Phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên ở Quảng Ninh

Theo quy hoạch, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được định hướng trở thành khu kinh tế biển đa ngành, hiện đại, xanh và thông minh; là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và cảng biển quan trọng của Quảng Ninh, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Đây cũng sẽ là động lực tăng trưởng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu kinh tế phát triển theo mô hình lấy công nghiệp và dịch vụ cảng biển làm trọng tâm, gắn với hệ thống giao thông liên vùng gồm cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, đường ven sông, đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và mạng lưới cảng biển, đường thủy nội địa.

Quy hoạch xác định ba phân khu chính, trong đó, phân khu phía Tây Bắc sông Cồn Khoai phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và đô thị sinh thái; phân khu phía Đông Nam sông Cồn Khoai phát triển công nghiệp đa ngành, đô thị thông minh, giáo dục và dịch vụ; phân khu Phong Cốc – Liên Hòa tập trung phát triển cảng biển, công nghiệp nặng, hóa dầu, logistics và các trung tâm dịch vụ hỗ trợ.

Dân số khu kinh tế dự kiến đạt khoảng 90.000 người vào năm 2035 và khoảng 170.000 người vào năm 2050. Quy hoạch cũng ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng giáo dục, bệnh viện quốc tế, trung tâm logistics, thương mại và du lịch sinh thái; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ven sông, bảo đảm quốc phòng – an ninh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, đây là quy hoạch mà tỉnh Quảng Ninh mong đợi trong nhiều năm qua, đồng thời là cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng để địa phương đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút dòng vốn FDI vào Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Việc Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được phê duyệt sẽ góp phần tháo gỡ nhiều nút thắt trong công tác quản lý, quy hoạch và triển khai dự án, tạo dư địa lớn để thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao.