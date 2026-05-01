Singapore - điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày

Dữ liệu của các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy, các điểm đến ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á vẫn duy trì được sức hút với du khách Việt. Trong đó, nền tảng Agoda ghi nhận Singapore tiếp tục duy trì vị thế trong top 5 điểm đến quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kì nghỉ 30/4 – 1/5. Với lợi thế về đường bay gần và thời gian di chuyển ngắn, Singapore là một lựa chọn hấp dẫn của nhiều người Việt để chuyến đi ngắn ngày được tối ưu trải nghiệm.

Các công trình kiến trúc bên bờ vịnh Marina (Nguồn: Marina Bay Sands)

Trước tiên, chuyến du lịch Singapore chắc chắn không thể thiếu vịnh Marina Bay - khu vực biểu tượng của Đảo quốc, nơi thể hiện rõ nhất sự giao thoa giữa kiến trúc, thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. Từ khi Marina Bay Sands ra đời, nơi này không chỉ là điểm check-in quen thuộc mà còn trở thành trung tâm trải nghiệm, nơi du khách có thể cảm nhận một Singapore “thu nhỏ”.

Ban ngày, Marina Bay mang một vẻ nhẹ nhàng với những lối đi bộ ven vịnh, mảng xanh xen kẽ và các công trình kiến trúc đặc trưng. Nổi bật trong đó là bảo tàng ArtScience Museum, với thiết kế gợi hình ảnh một bàn tay khổng lồ đang xòe rộng, ôm trọn ánh sáng và đón chào du khách. Ngay cạnh đó là những "siêu cây" gây choáng ngợp của Gardens by the Bay vươn cao dưới bầu trời nhiệt đới.

Vịnh Marina về đêm rực rỡ với hiệu ứng ánh sáng từ màn trình diễn nhạc nước Spectra (Nguồn: Marina Bay Sands)

Tối đến, vịnh Marina lại rực sáng bởi hàng ngàn ánh đèn từ dải cao ốc chọc trời của khu tài chính, in bóng lấp lánh xuống mặt nước như một tấm gương phản chiếu khổng lồ. Điểm nhấn của bức tranh khung cảnh Marina Bay về đêm ấy là "Spectra - A Light & Water Show" - màn trình diễn nghệ thuật diễn ra hàng đêm ngay trước thềm Marina Bay Sands. Sự kết hợp hoàn hảo giữa những tia laser rực rỡ đan chéo bầu trời đêm, đài phun nước múa lượn nhịp nhàng cùng hiệu ứng âm thanh hoành tráng trong vòng 15 phút, làm trọn vẹn trải nghiệm cho du khách nán lại vịnh Marina vào buổi tối.

Công viên Universal Studios luôn là điểm giải trí được nhiều du khách lựa chọn (Nguồn: Universal Studios Singapore)

Chỉ cách trung tâm khoảng 30 phút di chuyển, khu Sentosa mang đến một không gian khác biệt để du khách thay đổi không khí, sau lịch trình bận rộn ở trung tâm thành phố. Nếu đi cùng bạn bè hoặc gia đình, Universal Studios Singapore vẫn là lựa chọn đáng trải nghiệm nhất, vừa đủ để dành trọn một ngày mà không bị “quá tải”.

Ngay bên cạnh Universal Studios Singapore, thủy cung Singapore Oceanarium lại mang đến một không gian tĩnh lặng hơn để ngắm nhìn thế giới kì bí dưới lòng đại dương, đặc biệt phù hợp nếu bạn muốn nạp lại năng lượng trong chuyến đi.

Các loài sinh vật biển sống động tại thủy cung Singapore Oceanarium (Nguồn: Singapore Oceanarium)

Với những ai thích hoạt động ngoài trời, bãi biển Siloso Beach là không gian thư giãn phù hợp để đi dạo hoặc ngồi lại ngắm biển vào cuối ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, trải nghiệm trên đài quan sát SkyHelix Sentosa sẽ là một lựa chọn thú vị để nhìn toàn cảnh hòn đảo từ trên cao, đồng thời tận hưởng cảm giác mới lạ với đồ uống và món ăn được phục vụ ở độ cao 79 m trong không trung.

Điểm hẹn ẩm thực và giải trí đầy nhộn nhịp bên sông tại Singapore (Nguồn: Travelodium)

Trong khi đó, khu vực Clarke Quay và Boat Quay cung cấp cho du khách các không gian ẩm thực và giải trí ven sông. Một buổi tối trọn vẹn tại Singapore có thể bắt đầu bằng trải nghiệm trên chiếc bumboat (thuyền gỗ) cổ điển khởi hành từ khu vực cảng này. Chuyến ngoạn cảnh 40 phút xuôi dòng sông Singapore mở ra một khung cảnh êm đềm, nơi du khách thư thái ngắm nhìn các công trình đặc trưng của Singapore, như Marina Bay Sands hay tượng Sư tử biển Merlion lung linh in bóng trên mặt nước.

Sau chuyến du ngoạn thảnh thơi trên bumboat, du khách trở lại với nhịp sống sôi nổi của khu vực cảng sầm uất. Clarke Quay thu hút bởi không gian nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn neon cùng chuỗi nhà hàng và quán bar hiện đại. Trong khi đó, Boat Quay lại mang dáng vẻ mộc mạc, gần gũi hơn với những không gian cửa tiệm nhỏ đan xen tiếng nhạc sống, điểm dừng chân lý tưởng để hòa mình vào đời sống của người dân địa phương.

Vẻ đẹp giao thoa giữa văn hóa và sự sôi động của phố thị tại bến cảng (Nguồn: Expedia Singapore)

Bức tranh đa sắc từ ánh sáng vịnh Marina, đảo Sentosa đầy ắp trải nghiệm hay sự phóng khoáng ven sông của Clarke Quay đã lý giải trọn vẹn vì sao Singapore luôn giữ vững sức hút với du khách Việt. Ở Đảo quốc Sư tử, khái niệm "thời gian" dường như được nới rộng ra nhờ sự kết nối thông minh giữa các điểm đến. Điểm mạnh ấy khiến Singapore trở thành một trong số ít điểm đến nơi du khách có thể tận dụng tối đa từng ngày nghỉ - mà không cần đánh đổi giữa khám phá trải nghiệm mới và nghỉ ngơi, thư giãn.