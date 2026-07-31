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Sắp có đôi tàu kết nối du lịch Cố đô Huế - Phong Nha

Thứ Sáu, 17:43, 31/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (31/7), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp UBND thành phố Huế, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội thảo và lễ ký kết ghi nhớ hợp tác về phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới.

Đoàn tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đầu tư, dự kiến đưa vào khai thác từ 1/9/2026. Tàu được thiết kế với tổng 8 toa xe phục vụ, sức chứa dự kiến hơn 300 khách, trong đó có 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ - giải trí.

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Tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp tổ chức đôi tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha

Giao diện của tàu và các toa được thiết kế làm nổi bật các giá trị đặc trưng về văn hóa, du lịch, di sản thế giới  của thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị, tạo sự khác biệt về nhận diện với các tàu hiện nay. Các toa tàu được trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ vào thuyết minh, truyền thông; tổ chức các không gian ẩm thực đặc trưng của địa phương, giao lưu biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ giải trị và có khả năng phục vụ tổ chức các sự kiện trên tàu.

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Quang cảnh hội thảo

Tàu chạy trên cung đường khoảng 190km, mang hành trình kỳ quan – Di sản thế giới qua các ga: Huế - Đông Hà – Mỹ Trạch – Đồng Hới – Thọ Lộc. Mỗi ga có một điểm nhấn như Huế: Điểm đến di sản văn hóa; Mỹ Trạch: Ký ức và Danh nhân; Đông Hà: Điểm đến hòa bình; Đồng Hới: Cửa ngõ du lịch biển; Thọ Lộc: cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới. Các ga bố trí các mô hình check- in, các điểm bán hàng OCOP và dọc hành trình sẽ thiết lập Đường tàu – Đường hoa tạo cảnh quan để khách trải nghiệm.

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Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha

Ngành đường sắt tổ chức 2 chuyến tàu, chuyến tàu HQ2 (lượt đi) xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút, đến Ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút; chuyến tàu HQ1 (lượt về) xuất phát từ Ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút, đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút. Việc phát triển đôi tàu khách hướng tới xây dựng một sản phẩm du lịch tổng hợp, khác biệt và độc đáo; lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm. Đoàn tàu du lịch này không chỉ là phương tiện vận chuyển mà là trải nghiệm phong phú của hành trình kết nối thành phố Huế với các điểm đến lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của tỉnh Quảng Trị.

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Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kỳ vọng sản phẩm du lịch đường sắt góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của 2 địa phương

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sản phẩm du lịch đường sắt góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của 2 địa phương, tạo thêm cửa ngõ đón khách cho tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế; tăng cường kết nối với khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và các điểm đến của miền Trung.

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Ký kết ghi nhớ hợp tác về phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha Hành trình kỳ quan – Di sản thế giới

“Thành phố Huế là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, là thương hiệu du lịch rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như toàn cầu. Còn đối với tỉnh Quảng Trị liên quan đến du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch về thiên nhiên. Và chúng tôi có Phong Nha - Kẻ Bàng là được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Cho nên việc kết nối hôm nay và tổ chức đoàn tàu giữa 2 di sản, một bên là di sản văn hóa, một bên là di sản thiên nhiên của thế giới thì rất là phù hợp và có tiềm năng để phát triển lâu dài sau này”, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin.

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Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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