Hà Nội ra mắt nhiều tuyến du lịch độc đáo ở ngoại thành

Với thông điệp “Hành trình du lịch xanh” của du lịch Thủ đô trong giai đoạn mới, phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ di sản văn hóa, đề cao trách nhiệm cộng đồng và hướng tới tương lai bền vững; Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện, công bố 4 sản phẩm du lịch và 4 điểm du lịch mới.

Hành trình về nguồn cội

Làng tăm hương Quảng Phú Cầu

Tuyến du lịch mang tên "Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội - Điểm về nguồn cội" kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía Nam ngoại thành. Tham gia tuyến này, du khách sẽ ghé thăm Đình Nội Bình Đà tại xã Bình Minh, nơi thờ phụng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lưu giữ bức phù điêu giá tượng được công nhận là Bảo vật quốc gia. Đây cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống với Lễ hội Bình Đà - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tiếp nối hành trình, chuyến đi đưa du khách đến làng tăm hương Quảng Phú Cầu ở xã Ứng Thiên để đắm chìm trong không gian rực rỡ sắc màu, trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm hương và chế tác đồ mỹ nghệ thủ công từ tre nứa. Điểm dừng chân thứ 3 trên tuyến này là làng nghề dệt Phùng Xá tại xã Hồng Sơn, nơi nổi tiếng với các sản phẩm dệt truyền thống, mang đến cho khách tham quan cơ hội tự tay hái dâu, se sợi tơ tằm và thêu sợi tơ sen vô cùng độc đáo.

Tôn vinh tinh hoa làng nghề Việt

Nghề làm đồ mã truyền thống tại làng Phúc Am

Cùng nằm trên trục phía Nam, tuyến du lịch thứ hai kết nối các xã Đại Thanh, Hồng Vân và Chuyên Mỹ mang chủ đề "Tinh hoa làng nghề Việt". Đây là một hành trình độc đáo, dành cho những du khách muốn khám phá những giá trị sâu sắc về văn hóa, nghệ thuật và lịch sử Hà Nội. Khách du lịch sẽ được ghé thăm làng Ngâu tại xã Đại Thanh để lắng nghe các câu chuyện văn hóa, trải nghiệm công đoạn thủ công nấu rượu, nếm rượu và thưởng thức nghệ thuật tại không gian đình làng cổ kính.

Tuyến đường tiếp tục dẫn dắt du khách qua làng Phúc Am ở xã Ngọc Hồi với trải nghiệm làm đồ mã truyền thống, và làng nghề sơn mài Hạ Thái thuộc xã Hồng Vân, nơi chiêm ngưỡng những tuyệt tác tranh sơn mài do thế hệ trước truyền lại. Đặc biệt, khi đến làng Cựu ở xã Chuyên Mỹ, du khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực địa phương mà còn được trải nghiệm dịch vụ may đo tại chỗ và tham gia các không gian trưng bày nghệ thuật, âm nhạc.

Trải nghiệm văn hóa và du lịch cộng đồng sinh thái

Du khách tìm hiểu cây thuốc, vùng dược liệu tại xã Ba Vì

Bên cạnh các tuyến di sản làng nghề, Hà Nội còn giới thiệu sản phẩm "Con đường đạo học" tại điểm du lịch Hạ Mỗ thuộc xã Ô Diên. Hành trình đưa du khách "vượt thời gian" từ Thăng Long xưa, thăm Văn Miếu uy nghiêm rồi về đền Văn Hiến thiêng liêng để khám phá dấu ấn triều đại nhà Lý và những danh nhân đã đặt nền móng cho sự phát triển nền giáo dục vàng son của nhà nước Đại Việt.

Ở mảng du lịch sinh thái và nông thôn, Hà Nội ra mắt không gian thơ mộng "Sắc hoa Tường Phiêu" tại xã Phúc Thọ với những vườn hoa rực rỡ bốn mùa và nét sinh hoạt cộng đồng mang đậm dấu ấn xứ Đoài. Ngoài ra, mô hình du lịch cộng đồng bản Miền ở xã Ba Vì mang chủ đề chữa lành, tĩnh tâm và dưỡng tuệ cũng chính thức được giới thiệu. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá kho tàng tri thức thuốc Nam của người Dao quần chẹt sẽ giúp du khách phục hồi sức khỏe và cân bằng cơ thể; hòa mình cùng phong tục, nghi lễ và câu chuyện đời sống của người Dao giữa không gian núi rừng Ba Vì.