Năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra tại phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ đang góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, gắn kết các dân tộc với nhau.

Để hướng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Ô Môn tổ chức Liên hoan Tiếng hát công nhân viên chức lao động

Anh Tạ Minh Nghĩa, người dân phường Ô Môn cho biết, muốn gìn giữ văn hóa truyền thống trước hết mỗi người cần có ý thức tìm hiểu và trân trọng những giá trị đó. Vì vậy, ngoài biết về văn hóa của quê hương thông qua sách vở thì cần trực tiếp tham gia những hoạt động để cảm nhận và hiểu rõ hơn.

Nhiều địa phương tại thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Anh Tạ Minh Nghĩa chia sẻ, những hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn là dịp để tìm hiểu, trải nghiệm và tiếp nối những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. "Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cũng như các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc, tôi thấy đây là cơ hội quý giá để cá nhân tôi cũng như thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về văn hóa, con người địa phương. Thứ nhất mình vui chơi, hòa mình với đồng bào các dân tộc anh em. Thứ hai, đây là món ăn tinh thần để chúng tôi có đời sống tinh thần vui vẻ hơn. Qua đó góp phần xây dựng đời sống của người dân cũng như cá nhân ngày càng phát triển hơn".

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra tại phường Ô Môn

Những phong tục, tập quán và nét đẹp truyền thống đang được gìn giữ, phát huy. Ông Nguyễn Văn Thương, 76 tuổi, ở phường Ô Môn chia sẻ, những năm gần đây, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Trong mỗi gia đình, việc cha mẹ sống gương mẫu, con cháu hiếu thảo, chăm chỉ lao động, chấp hành pháp luật và tránh xa tệ nạn xã hội tuy bình dị nhưng góp phần hình thành nếp sống tốt đẹp trong mỗi khu dân cư.

Với ông Nguyễn Văn Thương, ngày 24/11 năm nay càng có ý nghĩa khi được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để người dân trong khu dân cư cùng tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, qua đó tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng. "Khu vực có mời, chính quyền địa phương có cho hay thì cũng đi dự hội họp để lắng nghe những cái nào mình biết, những cái nào triển khai xuống để mình góp ý những cái tốt đẹp để cho bộ mặt của nông thôn mình, cái khu vực mình, cái phường mình tốt đẹp, trở thành một khu vực văn minh đô thị".

Phường Ô Môn tổ chức Liên hoan “Tiếng hát công nhân viên chức lao động” lần thứ I năm 2026

Thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do phường tổ chức, ông Dương Văn Tới, phường Ô Môn cho biết, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm luôn được bà con mong đợi, ngoài nghe thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của khu dân cư, người dân có dịp gặp gỡ, trò chuyện và cùng tham gia các hoạt động vui chơi, tạo sự đoàn kết, gắn bó.

Ông Dương Văn Tới chia sẻ, gia đình ông luôn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương và vừa qua đã được thành phố công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố”, đây là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để các thành viên trong gia đình tiếp tục sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. "Năm nay tôi nghe đài thông tin ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam và người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương. Có Ngày Văn hóa thì sẽ là cú hích cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển".

Tạo không khí vui tươi, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc

Phường Ô Môn được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính, địa bàn rộng, dân số đông và là nơi có các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng sinh sống.

Ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội; cũng là lần đầu tiên người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào ngày này. Ngày 24/11 gắn với dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Vì vậy, với phường Ô Môn, đây không chỉ là ngày tôn vinh văn hóa, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhìn nhận sâu sắc hơn vị trí, vai trò của văn hóa và trách nhiệm của mình trong gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Ông Châu Việt Tha cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương trên ba phương diện. Thứ nhất là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa. Thứ hai, việc chọn ngày 24/11 làm ngày nghỉ cũng tạo điều kiện để người dân, nhất là công nhân, người lao động, có thêm thời gian tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hóa cùng gia đình, cộng đồng. Cùng với đó trên địa bàn phường có dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống, đây cũng là dịp để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gắn kết cộng đồng, vun đắp tinh thần đoàn kết.

Tiếng hát công nhân viên chức lao động được phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ tổ chức

Để hướng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, phường Ô Môn tổ chức Liên hoan “Tiếng hát công nhân viên chức lao động” lần thứ I năm 2026 và giải bóng đá tứ hùng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), phường chỉ đạo các khu vực tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo thành chuỗi hoạt động “Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc” từ ngày 18 đến 24/11, để bà con có dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ông Châu Việt Tha chia sẻ: "Thời gian tới, phường Ô Môn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa cơ sở, sau khi chúng tôi trang bị các thiết chế văn hóa ở nhà văn hóa rồi thì tổ chức các hoạt động ở nhà văn hóa này để tạo điều kiện cho Nhân dân để thực hiện vai trò chủ thể của mình trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương".

Tiết mục tham dự liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động

Những giá trị văn hóa truyền thống đang được tôn vinh trong Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó khơi dậy ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đang góp phần bồi đắp tình đoàn kết, nghĩa tình cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, văn minh và giàu bản sắc.