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Quảng bá điểm đến Việt Nam tại hội chợ du lịch hàng đầu thế giới

Thứ Năm, 12:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Đông đảo địa phương, doanh nghiệp du lịch Việt Nam tích cực quảng bá sản phẩm, điểm đến, dịch vụ và xúc tiến thị trường tại Hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026 (Vương quốc Anh), từ ngày 3 - 5/11/2026.

Thực hiện Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch năm 2026 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) tổ chức Không gian du lịch Việt Nam và các hoạt động bên lề tại hội chợ du lịch quốc tế WTM London 2026 từ ngày 3 - 5/11/2026 (Vương quốc Anh).

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Không gian du lịch Việt Nam và các hoạt động bên lề tại hội chợ WTM London 2026. Nguồn: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch

Không gian du lịch Việt Nam tại hội chợ WTM London 2026 tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị, điểm đến, doanh nghiệp... giới thiệu, cập nhật thông tin về sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của Việt Nam; cũng như tổ chức các sự kiện, kết nối giao thương, gặp gỡ đối tác trong ngành và khách tham quan từ nhiều quốc gia nhằm phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tại hội chợ WTM London 2026, sự phối hợp giữa Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, các địa phương và doanh nghiệp tạo ra tính thống nhất, chuyên nghiệp trong quảng bá điểm đến. Không chỉ nâng cao thương hiệu du lịch Việt Nam, sự hiện diện tại các sự kiện du lịch hàng đầu thế giới là dịp để các bên liên quan trong ngành du lịch kết nối với những đối tác tiềm năng, mở rộng thị trường, đồng thời tiếp cận các chuyển biến, xu hướng mới của ngành du lịch toàn cầu.

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Việt Nam đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thị trường tại hội chợ du lịch WTM London 2026. Nguồn: Sở VHTTDL Hà Nội

Quảng bá du lịch Hà Nội tại WTM London 2026

Tại WTM London 2026, không gian du lịch Hà Nội tích cực giới thiệu thông tin điểm đến, các sản phẩm và trải nghiệm du lịch đặc sắc của Thủ đô thông qua hệ thống hình ảnh, video, ấn phẩm, bản đồ và tài liệu. Bên cạnh hoạt động quảng bá, ngành du lịch Hà Nội tập trung kết nối với các hãng lữ hành, doanh nghiệp lưu trú, đơn vị vận chuyển, hãng hàng không, cơ quan xúc tiến du lịch và các tổ chức, hiệp hội du lịch quốc tế tại Anh và châu Âu.

Các hoạt động trao đổi, kết nối doanh nghiệp (B2B) tại hội chợ WTM London 2026 nhằm tiếp thị sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường, tìm hiểu nhu cầu của đối tác, cập nhật xu hướng tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội cụ thể nhằm thu hút khách quốc tế đến Hà Nội. 

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Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch Trần Hoàng Nam trao đổi tại sự kiện. Nguồn: Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch

Một số bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp du lịch đã được ký kết tại WTM London 2026 trên cơ sở thống nhất của các bên. Qua đó, ngành du lịch Thủ đô hướng tới tăng cường liên kết, mở rộng mạng lưới đối tác và hỗ trợ phát triển hoạt động xúc tiến du lịch tại thị trường quốc tế. 

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng các đối tác trong xây dựng sản phẩm, kết nối thị trường và đón tiếp du khách: "Hà Nội mong muốn và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Anh và châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và hợp tác công – tư theo các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô; cùng xây dựng những sản phẩm du lịch gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực và mùa thu Hà Nội; mở rộng kết nối hàng không và số hóa điểm đến để hành trình của du khách ngày càng thuận tiện".

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Không gian du lịch Hà Nội tại hội chợ WTM London 2026. Nguồn: Sở VHTTDL Hà Nội

Dịp này, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Trần Hoàng Nam – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch và đại diện Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEC) có buổi làm việc với các đơn vị Messe Berlin và RX Global, hướng tới thu hút các hội chợ quốc tế tại Hà Nội trong tương lai gần.

