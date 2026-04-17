Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

Chỉ riêng tháng 3/2026, Hàn Quốc đón khoảng 2,06 triệu lượt khách quốc tế, tăng 27% so với 1,61 triệu lượt khách của năm ngoái và lập kỷ lục mới về lượng khách đến trong một tháng, với sự đóng góp lớn từ hiệu ứng của show diễn nhóm nhạc BTS ngày 21/3. Tổng cộng 4,76 triệu lượt khách nước ngoài đã đến Hàn Quốc trong quý đầu tiên của năm 2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đánh giá sự tăng trưởng trong quý I/2026 là bằng chứng cho thấy Hàn Quốc đang củng cố vị thế là điểm đến du lịch toàn cầu, được thúc đẩy bởi sức hấp dẫn ngày càng tăng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Show diễn hoành tráng của BTS tại Seoul hồi tháng 3/2026 đã tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Hàn Quốc. Nguồn: Reuters

Xét theo thị trường nguồn trong quý I/2026, du khách Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất với trên 1,45 triệu lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Du khách Nhật Bản đứng thứ hai với 940.000 lượt, tăng 20,2%. Các thị trường đường dài cũng đóng góp vào sự tăng trưởng, với lượng khách từ Mỹ và châu Âu đến Hàn Quốc đạt tổng cộng 690.000 người, tăng 17,1%. Ngành du lịch tàu biển tại Hàn Quốc cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, với 338 lượt tàu du lịch cập cảng chính như Jeju, Busan và Incheon, tăng 52,9% so với năm trước.

Kết quả tích cực trong quý I/2026 là cơ sở để Hàn Quốc hướng tới mục tiêu du lịch năm 2026, đã được điều chỉnh tăng lên 23 triệu lượt khách vào đầu năm nay. Đây là mức tăng 21,4% so với con số 18,94 triệu của năm ngoái. Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng do chi phí nhiên liệu cao hơn và sự bất ổn về tâm lý du lịch toàn cầu, Hàn Quốc đang triển khai các chiến lược ​​du lịch quốc gia để tăng cường khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.

Mới đây nước này đã mở rộng điều kiện cấp thị thực (visa) cho phép du khách nước ngoài nhập cảnh nhiều lần, bao gồm cả thị thực có thời hạn 5 năm và 10 năm, cho công dân một số đại đô thị của 12 quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Philippines...

Tiếp đó, ngành đường sắt Hàn Quốc đang cải thiện khả năng tiếp cận cho du khách nước ngoài đến các địa phương khác thay vì tập trung ở Seoul. Trong quý I/2026, tỷ lệ khách du lịch đến các khu vực ngoài Seoul tăng lên 34,5%, tăng nhẹ so với năm trước; trong khi lượng khách đến Hàn Quốc qua các sân bay địa phương tăng 49,7%.