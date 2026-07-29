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Giải “Bước chân trên mây” quảng bá thiên nhiên, văn hóa vùng cao Lai Châu

Thứ Tư, 15:44, 29/07/2026
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VOV.VN - Giải leo núi “Bước chân trên mây” do Báo Pháp luật Việt Nam khởi xướng và tổ chức từ năm 2023. Năm nay, giải được tổ chức vào ngày 4/10 tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu; góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về thiên nhiên, điểm đến du lịch cùng bản sắc văn hóa và con người Lai Châu.

Qua hai mùa tổ chức giải “Bước chân trên mây”, chương trình đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người và vùng đất Tây Bắc, đồng thời tiếp thêm động lực cho những người yêu trải nghiệm, thích khám phá tìm đến chinh phục các đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Nhờ đó, nhiều bản làng vùng cao đã đón thêm du khách, du lịch địa phương phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, năm nay với giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”, ban tổ chức lựa chọn con đường đá cổ Pavi tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu làm cung đường thi đấu chính. Đây được đánh giá là một trong những tuyến đường đá cổ độc đáo và giàu giá trị lịch sử còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn tại vùng núi phía Bắc Việt Nam.

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Văn hóa đặc sắc và vẻ đẹp nguyên sơ là thế mạnh của bản du lịch cộng đồng Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu

Con đường Pavi được xây dựng từ đầu thế kỷ XX trong thời kỳ Pháp thuộc nhằm kết nối khu vực Lai Châu với Sa Pa. Với điều kiện địa hình hiểm trở, nhiều đoạn đường được lát bằng những phiến đá lớn, xếp thủ công theo kỹ thuật truyền thống để bảo đảm độ bền và khả năng lưu thông quanh năm. Trải qua hơn một thế kỷ cùng những biến động của lịch sử và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiều đoạn đường vẫn còn giữ được kết cấu nguyên bản. Con đường đá cổ Pavi không chỉ mang ý nghĩa về mặt lịch sử mà còn được xem là một tài sản văn hóa, cảnh quan quý giá của tỉnh Lai Châu.

Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, con đường đá cổ Pavi cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu đến du khách trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của địa phương, thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư đến khảo sát, kết nối, hợp tác và đầu tư phát triển du lịch tại địa phương.

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Báo Pháp luật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu công bố thông tin về giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”. Ảnh: BTC

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay, lần đầu tiên Ban Tổ chức mở rộng đối tượng tham gia thông qua việc phát hành BIB dành cho các vận động viên phong trào trên phạm vi cả nước. Bên cạnh sự tham gia của đông đảo nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí, giải đấu sẽ chào đón đông đảo vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào và những người yêu thích bộ môn chạy địa hình. Việc mở rộng quy mô tham dự không chỉ tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho cộng đồng yêu thể thao mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh của con đường đá cổ Pavi nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung đến đông đảo công chúng.

Tham gia giải chạy tại Lai Châu, các vận động viên còn có cơ hội được trải nghiệm những cánh rừng nguyên sinh, những triền núi hùng vĩ, thác nước, suối tự nhiên và các bản làng của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì..., tạo nên một không gian trải nghiệm độc đáo, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với đời sống văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân bản địa.

Thời gian đăng ký bắt đầu từ nay đến hết ngày 20/9/2026 hoặc khi đạt 500 vận động viên đăng ký tham gia, tại website https://buocchantrenmay.vn hoặc https://go.enjoysport.vn/giaimarathonconduongdacopavilaichau2026.

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Bản làng Lai Châu – điểm dừng chân lý tưởng cho du khách

VOV.VN - Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, du khách hãy đến với Lai Châu và ghé thăm những Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, Bản Hon hay Lao Chải… để trải nghiệm không gian yên bình, hòa mình vào thiên nhiên và tìm hiểu bản sắc văn hóa độc đáo các dân tộc.​

Hải Nam/VOV.VN
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