Theo bà Kerry Prince - Giám đốc điều hành Tập đoàn RX Global (đơn vị chủ quản hội chợ WTM), mục tiêu của việc tổ chức hội chợ WTM là quảng bá và phát triển du lịch trên toàn thế giới. Tập đoàn bày tỏ sự quan tâm đến thị trường Việt Nam, trong đó thủ đô Hà Nội là trọng tâm nghiên cứu của đơn vị trong việc đưa hội chợ du lịch quốc tế đến Hà Nội.

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Đoàn công tác làm việc với Tập đoàn RX Global (đơn vị chủ quản hội chợ WTM). Nguồn: Sở VHTTDL Hà Nội

Doanh nghiệp du lịch mở rộng kết nối tại thị trường châu Âu

Không gian du lịch Việt Nam tại hội chợ WTM London 2026 cho thấy vai trò của cơ quan nhà nước trong điều phối thống nhất chiến dịch quảng bá xúc tiến điểm đến quốc gia và đồng hành với các doanh nghiệp lớn; cũng như tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, theo tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Tại WTM London 2026, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) hướng đến tăng cường hợp tác với doanh nghiệp quốc tế, quảng bá điểm đến Việt Nam và thúc đẩy dòng khách hai chiều. Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Saigontourist Group cho rằng việc tham gia các hội chợ quốc tế không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mà còn tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp đối tác, cập nhật nhu cầu thị trường và phát triển sản phẩm.

“Quốc tế hóa thương hiệu không chỉ là mở rộng sự hiện diện tại các thị trường nước ngoài, mà còn là quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển quan hệ đối tác và đưa những giá trị đặc sắc của du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu”, ông Cao Văn Chóng chia sẻ.

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Không gian quảng bá chung của công ty Vietravel, du lịch Tuyên Quang và Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) tại WTM London 2026. Nguồn: Vietravel

Tham gia WTM London 2026, công ty Vietravel thúc đẩy kết nối sản phẩm du lịch hai chiều: Đón khách quốc tế và tour du lịch nước ngoài; đồng thời giới thiệu các điểm đến đa dạng của Việt Nam thông qua không gian quảng bá chung cùng ngành du lịch Tuyên Quang và Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).

Nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, Vietravel chú trọng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên biệt hóa trải nghiệm và gia tăng chiều sâu văn hóa. Cùng các điểm đến ở Tuyên Quang và Ninh Bình, doanh nghiệp giới thiệu những giá trị nổi bật của du lịch Việt Nam, từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa đến bản sắc bản địa. Đây là nền tảng để xây dựng các hành trình kết hợp nhiều trải nghiệm, khai thác thế mạnh từng địa phương và đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Anh và châu Âu – nhóm khách có xu hướng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên, di sản và du lịch bền vững.

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Sự phối hợp giữa Vietravel – du lịch Tuyên Quang – danh thắng Tràng An tại WTM London 2026 cho thấy cách tiếp cận mới trong xúc tiến du lịch. Nguồn: Vietravel

Sự phối hợp giữa Vietravel – ngành du lịch Tuyên Quang – danh thắng Tràng An tại WTM London 2026 cho thấy cách tiếp cận mới trong xúc tiến du lịch: Nhà nước điều phối, doanh nghiệp kết nối thị trường và phát triển sản phẩm, địa phương cung cấp giá trị tài nguyên và bản sắc điểm đến, còn đối tác quốc tế cùng tham gia hoàn thiện chuỗi dịch vụ. Mô hình liên kết này mở ra cơ hội đưa sản phẩm du lịch Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường toàn cầu, đồng thời mang những chuẩn mực và trải nghiệm quốc tế đến gần hơn với du khách Việt Nam.

"Thông qua WTM London 2026, Vietravel tiếp tục khẳng định định hướng phát triển sản phẩm dựa trên liên kết, đổi mới và hội nhập quốc tế – đưa giá trị điểm đến Việt Nam vươn xa, đồng thời không ngừng nâng tầm trải nghiệm trên mỗi hành trình của khách hàng", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị truyền thông, công ty Vietravel cho biết.

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Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Ấn Độ

VOV.VN - Phú Quốc, Đà Nẵng đang là 2 điểm đến ưa thích nhất của du khách Ấn Độ khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, dư địa phát triển du lịch của Việt Nam với thị trường này còn rất lớn, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng và tổ chức sự kiện.

Hải Nam/VOV.VN
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