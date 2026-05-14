Chuyến tàu di sản đưa thiếu nhi chạm vào lịch sử Đội và văn hóa Kinh Bắc

Thứ Năm, 15:32, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 14/5, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội phường Đống Đa tổ chức chương trình “Hành trình 85 năm: Tre bền - Măng vươn” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Chương trình được tổ chức trên chuyến tàu di sản Hà Nội 5 Cửa Ô với sự tham gia của 100 đại biểu, giáo viên phụ trách Đội và thiếu nhi tiêu biểu. Hành trình quy tụ các thế hệ nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội quận Đống Đa, hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS, giáo viên Tổng phụ trách Đội cùng đội viên tiêu biểu từ các Liên đội trên địa bàn phường Đống Đa. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của học sinh Nhà Nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa và Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn.

100 đại biểu và thiếu nhi tiêu biểu tham gia chuyến tàu đặc biệt kỷ niệm 85 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh

Với chủ đề “Tre bền - Măng vươn”, chương trình hướng tới giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu nhi. Hình ảnh “tre bền” gợi nhắc cội nguồn, bản lĩnh và sự bền bỉ của các thế hệ đi trước; “măng vươn” tượng trưng cho thế hệ thiếu nhi hôm nay đang tiếp nối, trưởng thành và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Các hành khách đặc biệt trên chuyến tàu di sản Hà Nội 5 Cửa Ô

Trong hành trình, các em đội viên, thiếu nhi được tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các câu chuyện lịch sử, hoạt động giao lưu và những bài hát truyền thống. Thay vì tiếp cận lịch sử qua bài học trên lớp, chương trình tạo điều kiện để thiếu nhi được trải nghiệm trong một không gian mở, gắn với các địa danh và chất liệu văn hóa cụ thể. 

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là phần giao lưu với Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, người gắn liền với phong trào “Nghìn việc tốt”. Tại buổi giao lưu, các em được nghe kể về Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng, sự ra đời của phong trào “Nghìn việc tốt” và những câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm, ý thức rèn luyện của thiếu nhi trong các giai đoạn lịch sử.

Khác với những chuyến tàu thông thường, Hà Nội 5 Cửa Ô trong dịp này được thiết kế như một hành trình giáo dục truyền thống giàu cảm xúc

Chuyến tàu đưa các đại biểu và thiếu nhi về Bắc Ninh, vùng đất gắn với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Tại Đền Đô, nơi thờ tám vị vua triều Lý, các em tham gia hoạt động dâng hương, báo công và nghe giới thiệu về Chiếu dời đô. Đây là dịp để thiếu nhi hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về vai trò của nhà Lý trong tiến trình hình thành và phát triển kinh đô Thăng Long. 

Hành trình càng trở nên ý nghĩa khi chuyến tàu đưa các em về với miền di sản Bắc Ninh - quê hương của Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng kiên cường, dũng cảm.

Bên cạnh nội dung giáo dục truyền thống, chương trình còn lồng ghép các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian. Các em được nghe quan họ, ca trù, chèo, xẩm; tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ; trải nghiệm làm bánh xu xê và viết thư pháp. Những hoạt động này giúp thiếu nhi tiếp cận di sản văn hóa theo cách gần gũi, trực quan, từ đó hình thành sự quan tâm và ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống. 

Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn - “cha đẻ” của phong trào “Nghìn việc tốt”
Thông qua hành trình “Tre bền - Măng vươn”, chương trình góp phần kết nối các thế hệ cán bộ Đội, giáo viên phụ trách Đội và đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Đây cũng là hoạt động giúp đưa lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh và các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với thiếu nhi bằng trải nghiệm thực tế, qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức rèn luyện và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Hà Nội có chuyến tàu đặc biệt gợi ký ức ngày đất nước thống nhất

VOV.VN - Dịp 30/4 - 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô tổ chức hành trình trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”. Xuất phát từ Ga Hà Nội, chuyến tàu đưa người dân và du khách nhìn lại những ký ức lịch sử, cảm nhận giá trị của hòa bình, đoàn viên và niềm tự hào dân tộc qua một cách tiếp cận gần gũi...

Chùa Tổ Phúc Nghiêm, mạch ngầm linh thiêng bên dòng sông Đuống

VOV.VN - Ẩn mình giữa không gian thanh bình của phường Song Liễu, nơi dòng sông Đuống miệt mài bồi đắp phù sa cho vùng đất Kinh Bắc, có một ngôi cổ tự thầm lặng lưu giữ linh hồn của cả một vùng di sản. Phúc Nghiêm Tự hay còn gọi là Chùa Tổ chính là "tọa độ khởi nguồn" của hệ thống tín ngưỡng Tứ Pháp vùng Luy Lâu xưa.

 

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Chuyến tàu di sản Tre bền Măng vươn 85 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh Thiếu nhi Đống Đa Hà Nội 5 Cửa Ô Hành trình về nguồn Giáo dục truyền thống Văn hóa Kinh Bắc Đền Đô Bắc Ninh Quan họ Bắc Ninh Tranh Đông Hồ Nghìn việc tốt Đội Thiếu niên du kích Đình Bảng Di sản văn hóa Thiếu nhi Thủ đô
Chùa Tổ Phúc Nghiêm – nơi khởi nguồn đạo pháp gần 2.000 năm trước

VOV.VN - Phúc Nghiêm Tự, hay còn gọi là chùa Tổ, tọa lạc tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, không chỉ là một ngôi cổ tự. Đó là trái tim của vùng đất Luy Lâu xưa, nơi gần 2.000 năm trước, hạt mầm đạo pháp đầu tiên từ Ấn Độ đã theo chân thiền sư Khâu Đà La nảy nở trên đất Việt.

VOV.VN - Phúc Nghiêm Tự, hay còn gọi là chùa Tổ, tọa lạc tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, không chỉ là một ngôi cổ tự. Đó là trái tim của vùng đất Luy Lâu xưa, nơi gần 2.000 năm trước, hạt mầm đạo pháp đầu tiên từ Ấn Độ đã theo chân thiền sư Khâu Đà La nảy nở trên đất Việt.

Ngân vang tiếng hát giao duyên giữa lòng di sản vịnh Hạ Long

VOV.VN - Giữa lòng Di sản thế giới vịnh Hạ Long, tiếng hát giao duyên tưởng rằng chỉ còn trong ký ức nay lại được ngân vang trên sóng nước, mang đến cho du khách một trải nghiệm rất riêng, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng hòa nhịp.

VOV.VN - Giữa lòng Di sản thế giới vịnh Hạ Long, tiếng hát giao duyên tưởng rằng chỉ còn trong ký ức nay lại được ngân vang trên sóng nước, mang đến cho du khách một trải nghiệm rất riêng, nơi thiên nhiên và văn hóa cùng hòa nhịp.

Hưng Yên xây đình làng để mở rộng Đền thờ, Nhà tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ

VOV.VN - Hưng Yên khởi công xây mới Đình Vân Nội ở xã Việt Tiến để mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và phát triển du lịch tâm linh.

VOV.VN - Hưng Yên khởi công xây mới Đình Vân Nội ở xã Việt Tiến để mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và phát triển du lịch tâm linh.

