sự tham gia của 111 thí sinh. Các đại diện mang theo quốc kỳ, giới thiệu bản sắc quê hương thông qua những phần trình diễn trên sân khấu.

Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri nhìn lại nhiệm kỳ và thực hiện những bước đi cuối trên cương vị Miss World.

Bảo Ngọc góp mặt trong Top 6 Miss World 2026 và bước vào phần thi ứng xử cuối cùng.

Một trong những điểm nhấn của đêm thi là phần trình diễn áo dài của toàn bộ 111 thí sinh. Các thiết kế được kết hợp với những đạo cụ gắn với văn hóa và nghề thủ công Việt Nam như nón lá, quạt gỗ, gốm Bàu Trúc, hoa giấy Thanh Tiên và nụ sen.

Xen kẽ các vòng thi là những thước phim nhìn lại hành trình của Miss World lần thứ 73 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, cùng các tiết mục nghệ thuật.

Trong thời gian chờ kết quả cuối cùng, chương trình dành phần riêng để Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri nhìn lại nhiệm kỳ và thực hiện những bước đi cuối trên cương vị Miss World. Phần kỷ niệm 75 năm cuộc thi sau đó quy tụ đại diện tổ chức cùng các cựu Hoa hậu Thế giới trên sân khấu.

Chương trình cũng công bố Tanzania là quốc gia đăng cai Miss World lần thứ 74 vào năm 2027.

Các thí sinh Miss World 2026 trình diễn Dances of the World, giới thiệu bản sắc quê hương trên sân khấu chung kết.

Ở phần cuối, bà Julia Morley, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World, lần lượt công bố các danh hiệu. Malaysia giành Á hậu 2, Tây Ban Nha giành Á hậu 1 và Cộng hòa Dominica được xướng tên cho ngôi vị cao nhất.

Bà Phạm Kim Dung trao sash cho tân Hoa hậu, trong khi Opal Suchata Chuangsri thực hiện nghi thức trao vương miện cho Joheirry Mola Dominguez. Khoảnh khắc đăng quang khép lại hành trình Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam.