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Sức hút của nhóm BTS giúp Busan, Hàn Quốc đón lượng khách kỷ lục

Chủ Nhật, 11:05, 02/08/2026
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VOV.VN - Nhờ sự gia tăng mạnh mẽ du khách châu Á và các buổi concert trong tháng 6 của nhóm nhạc đình đám BTS, ngành du lịch Busan, Hàn Quốc đã phá kỷ lục về lượng khách quốc tế đến trong nửa đầu năm 2026.

Ngành du lịch Busan, Hàn Quốc đã đón hơn 2,42 triệu khách quốc tế đến trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2025. Các nguồn khách quốc tế lớn nhất tại Busan trong năm nay là thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Mỹ, Philippines...

Lượng khách quốc tế đến Busan đã đạt mức cao nhất vào tháng 6 với 484.000 lượt, chủ yếu nhờ sức hút toàn cầu của nhóm nhạc BTS, đặc biệt trong dịp nhóm nhạc đình đám này tổ chức concert vào ngày 12 và 13/6/2026 tại sân vận động Busan Asiad Main Stadium.

suc hut cua nhom bts giup busan, han quoc don luong khach ky luc hinh anh 1
Sức hút của nhóm BTS giúp Busan đón lượng khách kỷ lục trong tháng 6/2026

Phân tích dữ liệu lớn theo dõi tín hiệu di động và giao dịch thẻ cho thấy, trong tuần diễn ra concert của nhóm BTS tại Busan, lượng khách quốc tế trong bán kính 3 km quanh địa điểm tổ chức đã tăng vọt 341,9% so với tuần trước đó. Doanh thu thẻ tín dụng quốc tế gần sân vận động Busan Asiad Main Stadium đã đạt 548 triệu won, tăng 114,8% so với tuần trước hòa nhạc.

Đáng chú ý là sự mở rộng chi tiêu của khách du lịch cho trải nghiệm ăn uống tại Busan. Theo dữ liệu nền tảng đặt bàn Catch Table, lượng khách nước ngoài đến các nhà hàng tại Busan trong nửa đầu năm 2026, bao gồm cả đặt chỗ và danh sách chờ, đã tăng 290% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6, con số này đạt mức cao nhất, tăng 348% so với cùng kỳ năm ngoái.

suc hut cua nhom bts giup busan, han quoc don luong khach ky luc hinh anh 2
Một điểm check-in tại Busan X the Sky ở quận Haeundae, Busan, Hàn Quốc

Các quán cà phê tại những điểm du lịch nổi tiếng của Busan cũng trở thành điểm đến quen thuộc với khách quốc tế. Ví dụ, cửa hàng Starbucks Haeundae X the Sky đã ghi nhận tăng trưởng 68% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ. Sở hữu vị trí lý tưởng tại tòa nhà cao nhất Busan, Starbucks Haeundae X the Sky thu hút khách nhờ tầm nhìn bao quát thành phố biển, cùng với các mặt hàng độc quyền chỉ có tại cửa hàng.

Sự tăng trưởng về số lượng và chi tiêu của du khách quốc tế cũng thể hiện rõ trong lĩnh vực làm đẹp. Doanh số bán hàng cho khách nước ngoài của hệ thống CJ Olive Young tại khu vực Busan trong nửa đầu năm đã tăng hơn 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các con số đã cho thấy việc gia tăng lượng khách du lịch đã mang lại nguồn thu khổng lồ cho các ngành kinh tế địa phương. Tổng chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại Busan trong nửa đầu năm đã đạt 591,4 tỷ won, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa tốc độ tăng trưởng trung bình tại Hàn Quốc là 55%.

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Khách quốc tế đổ xô đến Busan vì điều gì?

VOV.VN - Busan đang nổi lên như một trung tâm du lịch hàng đầu tại Hàn Quốc. Các thống kê về lượng tìm kiếm du lịch Busan ở nước ngoài và số lượng khách đến đều tăng trưởng. Thậm chí từ khóa "cơn sốt Busan" (Busan Fever) đang lan rộng trong cộng đồng khách du lịch của nhiều nước châu Á.

 

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
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