Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

Thứ Ba, 06:07, 21/04/2026
VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Mô hình du lịch chinh phục những ngọn núi tại các đô thị của Hàn Quốc (thường được gọi là "K-hiking") đang là một trong những xu hướng mới mẻ được ưa chuộng, đặc biệt là với du khách nước ngoài tại Seoul. Các ngọn núi ở khu vực thủ đô Seoul ngày càng tấp nập du khách, như núi Surak, núi Gwanak hay núi Bukhan.

du khach nuoc ngoai do xo den cac ngon nui o seoul, han quoc hinh anh 1
Du khách chinh phục núi Surak tại Seoul, Hàn Quốc. Nguồn: Korea Times

Theo báo cáo của Cơ quan quản lý công viên quốc gia Hàn Quốc, hơn 2 triệu du khách nước ngoài đã đến thăm các công viên quốc gia của nước này vào năm 2025, chiếm gần 5% trong tổng số khoảng 43,3 triệu lượt khách. Tính riêng các nhà leo núi nước ngoài, núi Halla dẫn đầu xu hướng khi thu hút hơn 300.000 lượt khách, tiếp theo là núi Seorak và núi Bukhan với lần lượt khoảng 170.000 và 135.000 lượt.

Khi sự quan tâm của du khách ngày càng tăng lên, Cơ quan Du lịch Seoul phát động Tuần lễ Leo núi Seoul, cung cấp 12 chuyến leo núi có hướng dẫn viên tại núi Surak, núi Bukhan và núi Gwanak trong 3 tuần bắt đầu từ ngày 23/3, đã thu hút hàng trăm du khách nước ngoài.

du khach nuoc ngoai do xo den cac ngon nui o seoul, han quoc hinh anh 2
Nhóm du khách chụp ảnh tại một ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc. Nguồn: Korea Times

Manuela - nữ du khách 33 tuổi từ Colombia cùng nhóm của mình đã chinh phục Gichabawi - đoạn đường khó khăn nhất của núi Surak, dưới sự giám sát của hướng dẫn viên và hoàn thành chuyến leo núi một cách an toàn. Với tầm nhìn bao quát thành phố bên dưới, cả nhóm cùng nhau chụp ảnh tập thể để ghi nhớ thành tích.

"Lên đến đỉnh núi khiến tôi thèm món ăn Hàn Quốc yêu thích của mình, Naengmyeon (mì lạnh). Đó là một ngày ý nghĩa và một trải nghiệm thực sự hiếm có", Manuela cho biết. Cô cũng đánh giá cao về sự thuận tiện trong việc di chuyển đến các ngọn núi, nhờ cơ sở hạ tầng của Seoul: “Ở các nước khác, bạn phải lái xe rất lâu để đến được một ngọn núi, nhưng ở Hàn Quốc, bạn có thể đi tàu điện ngầm thẳng đến đường mòn. Và khi xuống núi, bạn có thể ngay lập tức tận hưởng văn hóa của thành phố”. 

Dù vậy, những ngọn núi ở Seoul vẫn có thể là thử thách đáng kể đối với những người leo núi lần đầu. Núi Surak cao khoảng 640 mét, và những con đường dốc, gồ ghề đòi hỏi sức bền của du khách. Trên thực tế, mạng xã hội là động lực chính thúc đẩy sự quan tâm của khách nước ngoài về các ngọn núi ở Seoul, đôi khi chỉ vì xem một video. Một số du khách cho biết họ không nghĩ rằng việc leo núi lại mệt mỏi đến vậy, vì trước đó quyết định tham gia chuyến leo núi ngay sau khi xem một video trên TikTok.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Hàn Quốc Seoul leo núi du khách
Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?
VOV.VN - Từ tháng 4/2026, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

VOV.VN - Từ tháng 4/2026, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

Hiện tượng phòng vé Hàn Quốc tái hiện bi kịch của một vị vua bị phế truất

VOV.VN - Phim điện ảnh Hàn Quốc "Dưới bóng Điện hạ" (tên tiếng Anh: The King's Warden) vừa ấn định lịch khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/4. Đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỷ won tính đến thời điểm hiện tại.

VOV.VN - Phim điện ảnh Hàn Quốc “Dưới bóng Điện hạ” (tên tiếng Anh: The King’s Warden) vừa ấn định lịch khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/4. Đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỷ won tính đến thời điểm hiện tại.

