  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Huế mở cửa Đại Nội về đêm phục vụ khách mùa cao điểm

Thứ Sáu, 06:01, 24/04/2026
VOV.VN - Chương trình "Hoàng cung huyền ảo" sẽ tái hiện sinh động không gian Hoàng cung về đêm thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Là điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” tại Huế, chương trình này phục vụ cộng đồng và không thu vé vào cửa.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn. Đáng chú ý là chương trình “Hoàng cung huyền ảo” diễn ra từ ngày 25 - 28/4, mở ra không gian tham quan ban đêm tại Đại Nội Huế với nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, tái hiện văn hóa cung đình.

Tái hiện lễ đổi gác tại cổng Ngọ Môn

Chị Phạm Thị Phương Vi - du khách từ Đà Nẵng bày tỏ quan tâm đến sự kiện này: “Nếu Huế mở cửa Đại Nội về đêm thì tôi hy vọng sẽ có thêm các chương trình trình diễn ánh sáng, nhã nhạc về ban đêm. Qua đó du khách không chỉ tham quan mà còn được trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam”.

Đại Nội Huế mở cửa phục vụ du khách về đêm

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thành phố Huế dự kiến đón khoảng 389.000 lượt khách. Nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn đã được các đơn vị lữ hành giới thiệu như: Tour khám phá sông Ngự Hà, tour trải nghiệm Phá Tam Giang, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong dịp lễ. Ngành du lịch thành phố Huế phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giá cả, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ tại các điểm đến.

Không gian Đại Nội Huế về đêm

Ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Huế cho biết các doanh nghiệp và hiệp hội du lịch địa phương cũng tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho du khách: “Trong dịp 30/4 chúng tôi không kích cầu bằng giá mà kích cầu bằng chất lượng và giá trị gia tăng cho các nhóm, để thu hút khách đến. Ví dụ tăng thêm những tiện ích cho khách, một số tour du lịch có thể miễn một phần nào đó về xe cộ, vận chuyển, hướng dẫn viên; sẽ hỗ trợ về một vài tour miễn phí cho khách đi gần trải nghiệm. Các khách sạn tăng thêm những dịch vụ tiện ích để kích cầu, để khách kéo dài thêm ngày lưu trú và thưởng thức thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm tại Huế”.

Hàng ngàn người dân và du khách đến với lễ hội Điện Huệ Nam

VOV.VN - Diễn ra trong hai ngày 18 - 19/4, Lễ hội Điện Huệ Nam (còn gọi là Điện Hòn Chén) là sự kiện mở đầu cho Festival mùa Hạ năm 2026 tại Huế. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến lễ hội, tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi động nhưng vẫn trang nghiêm, giàu bản sắc truyền thống.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Khám phá Huế mùa đẹp nhất trong năm: Dịu mát, nên thơ và đầy cảm hứng
VOV.VN - Những ngày này, Huế bước vào mùa đẹp nhất trong năm với một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng và tinh khôi khiến bất cứ ai cũng muốn lưu lại lâu hơn.

Đông đảo du khách tham quan di tích dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Huế

VOV.VN - Hôm nay (26/3), nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Huế (26/3/1975 – 26/3/2026), các điểm thuộc Quần thể di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Thụy Sĩ hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực quản lý du lịch- khách sạn tại Huế

VOV.VN - Chiều 12/3, tại thành phố Huế, Dự án Du lịch Thụy Sĩ vì sự Phát triển Bền vững do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm chủ dự án đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Du lịch, Đại học Huế và Trường Cao đẳng Du lịch Huế nhằm triển khai chương trình Quản trị Khách sạn Cao cấp Thụy Sĩ.

