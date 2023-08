Phát triển du lịch biển đảo, giúp người dân vượt khó làm giàu

Mấy năm trước, anh Võ Hồng Rôn, ở xã Tam Tiến (Núi Thành, Quảng Nam) đi biển, thu nhập cũng chỉ đủ sống. Từ khi đầu tư phát triển du lịch homestay vào năm 2019 đến nay, mỗi ngày homestay của anh đón 70 đến 80 khách. Mô hình du lịch gắn với làng biển này đã tạo việc làm cho 20 lao động tại địa phương, với mức thu nhập mỗi người từ 5 đến 6 triệu đồng/ tháng.

Du khách hứng thú với dịch vụ home stay ở làng chài

Khách tìm đến ngày một đông, thích thú trải nghiệm những nét văn hoá của làng biển; như tham quan chợ cá lúc sáng sớm, cùng ngư dân đánh bắt hải sản; khám phá vẻ đẹp của biển quê, tour chèo SUP trên biển; lặn ngắm san hô…

Từ mô hình của anh, nhiều gia đình cũng học tập làm theo và nâng cao được thu nhập. Sắp tới, anh Võ Hồng Rôn tiếp tục mở rộng cơ sở lưu trú, kết nối với các làng nghề đưa khách tham quan, trải nghiệm tạo nguồn thu cho bà con làng biển. Anh nói:

“Đầu năm đến nay, chúng tôi đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trong đó 4.000 lượt khách ở lại lưu trú qua đêm. Du khách về ngày càng đông bà con cũng có thêm công việc tăng thu nhập, giúp chọ họ có chi phí để lo cho cuộc sống”.

Bãi biển Tam Tiến thu hút khách du lịch trải nghiệm

Những ngày này, bãi biển An Bàng, phường Cẩm An cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 5 km, luôn đông nghịt du khách. Anh David, Du khách Anh lưu trú tại đây cảm nhận: “Đây là lần thứ 2 tôi đến Hội An. Tôi thấy bãi biển An Bàng, đảo Cù Lao Chàm thật đẹp, nước biển trong xanh, con ngưởi ở đây cũng thân thiện và mến khách".

Các doanh nghiệp lữ hành tại tỉnh Quảng Nam liên tục triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, liên kết với doanh nghiệp lưu trú và các hãng hàng không để đưa ra gói dịch vụ hấp dẫn.

Mô hình du lich homestay của anh Võ Hồng Ron

Ông Lê Quốc Việt, chủ khách sạn Santa Sea Villa Hội An, nằm gần biển Cửa Đại, thành phố Hội An cho biết: “Ví du trước đây mùa hè, khách nội địa chiếm khoảng 70% -80% nhưng riêng năm nay, tỷ lệ 50/ 50, tức là khách nước ngoài đã chịu khó đến với Hội An nhiều hơn, cho nên ở Hội An khá thành công về phát triển du lịch. Chúng tôi khá thành công trong thu hút khách du lịch. Hy rọng rằng, sau này Chính phủ mở visa thông thoáng hơn, tỷ lệ khách quốc tế đến Hội An tăng tăng trưởng và ổn định hơn”.

Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm tại xã đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An trở nên đông đúc. Mỗi ngày, Cù Lao Chàm đón gần 2.000 du khách. Du khách đến đây thích thú vẻ đẹp hoang sơ, môi trường sạch sẽ, nước biển trong mát; tham quan khu bảo tồn biển, qua giếng cổ, lên chùa Hải Tạng, ngược về bãi biển, ra tắm biển ngắm san hô…

Tổng lượng khách đến Hội An từ đầu năm đến nay đạt 1,9 triệu lượt, tăng 254% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó khách Quốc tế 1.485.000 lượt. Ngoài các điểm du lịch quen thuộc trong khu phố cổ như Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến, các ngôi nhà cổ… du khách lựa chọn tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch ở vùng đệm và khu vực biển Hội An. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết:

“Hội An được xem là một trong những vùng trọng điểm về du lịch biển của miền Trung. Hội An có 7 km bờ biển và có nhiều bãi biễn, bãi tắm rất đẹp. Tiềm năng và thế mạnh của biển Hội An là kết nối với biển với đảo. Cù Lao Chàm chứa đựng rất nhiều về sinh thái về đa dạng sinh học, đặc biệt về giá trị văn hoá nhân vân. Đây là địa chỉ du lịch tốt được Trung ương quy hoạch 1 trong 9 khu di lịch Quốc gia ở biển đảo. Thành phố cũng áp dụng nhiều chính sách của tỉnh và Trung ương để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân phát triển du lịch, đặc biệt khai thác phát triển du lịch biển”.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Nam đón hơn 5 triệu lượt khách, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 5.179 tỷ đồng. Quảng Nam là một trong số những địa phương trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung có đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch biển, đảo. Địa phương này đang nỗ lực liên kết với các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung xây dựng những gói sản phẩm phù hợp trên cơ sở khai thác các giá trị mà thiên nhiên ban tặng, những giá trị về văn hóa, vùng đất và con người để quảng bá hình ảnh du lịch biển, đảo ra bạn bè quốc tế.

Ông Hồ Quang Bửu, phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay:

“Dịch Covidd-19 được kiểm soát, du lịch của tỉnh Quảng Nam phát triển tương đối và có chiều hướng tăng. Chúng tôi chỉ đạo các địa phương phát triển mạnh về du lịch vùng biển. Chủ trương của tỉnh Quảng Nam là liên kết nhiều tỉnh không những trong nước mà Quốc tế để thu hút lượng khách về Quảng Nam. Chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp để có các tour tuyến cụ thể. Chúng tôi đã liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội và một số tỉnh có lượng du khách đông khi tới Quảng Nam. Từ đầu năm đến giờ, lượng khách đến tỉnh Quảng Nam ngày càng đông"./.