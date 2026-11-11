Sa Pa là một trong 5 điểm đến du lịch mùa đông hấp dẫn nhất ở châu Á

Các chuyến du lịch mùa đông ở châu Á đang dần chuyển hướng khỏi những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, hướng đến những địa điểm nhỏ hơn, nơi thời tiết lạnh giá hay băng tuyết vẫn mang đậm dấu ấn người dân địa phương. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda giới thiệu năm địa điểm tốt nhất trên khắp châu Á, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng những cảnh sắc của mùa đông, từ lễ hội lửa đến những hồ đóng băng.

Các điểm đến du lịch mùa đông đang dịch chuyển đến những nơi mang đậm dấu ấn của người dân địa phương. (Ảnh minh họa: Agoda)

Suối nước nóng Zao, Nhật Bản

Trên vùng Yamagata, gió lạnh và tuyết phủ trắng những cây thông khiến chúng đứng sừng sững như những hình bóng trùm mũ trên sườn dốc. Vào những buổi tối mùa đông, chúng được chiếu sáng từ bên dưới, biến một khu trượt tuyết bình thường thành một khung cảnh gần giống như trong mơ.

Suối nước nóng Zao Nhật Bản. (Ảnh: Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản)

Núi Taebaek, Hàn Quốc

Khác với không khí náo nhiệt của các thị trấn nổi tiếng hơn ở Gangwon thời điểm Olympic, Taebaek tổ chức lễ hội tuyết vào cuối tháng Giêng với các tác phẩm điêu khắc bằng tuyết và băng được chạm khắc thủ công, những ngọn đồi trượt tuyết và những con đường mòn trên núi dẫn đến một số khu vực có tuyết bột tốt nhất đầu mùa ở Hàn Quốc.

Núi tuyết Taebaek, Hàn Quốc. (Ảnh: Go Korea)

Gulmarg, Ấn Độ

Nằm trên vùng cao Kashmir, Gulmarg có một trong những tuyến cáp treo cao nhất thế giới đưa du khách lên những thung lũng rộng lớn, đường ray nhẹ. Buổi sáng, du khách có thể bắt gặp những người bán trà và ngửi thấy mùi khói củi; buổi chiều, những đoạn đường xuống dốc dài và yên tĩnh mà ít du khách nào ngoài tiểu lục địa này từng khám phá.

Núi tuyết Gulmarg, Ấn Độ. (Ảnh: Fit Tour)

Kanas, Trung Quốc

Nằm ở vùng cực bắc của Tân Cương, gần dãy núi Altai, Kanas gần như im lặng vào mùa đông. Một hồ băng dài, tuyết chất đống trên mái nhà của những ngôi làng Tuvan cổ kính, và khói cuộn lên từ những túp lều gỗ nơi các gia đình vẫn đón mùa đông theo cách truyền thống.

Sa Pa, Việt Nam

Sa Pa là minh chứng cho thấy tuyết ở Đông Nam Á không phải là chuyện hoang đường. Khi không khí lạnh tràn xuống dãy núi Hoàng Liên Sơn, sương giá và thỉnh thoảng có cả tuyết phủ nhẹ lên những thửa ruộng bậc thang, và các chợ vùng núi vẫn tiếp tục buôn bán trong màn sương, với những tấm chăn mền che phủ khắp nơi.

Băng tuyết trên những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa, Việt Nam. (Ảnh: ZNews)

“Mùa đông ở châu Á có rất nhiều điều thú vị dành cho những du khách sẵn sàng khám phá những vùng đất xa xôi hơn. Từ những ngôi làng miền núi phủ đầy tuyết đến việc ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng ngoài trời, những điểm đến này mang đến những cách khác nhau để tận hưởng mùa đông và trải nghiệm cuộc sống địa phương. Du khách có thể tìm được nơi lưu trú phù hợp với ngân sách của mình và tạo nên một kỳ nghỉ đông đáng nhớ”, Jay Lee, Giám đốc khu vực Bắc Á của Agoda cho biết.