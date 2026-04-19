Hàng ngàn người dân và du khách đến với lễ hội Điện Huệ Nam

Lễ hội Điện Huệ Nam là sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá gắn với việc thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na, được tổ chức vào tháng Ba và tháng Bảy hằng năm. Lễ hội này đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025. Thông qua các hoạt động lễ hội, giá trị văn hóa gắn với Điện Huệ Nam tiếp tục được bảo tồn và phát huy trong đời sống đương đại.

Nghi lễ rời điện tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh Giáo (số 352 Chi Lăng, thành phố Huế)

Bà Ngô Thị Thanh Tý, một tín đồ cho biết lễ hội năm nay thu hút lượng lớn khách hành hương đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước: “Đạo Mẫu dạy là con của đạo Mẫu phải biết thương người và giúp người. Con của Mẫu là phải biết đạo, biết hiếu, biết nghĩa”.

Thánh đường Thiên Tiên Thánh Giáo số 352 Chi Lăng, thành phố Huế

Điểm nổi bật của lễ hội là nghi thức rước Thánh Mẫu kết hợp hài hòa giữa đường bộ và đường thủy. Sau phần lễ tại điện thờ ở đường Chi Lăng, đoàn rước di chuyển qua các tuyến phố rồi xuống thuyền, ngược dòng sông Hương để đến Điện Huệ Nam trên núi Ngọc Trản, làng Hải Cát, phường Kim Long. Hàng chục chiếc thuyền được trang trí cờ hoa, âm thanh trống chiêng vang vọng trên sông nước tạo nên một “sân khấu sống” độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Huế.

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Ngộ, Trưởng ban Bảo trợ di tích Điện Huệ Nam chia sẻ: “Lễ hội chúng tôi tưởng nhớ người mẹ đầu tiên sinh ra dân tộc mình đó là mẹ Âu Cơ. Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn cộng đồng theo Mẫu nhận thức đúng đắn về bản sắc văn hóa dân tộc Việt và làm thế nào để bảo tồn được di sản”.

Hoạt động rước Thánh bằng thuyền trên sông Hương

Tiếng nhạc bát âm réo rắt cùng những giá hầu đồng, hát văn… đưa người xem vào không gian diễn xướng dân gian đặc sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch: “Lễ hội Điện Huệ Nam năm nay được tổ chức rất thành công, tạo sự phấn khởi lớn cho cộng đồng, đặc biệt là các đạo hữu. Các hoạt động diễn ra thuận lợi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp”.

Lễ hội Điện Huệ Nam trên núi Ngọc Trản

Lễ hội Điện Huệ Nam không chỉ là một lễ hội tín ngưỡng mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc của Huế. Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội chính là góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời tạo động lực cho phát triển du lịch địa phương.