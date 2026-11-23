Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ban hành Công văn số 3199/SDL-QLLH đề nghị ban quản lý các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo đó, các địa điểm thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính sẽ thực hiện miễn phí vé tham quan trong ngày 24/11/2026 theo quy định. Trong đó, du khách được miễn phí vé tham quan tại Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư.

Đối với các khu, điểm tham quan là cơ sở văn hóa, thể thao công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 28/2026/QH16 nhưng không nằm trong danh mục miễn phí, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị rà soát cơ chế thu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án miễn hoặc giảm phí phù hợp.

Du khách trải nghiệm hoạt động chèo thuyền tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.

Đáng chú ý, Sở Du lịch khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động áp dụng chính sách miễn hoặc giảm từ 30 - 50% giá vé tham quan trong ngày 24/11. Đây là hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm du lịch, di sản văn hóa, đồng thời kích cầu du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh chính sách giá vé, các đơn vị được khuyến khích tổ chức hoạt động quảng bá di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng; tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên tham gia các chương trình trải nghiệm.

Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án triển khai, công khai chính sách miễn, giảm giá vé tại quầy bán vé, website và các nền tảng mạng xã hội để người dân, du khách thuận tiện tiếp cận. Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách tham quan, vệ sinh môi trường, chất lượng phục vụ và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Kết quả thực hiện, trong đó có số lượng khách được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé, phải được các đơn vị tổng hợp, báo cáo về Sở Du lịch trước ngày 27/11/2026.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ninh Bình kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh, giàu bản sắc; đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản.