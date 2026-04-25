  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đắk Lắk tổ chức lễ hội cá ngừ, kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ Bảy, 08:01, 25/04/2026
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội cá ngừ tại phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ) với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và thể thao, tạo điểm nhấn kích cầu du lịch.

Với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”, Lễ hội cá ngừ tỉnh Đắk Lắk dự kiến diễn ra từ ngày 30/4 - 3/5 tại phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ). Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Tinh hoa câu vàng - Khát vọng vươn khơi”, tổ chức tối 30/4 tại quảng trường Phú Yên. Chương trình được dàn dựng kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện hành trình hình thành, phát triển nghề câu cá ngừ, tôn vinh các thế hệ ngư dân và lan tỏa khát vọng vươn khơi, bám biển.

Lễ hội cá ngừ tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra từ ngày 30/4 đến 3/5 tại phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ)

Trong khuôn khổ lễ hội, không gian trưng bày, trình diễn chế biến cá ngừ và ẩm thực biển được tổ chức xuyên suốt, giới thiệu quy trình khai thác, bảo quản, chế biến sản phẩm, tạo trải nghiệm trực tiếp cho du khách. Các hoạt động trình diễn, giới thiệu sản phẩm đặc trưng góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và nghề biển.

Ông Lê Phúc Long - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết lễ hội cá ngừ là hoạt động trọng tâm trong kế hoạch kích cầu du lịch năm 2026 của tỉnh, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong dịp cao điểm và góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành.

“Đây là hoạt động trong chuỗi xây dựng thương hiệu cá ngừ Đắk Lắk với chủ đề là ‘Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng’, để định hình xây dựng các chương trình tạo thương hiệu lễ hội cá ngừ thường xuyên của tỉnh. Ngoài ra, Sở cũng đã triển khai đến các địa phương, doanh nghiệp, các khu, điểm du lịch xây dựng nhiều chương trình phục vụ du khách đến Đắk Lắk trong dịp lễ này”, ông Lê Phúc Long cho biết.

Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và thể thao, tạo điểm nhấn kích cầu du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới.

Cũng trong dịp nghỉ lễ lần này, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” vào ngày 3/5, dự kiến thu hút khoảng 1.000 vận động viên tham gia. Giải chạy nhằm góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng và đa dạng sản phẩm du lịch dịp nghỉ lễ.

Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk

VOV.VN - Hàng ngàn mái ngói đỏ san sát nhau nằm kề bên biển. Bến thuyền nhộn nhịp cá tôm mỗi sáng sớm và chiều tối. Bãi biển cát vàng ươm cùng làn nước màu ngọc bích. Đó là làng Lò, một ngôi làng ven biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đang trở thành mô hình độc đáo làm du lịch trên nền di sản.

Đắk Lắk làm sạch bãi biển hưởng ứng "Earth Day Việt Nam 2026"

VOV.VN - Ngày 19/4, tại bãi biển Xóm Rớ thuộc khu phố 6, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chiến dịch làm sạch bãi biển. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng "Chiến dịch nhặt rác toàn quốc - Earth Day Việt Nam 2026" của Cộng đồng Xanh Việt Nam.

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ "khai thác" sang "kinh tế biển bền vững", lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

