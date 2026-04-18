Du lịch Lâm Đồng bùng nổ ưu đãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè 2026

Thứ Bảy, 08:01, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm tạo sức bật cho ngành du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè 2026, hơn 70 doanh nghiệp tại Lâm Đồng đã tung ra hàng loạt ưu đãi, giảm giá, tặng thêm dịch vụ... Với thông điệp "Lâm Đồng - đến để yêu", địa phương đang khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng và an toàn cho du khách.

Ngành du lịch Lâm Đồng đang triển khai mạnh mẽ chuỗi hoạt động kích cầu du lịch quy mô lớn, nhằm thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè năm 2026. Điểm nhấn của chương trình là lễ khai mạc “Chào mùa du lịch hè năm 2026” gắn liền với sự kiện công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Xuyên suốt mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8/2026, tỉnh Lâm Đồng liên tục phát động các thông điệp truyền thông mạnh mẽ như "Lâm Đồng - đến để yêu" và "Người Lâm Đồng - trải nghiệm du lịch Lâm Đồng". 

Ngành du lịch Lâm Đồng đang triển khai mạnh mẽ chuỗi hoạt động kích cầu quy mô lớn

Đông đảo doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng đã công bố chương trình kích cầu dịp nghỉ lễ và mùa hè 2026, bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, khu điểm du lịch và các cơ sở dịch vụ ẩm thực, mua sắm khác. Theo ghi nhận, hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khách sạn từ 3 - 5 sao tại Đà Lạt, Phan Thiết... đã tung ra các gói ưu đãi giảm giá phòng trực tiếp lên đến 45%, tặng kèm các dịch vụ thiết thực như tiệc trà chiều, buffet sáng, bữa ăn chính, dịch vụ spa, nâng hạng phòng miễn phí và không phụ thu cuối tuần. Các chương trình này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn gia tăng tối đa trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao trong thời gian lưu trú.

Trải nghiệm zipline xuyên rừng tại Đà Lạt. Ảnh: Dalattourist

Nổi bật trong chiến dịch kích cầu lần này là sự tham gia của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) với các gói ưu đãi hấp dẫn tại cả khách sạn và khu du lịch, giải trí. Cụ thể, khách sạn Nice Dream Hotel giới thiệu chương trình "Chill hè 20 độ C giữa Đà Lạt" với mức giảm giá ưu đãi bao gồm ăn sáng. Khu du lịch thác Datanla của Dalattourist cũng đồng loạt giảm giá cho các gói trò chơi cảm giác mạnh. Du khách có thể trải nghiệm các gói ưu đãi giảm giá như "Combo 60 thử thách Hành trình trên cao kết hợp xe trượt thác", hoặc "Combo đu dây zipline xuyên rừng 1500m kết hợp xe trượt thác", với thời gian áp dụng kéo dài đến cuối năm 2026 để tạo điều kiện tối đa cho du khách.

Một khu nghỉ dưỡng ven biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Chuẩn bị cho đợt kích cầu quy mô lớn này, đại diện Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng cho biết đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết cho các hội viên và các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tung ra các gói khuyến mãi, kích cầu hấp dẫn với thông điệp chung của toàn tỉnh. Bên cạnh việc giảm giá, Hiệp hội quán triệt các đơn vị kinh doanh phải đảm bảo các biện pháp an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho du khách, giữ vững hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp của du lịch Lâm Đồng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp, Lâm Đồng đang nỗ lực hết mình để hiện thực hóa mục tiêu đón 25,08 triệu lượt khách trong năm 2026. Chương trình kích cầu sâu rộng và thiết thực còn thể hiện tính chuyên nghiệp, năng động của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong việc giữ chân du khách bằng chất lượng dịch vụ cao cấp và mức giá cạnh tranh nhất.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: Lâm Đồng kích cầu nghỉ lễ mùa hè
Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ
VOV.VN - Trung tâm du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang chủ động tìm giải pháp bằng các tuyến đường bộ, sau khi việc tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3 - 25/8/2026 để sửa chữa, nâng cấp đường băng đã đặt ra nhiều thách thức.

Du lịch Đà Lạt vượt khó khi sân bay Liên Khương tạm dừng khai thác
VOV.VN - Việc sân bay Liên Khương dự kiến tạm dừng khai thác từ tháng 3/2026 đến cuối tháng 8/2026 đang đặt ra một bài toán lớn cho ngành du lịch Đà Lạt. Với sự chủ động của các đơn vị lữ hành và lưu trú, Đà Lạt đang nỗ lực tìm kiếm những hướng đi mới để khắc phục khó khăn và duy trì sức hút trong dịp cao điểm.

Du lịch Lâm Đồng linh hoạt tour đường bộ, làm mới điểm đến đón sóng du khách
VOV.VN - Đón kỳ nghỉ lễ 30/4 và hè 2026, du lịch Lâm Đồng mới tung nhiều sản phẩm độc đáo nối liền rừng và biển. Dù sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, tỉnh vẫn linh hoạt đẩy mạnh tour đường bộ, kỳ vọng đón lượng khách kỷ lục nhờ lợi thế địa hình đa dạng.

