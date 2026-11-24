Điểm nhấn từ chính sách kích cầu và tri ân văn hóa

Bất chấp nền nhiệt giảm sâu kèm mưa phùn rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong ngày 24/11, hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế vẫn nườm nượp đổ về các khu, điểm du lịch trọng điểm tại Ninh Bình. Chính sách miễn, giảm giá vé kích cầu cùng giá trị đặc sắc của vùng đất Cố đô đã tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại bến thuyền Tràng An và Tam Cốc - Bích Động, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách xếp hàng chờ đến lượt.

Ngay từ đầu giờ sáng 24/11, không khí tại hầu hết các khu, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh đã trở nên nhộn nhịp, tấp nập. Trong trang phục áo mưa nhiều màu sắc hay những chiếc ô che mưa, từng đoàn du khách nối đuôi nhau hào hứng khám phá vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính của Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch sinh thái Thung Nham và Vườn quốc gia Cúc Phương.

Du khách đến tham quan Khu di tích Cố đô Hoa Lư.

Sức hút lớn của du lịch Ninh Bình trong ngày 24/11 đến từ việc địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Cụ thể, tỉnh Ninh Bình đã áp dụng chính sách miễn phí vé tham quan tại nhiều địa điểm di sản trên địa bàn theo quy định, đồng thời vận động, khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện giảm từ 30% đến 50% giá vé dịch vụ trong suốt ngày 24/11.

Du khách mặc áo mưa tham quan khu bảo tồn rùa tại Vườn quốc gia Cúc Phương trong ngày 24/11.

Nổi bật trong số các điểm đến áp dụng ưu đãi là Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư với việc miễn phí hoàn toàn vé vào cửa. Riêng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, hoạt động mở cửa tự do phục vụ nhân dân và du khách được kéo dài liên tục trong 2 ngày, từ 23/11 đến hết ngày 24/11/2026.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, mở cửa tự do phục vụ nhân dân và du khách trong 2 ngày, từ 23/11 đến hết ngày 24/11/2026.

Ghi nhận thực tế tại Cố đô Hoa Lư trong sáng 24/11, bất chấp làn mưa bụi và cái rét 17 độ C, dòng người vẫn đổ về sân đền vua Đinh Tiên Hoàng và đền vua Lê Đại Hành mỗi lúc một đông. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và cả các đoàn khách quốc tế kiên nhẫn đội mưa chiêm bái, lắng nghe thuyết minh về lịch sử dựng nước, giữ nước và tận mắt chiêm ngưỡng các bảo vật quốc gia như Long sàng trước đền vua Lê Đại Hành.

Nhóm bạn trẻ và cả các đoàn khách quốc tế kiên nhẫn đội mưa chiêm bái

Tận hưởng kỳ nghỉ tại bến thuyền Tràng An, chị Trần Luyến (36 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) hào hứng cho biết: "Ban đầu nhóm mình khá lo lắng vì trời có mưa phùn và lạnh, nhưng khi ngồi trên thuyền ngắm nhìn những dãy núi đá vôi mờ ảo trong làn sương mỏng, cả nhóm đều thấy rất xứng đáng. Thời tiết này giúp không gian tĩnh lặng, thơ mộng hơn hẳn ngày nắng, chưa kể giá vé dịch vụ lại được giảm nên chuyến đi càng thêm trọn vẹn".

Du khách vẫn trải nghiệm hoạt động chèo thuyền trên dòng sông giữa không gian núi non, sông nước Tràng An.

Không chỉ tại khu vực di tích lịch sử, các tuyến du lịch sinh thái sông nước cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Tại bến thuyền Tràng An và Tam Cốc - Bích Động, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách xếp hàng chờ đến lượt xuống đò khám phá hệ thống hang động và núi đá vôi trùng điệp.

Càng về trưa, lượng khách đổ về các điểm danh thắng càng thêm đông đúc

Càng về trưa, lượng khách đổ về các điểm danh thắng càng thêm đông đúc. Đặc biệt, thời điểm cuối thu đầu đông cũng là lúc Tam Cốc bước vào mùa hoa súng nở rộ dọc hai bên dòng sông Ngô Đồng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn dưới làn mưa phùn, thu hút đông đảo du khách dừng chân chụp ảnh, thưởng ngoạn.

Tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống

Theo thống kê nhanh từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, chỉ tính riêng trong buổi sáng ngày 24/11, Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư đã đón hơn 3.000 lượt khách tham quan; Vườn quốc gia Cúc Phương cũng ghi nhận khoảng 800 lượt khách đến khám phá thiên nhiên, tham quan khu bảo tồn rùa và dã ngoại. Tại các điểm đến trọng điểm khác như Tràng An, Tam Cốc hay Thung Nham, tuy chưa có số liệu tổng hợp chi tiết cả ngày nhưng lượng khách thực tế đều duy trì ở mức cao.

Trải nghiệm ngồi thuyền khám phá cảnh quan sông nước, núi non đặc trưng của Ninh Bình.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối và mang lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho du khách trong điều kiện thời tiết mưa rét, ban quản lý các khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đã chủ động triển khai nhiều phương án hỗ trợ. Lực lượng hướng dẫn viên, nhân viên điều tiết được tăng cường tại các nút giao thông, khu vực bến thuyền và các bậc đá lối lên xuống hang động, đền đài. Tại các bến đò, công tác trang bị đầy đủ áo phao, kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện thủy được siết chặt; đồng thời, hệ thống loa phát thanh và nhân viên trực tiếp thường xuyên nhắc nhở du khách giữ ấm cơ thể, đi lại cẩn trọng trên các cung đường trơn trượt.

Du khách quốc tế tham quan di tích tại Ninh Bình.

Trao đổi về tín hiệu tích cực này, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nhận định: "Dù thời tiết trong ngày 24/11 không mấy thuận lợi, nhưng các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm. Việc đồng loạt triển khai chính sách miễn, giảm giá vé hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là nỗ lực lớn của địa phương nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm du lịch, di sản văn hóa cho đông đảo nhân dân".

Du khách mặc áo mưa, che ô tham quan bức tranh tái hiện lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư

Theo lãnh đạo ngành du lịch Ninh Bình, hoạt động kích cầu ý nghĩa này không chỉ góp phần tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn tạo đòn bẩy quan trọng để thu hút du khách trong giai đoạn thấp điểm cuối năm, từng bước nâng cao chất lượng trải nghiệm và khẳng định vị thế điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.