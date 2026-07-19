Nha Trang kêu gọi chung tay giữ gìn hình ảnh du lịch dịp Festival Biển

Chủ tịch UBND phường Nha Trang Nguyễn Thanh Sơn vừa có thư ngỏ gửi các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, lưu trú và toàn thể Nhân dân trên địa bàn, kêu gọi chung tay giữ gìn môi trường du lịch văn minh trong thời gian diễn ra Festival Biển Khánh Hòa 2026 và mùa cao điểm đón khách.

Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang vào mùa du lịch cao điểm

Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ ngày 10/7 đến 10/8, dự kiến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện được địa phương xác định là yếu tố quan trọng để tạo ấn tượng tốt với du khách.

Trong thư ngỏ, Chủ tịch UBND phường Nha Trang đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và du lịch thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, niêm yết và bán đúng giá, không chèo kéo, đeo bám, ép giá hay gian lận thương mại; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh.

Đối với người dân, địa phương kêu gọi cùng chung tay giữ gìn vệ sinh tại bãi biển và các khu vực công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử thân thiện, hiếu khách, góp phần xây dựng hình ảnh con người Nha Trang thân thiện, mến khách trong mắt du khách.

Nha Trang hiện có rất nhiều cơ sở du lịch, đón lượng khách rất đông

UBND phường Nha Trang khẳng định sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và uy tín của ngành du lịch địa phương.

Theo lãnh đạo UBND phường Nha Trang, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân không chỉ góp phần bảo đảm thành công cho Festival Biển Khánh Hòa 2026 mà còn là nền tảng để xây dựng thương hiệu du lịch Nha Trang phát triển bền vững, xứng đáng là điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng của Việt Nam.