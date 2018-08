Những lý do khiến bạn mệt mỏi dù đang trong kỳ nghỉ

Những chuyến du lịch để bạn giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, đồng thời thêm gắn kết tình cảm. Tuy nhiên, những chuyến đi đôi khi cũng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu mà nguyên nhân có thể do những yếu tố sau: Chưa giải quyết xong công việc: Những công việc tồn đọng chưa làm xong khi bắt đầu chuyến nghỉ ngơi khiến bạn rơi vào vòng xoáy vừa đi chơi, vừa phải làm việc khiến bạn chán nản. Điều tốt nhất là hãy tránh xa công việc nếu xác định đi nghỉ ngơi. Sử dụng nhiều đồ uống có cồn: Đồ uống có cồn là một trong những nguyên nhân khiến bạn mệt mỏi trong kỳ nghỉ. Mặc dù đồ uống này dễ khiến chúng ta đi vào giấc ngủ nhưng lại khiến giấc ngủ chập chờn, gián đoạn. Khi giấc ngủ kém, bạn sẽ cảm thấy thiếu ngủ so với một đêm không sử dụng bia, rượu. Vì vậy nên hạn chế các loại đồ uống chứa cồn trong những ngày du lịch. Ngủ ở nơi lạ: Ngủ ở một nơi lạ hay một chiếc giường lạ là thử thách với nhiều người. Điều này được giải thích là do não trái luôn cảnh giác với những điều nguy hiểm có thể xảy ra, đặc biệt khi ngủ ở một nới không quen như phòng khách sạn. Tuy nhiên, nếu bạn đi du lịch nhiều, thì bộ não sẽ thích nghi tốt hơn khi ở một nơi mới. Tham gia quá nhiều hoạt động: Bạn sẽ dễ cảm thấy chán, buồn ngủ nếu chỉ ngồi một chỗ hoặc không làm gì trong kỳ nghỉ. Và tất nhiên, những kỳ nghỉ phải gắn liền với những hoạt động từ sáng, trưa đến chiều, tối. Do tham gia quá nhiều hoạt động nên bạn dễ kiệt sức và mệt mỏi. Thiếu ngủ: Hầu hết, chúng ta thường ngủ không đủ giấc nên những kỳ nghỉ hàng ngày là cơ hội giúp "xả hơi", làm gì theo sở thích. Khi để cơ thể thư giãn và bắt kịp với giờ ngủ cần thiết sẽ khiến bạn buồn ngủ hơn để bù cho những thứ bạn đã bỏ lỡ trong cuộc sống hằng ngày.

