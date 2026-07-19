English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nha Trang kêu gọi chung tay giữ gìn hình ảnh du lịch dịp Festival Biển

Chủ Nhật, 17:32, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng tới Festival Biển Khánh Hòa 2026 và mùa du lịch cao điểm, UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) vừa phát động lời kêu gọi các cơ sở kinh doanh và người dân cùng chung tay xây dựng hình ảnh điểm đến "Văn minh - Thân thiện - An toàn - Chất lượng", góp phần lan tỏa thương hiệu du lịch Nha Trang.

Chủ tịch UBND phường Nha Trang Nguyễn Thanh Sơn vừa có thư ngỏ gửi các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, lưu trú và toàn thể Nhân dân trên địa bàn, kêu gọi chung tay giữ gìn môi trường du lịch văn minh trong thời gian diễn ra Festival Biển Khánh Hòa 2026 và mùa cao điểm đón khách.

nha trang keu goi chung tay giu gin hinh anh du lich dip festival bien hinh anh 1
Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang vào mùa du lịch cao điểm

Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ ngày 10/7 đến 10/8, dự kiến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện được địa phương xác định là yếu tố quan trọng để tạo ấn tượng tốt với du khách.

Trong thư ngỏ, Chủ tịch UBND phường Nha Trang đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và du lịch thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá, không chèo kéo, đeo bám, ép giá hay gian lận thương mại; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh.

Đối với người dân, địa phương kêu gọi cùng chung tay giữ gìn vệ sinh tại bãi biển và các khu vực công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử thân thiện, hiếu khách, góp phần xây dựng hình ảnh con người Nha Trang thân thiện, mến khách trong mắt du khách.

nha trang keu goi chung tay giu gin hinh anh du lich dip festival bien hinh anh 2
Nha Trang hiện có rất nhiều cơ sở du lịch, đón lượng khách rất đông

UBND phường Nha Trang khẳng định sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và uy tín của ngành du lịch địa phương.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân không chỉ góp phần bảo đảm thành công cho Festival Biển Khánh Hòa 2026 mà còn là nền tảng để xây dựng thương hiệu du lịch Nha Trang phát triển bền vững, xứng đáng là điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng của Việt Nam.

yen-sao-3_1.jpg

Du lịch Khánh Hòa khởi sắc sau một năm hợp nhất

VOV.VN - Sau một năm hợp nhất, du lịch Khánh Hòa đang có những chuyển biến tích cực khi không gian phát triển được mở rộng, các điểm đến phía Nam tỉnh ngày càng thu hút du khách. Festival Biển Khánh Hòa 2026 góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, tạo động lực kết nối phát triển giữa các khu vực.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khánh Hòa tăng tốc chuyển đổi số du lịch trước Festival Biển 2026
Khánh Hòa tăng tốc chuyển đổi số du lịch trước Festival Biển 2026

VOV.VN - Chỉ ít ngày trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút hoàn thiện Nền tảng du lịch số - Cẩm nang du lịch số Khánh Hòa. Nền tảng tích hợp công nghệ 3D, bản đồ số và nhiều tiện ích, góp phần đổi mới quảng bá, nâng cao trải nghiệm du khách và thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch.

Khánh Hòa tăng tốc chuyển đổi số du lịch trước Festival Biển 2026

Khánh Hòa tăng tốc chuyển đổi số du lịch trước Festival Biển 2026

VOV.VN - Chỉ ít ngày trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút hoàn thiện Nền tảng du lịch số - Cẩm nang du lịch số Khánh Hòa. Nền tảng tích hợp công nghệ 3D, bản đồ số và nhiều tiện ích, góp phần đổi mới quảng bá, nâng cao trải nghiệm du khách và thúc đẩy chuyển đổi số ngành du lịch.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực