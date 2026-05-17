English
Quảng Ninh tăng sức hút đối với du khách Nga

Chủ Nhật, 23:13, 17/05/2026
VOV.VN - Quảng Ninh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga, nhóm du khách có xu hướng lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao. Đây là một trong những hướng đi quan trọng nhằm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, góp phần đón 5,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Quảng Ninh có lợi thế sở hữu hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ từ sân bay, cảng biển, giao thông kết nối đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là cơ sở để Quảng Ninh nỗ lực thực hiện kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của du khách Nga bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc và Mũi Né. Đáng chú ý, bên cạnh hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bờ, Quảng Ninh còn phát triển mạnh loại hình nghỉ dưỡng với nhiều du thuyền, tàu lưu trú quy mô lớn, thiết kế hiện đại. Các dịch vụ trên tàu đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí của dòng khách cao cấp.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế. Khách du lịch Nga được xác định là một trong những thị trường xúc tiến trọng điểm của địa phương

Đặc biệt, gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch tới các thị trường khách Nga. Nhiều đoàn famtrip, doanh nghiệp lữ hành Nga đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú. 

Theo ông Phạm Anh Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn Halo-Eco, đơn vị tổ chức hành trình di sản kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, đây là nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm đa dạng và mức chi tiêu cao. "Trước lễ, chúng tôi có đón đoàn khách Nga, họ thuê nguyên tàu và trải nghiệm 2 ngày 1 đêm trên vịnh Hạ Long. Khách Nga đến đây rất vui, họ rất thích ăn hải sản và chỉ có điều duy nhất là họ ăn đồ mềm. Tất cả khách Nga khi đi du lịch họ đều phóng khoáng trong chi tiêu. Thứ hai, cảnh quan vịnh Hạ Long thực sự rất mới đối với khách du lịch Nga vì phần lớn họ biết nhiều về Cam Ranh, Khánh Hòa hơn. Mong là trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có nhiều những xúc tiến tới thị trường khách Nga để họ đến với tỉnh Quảng Ninh nhiều hơn".

Các tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long ngày càng được đầu tư hiện đại như khách sạng 5 sao, góp phần thu hút khách du lịch quốc tế

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này, việc thúc đẩy thị trường khách Nga được Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: "Dự kiến trong quý II sẽ có những đoàn famtrip khoảng trên 100 những doanh nghiệp, đại lý du lịch của Nga sẽ đến với Quảng Ninh. Năm 2025 có hơn 7.000 khách Nga đến với Quảng Ninh thì hết bốn tháng đầu năm nay đã có hơn 12.000 khách và dự kiến trong thời gian cuối năm, chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao số lượng khách du lịch Nga đến nhiều hơn nữa, đặc biệt đến các vùng Vân Đồn, đến với vùng Vịnh Hạ Long".

Với hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện, sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp đa dạng, chất lượng cao cùng lợi thế sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang từng bước mở rộng thị trường khách quốc tế chất lượng cao. Đồng thời khẳng định tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Nga, phân khúc được đánh giá mang lại giá trị gia tăng lớn cho ngành du lịch địa phương.

Quảng Ninh chủ động phòng ngừa mất an toàn thực phẩm mùa du lịch cao điểm

VOV.VN - Bước vào mùa du lịch hè cao điểm, lượng khách đến Quảng Ninh tăng mạnh kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tàu du lịch gia tăng nhanh. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được địa phương đặc biệt siết chặt nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 828, ngày 11/5/2026 phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050 với quy mô khoảng 13.303 ha, chia thành hai phân vùng phía Bắc và phía Nam.

