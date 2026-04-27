Rộn ràng chuỗi hoạt động du lịch tại Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hòa chung không khí của kỳ nghỉ lễ, các điểm đến văn hóa và du lịch tại Hà Nội sẽ tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa để chào đón người dân cùng du khách. Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Ban Quản lý Lăng tổ chức phát nước uống, sữa và bánh mỳ miễn phí chào mừng nhân dân và du khách đến viếng Lăng Bác.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến ý nghĩa của du khách mỗi khi đến Hà Nội.

Tại khu vực trung tâm Thủ đô, chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm nghề truyền thống được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như: Triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Mùa sen nhớ Bác” giới thiệu các tác phẩm hội họa về hình tượng hoa sen gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm; trưng bày “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội”; trưng bày triển lãm với chủ đề “Sơn ta sử tích”; trưng bày “Dòng chảy sơn mài Việt - từ di sản đến đương đại”; trưng bày giới thiệu “Từ Dó mà ra”; trưng bày không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản”...

Ngoài ra, các khách sạn trên địa bàn Hà Nội đã triển khai nhiều hình thức kích cầu, nhằm thu hút và đón khách lưu trú trong dịp kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như khuyến mại, giảm giá, tặng kèm các dịch vụ.

Không khí sôi động tại Công viên nước Hồ Tây. Ảnh: Hương Trần

Điểm đến nổi bật của du lịch Thủ đô dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa hè này là Công viên nước Hồ Tây với chủ đề "Hải trình mùa hè 2026". Toàn bộ khuôn viên được "thay áo mới" bằng lối trang trí đậm chất đại dương cùng nhiều hoạt động giải trí. Công viên nước Hồ Tây đã cải tạo và nâng cấp hạ tầng các khu trò chơi nước, bổ sung hiệu ứng ánh sáng và âm thanh hiện đại, mang lại cảm giác hấp dẫn và mới mẻ hơn cho du khách, đặc biệt là giới trẻ. Không gian cảnh quan cũng được chỉnh trang theo hướng xanh – sạch – đẹp, tạo nhiều góc check-in ấn tượng.

Đại diện Công viên nước Hồ Tây cho biết đơn vị tập trung làm mới trải nghiệm khách hàng với nhiều điểm nhấn đáng chú ý: "Công viên tăng cường các hoạt động hoạt náo, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng với nhạc trẻ sôi động, DJ khuấy động sân khấu, xiếc đường phố đầy màu sắc cùng nhiều màn trình diễn bất ngờ xuyên suốt trong ngày, mini game tương tác và quà tặng tại chỗ trong suốt kỳ nghỉ lễ. Hệ thống dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi, gửi đồ cũng được nâng cấp để đảm bảo sự tiện nghi, an toàn cho du khách trong mùa cao điểm".

Ảnh: Công viên nước Hồ Tây

Không chỉ ở nội đô, ngành du lịch Hà Nội còn mở rộng không gian trải nghiệm ra các vùng ven như Ba Vì, Sóc Sơn hay Sơn Tây nhằm giảm tải áp lực cho trung tâm, đồng thời mang đến những trải nghiệm du lịch mới mẻ về sinh thái, cộng đồng và nông nghiệp.

Xuyên suốt từ ngày 30/4 - 3/5 là chuỗi sự kiện văn hóa độc đáo tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, với điểm nhấn là chợ phiên vùng cao mang tên "Sắc màu Lai Châu". Đến với không gian này, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến việc tái hiện Lễ Háu đoong của dân tộc Giáy, nghi lễ cúng trâu của dân tộc Lự, cùng với nghệ thuật khèn Mông rộn rã và các trò chơi dân gian đậm đà bản sắc.

Người dân, du khách cùng giao lưu tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Với chuỗi hoạt động, sự kiện phong phú, sôi động trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng của nhân dân và du khách; qua đó góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan; chủ động kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh du lịch; có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách.