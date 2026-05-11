  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên ở Quảng Ninh

Thứ Hai, 20:03, 11/05/2026
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 828, ngày 11/5/2026 phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050 với quy mô khoảng 13.303 ha, chia thành hai phân vùng phía Bắc và phía Nam.

Theo quy hoạch, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được định hướng trở thành khu kinh tế biển đa ngành, hiện đại, xanh và thông minh; là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và cảng biển quan trọng của Quảng Ninh, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Đây cũng sẽ là động lực tăng trưởng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được định hướng trở thành khu kinh tế biển đa ngành, hiện đại, xanh và thông minh; là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và cảng biển quan trọng của Quảng Ninh, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. 

Khu kinh tế phát triển theo mô hình lấy công nghiệp và dịch vụ cảng biển làm trọng tâm, gắn với hệ thống giao thông liên vùng gồm cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, đường ven sông, đường sắt Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và mạng lưới cảng biển, đường thủy nội địa.

Quy hoạch xác định ba phân khu chính, trong đó, phân khu phía Tây Bắc sông Cồn Khoai phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và đô thị sinh thái; phân khu phía Đông Nam sông Cồn Khoai phát triển công nghiệp đa ngành, đô thị thông minh, giáo dục và dịch vụ; phân khu Phong Cốc – Liên Hòa tập trung phát triển cảng biển, công nghiệp nặng, hóa dầu, logistics và các trung tâm dịch vụ hỗ trợ.

Dân số khu kinh tế dự kiến đạt khoảng 90.000 người vào năm 2035 và khoảng 170.000 người vào năm 2050. Quy hoạch cũng ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng giáo dục, bệnh viện quốc tế, trung tâm logistics, thương mại và du lịch sinh thái; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ven sông, bảo đảm quốc phòng – an ninh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho biết, đây là quy hoạch mà tỉnh Quảng Ninh mong đợi trong nhiều năm qua, đồng thời là cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng để địa phương đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút dòng vốn FDI vào Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Việc Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được phê duyệt sẽ góp phần tháo gỡ nhiều nút thắt trong công tác quản lý, quy hoạch và triển khai dự án, tạo dư địa lớn để thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược, nhất là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,58% trong quý II/2026

VOV.VN - Bốn tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đang có bước đà vững chắc từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Địa phương phấn đấu vượt “điểm nghẽn”, dồn lực cho “cuộc nước rút” quý II nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 13% trong cả năm.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Aria Bay: Tâm điểm đón đầu kỷ nguyên phát triển mới của Quảng Ninh
VOV.VN - Đón đầu vận hội mới khi Quảng Ninh phát triển theo định hướng trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, tòa tháp biểu tượng Aria Bay với vị thế "hàng ghế đầu" hiếm có, sẵn sàng bứt phá cùng dòng chảy tăng trưởng của vùng đất di sản.

Quảng Ninh đảm bảo an ninh kinh tế trong kỳ nghỉ lễ
VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để đảm bảo ổn định tình hình, lực lượng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động bám nắm địa bàn, kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Quảng Ninh đón đầu cơ hội từ tuyến đường sắt tốc độ cao
Quảng Ninh đón đầu cơ hội từ tuyến đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương GPMB, hỗ trợ nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên trong cả nước.

