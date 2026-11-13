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Sunset Beach Bar & Restaurant Phú Quốc sẵn sàng cho mùa lễ hội sôi động

Thứ Sáu, 11:34, 13/11/2026
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VOV.VN - Không gian biển, âm nhạc và các hoạt động giải trí được Sunset Beach Bar & Restaurant kết hợp để mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, trong mùa lễ hội cuối năm được dự báo rất sôi động với ngành du lịch Phú Quốc.

Những tháng cuối năm là dịp thiên đường du lịch Phú Quốc (tỉnh An Giang) thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng, tận hưởng biển đảo và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Trong không khí ấy, các quán bar Phú Quốc như Sunset Beach Bar & Restaurant đã sẵn sàng cho mùa lễ hội, với định hướng làm mới không gian và các hoạt động giải trí, chào đón du khách trong nước và quốc tế.

sunset beach bar restaurant phu quoc san sang cho mua le hoi soi dong hinh anh 1
Sunset Beach Bar & Restaurant Phú Quốc sẵn sàng cho mùa lễ hội, chào đón du khách trong nước và quốc tế.

Sau chương trình lễ hội Halloween sôi động cuối tháng 10 vừa qua, Sunset Beach Phú Quốc tiếp tục hướng đến những trải nghiệm đa dạng cho giai đoạn cuối năm, khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2027 đang đến gần.

sunset beach bar restaurant phu quoc san sang cho mua le hoi soi dong hinh anh 2

Đến Phú Quốc đi đâu ngắm hoàng hôn, giải trí về đêm?

Nằm sát bên bãi cát bờ biển Phú Quốc, Sunset Beach Bar & Restaurant mang đến cho du khách một không gian để tận hưởng trọn vẹn những thời khắc khác nhau trong ngày. Khi chiều xuống, khung cảnh hoàng hôn cùng ẩm thực và đồ uống tạo nên khoảng thời gian thư giãn bên gia đình, bạn bè.

sunset beach bar restaurant phu quoc san sang cho mua le hoi soi dong hinh anh 3

Khi màn đêm buông xuống, không khí tại Sunset Beach Bar & Restaurant dần trở nên sôi động hơn với nhạc sống, DJ và các tiết mục vũ đạo. Điểm nhấn trong chương trình là màn trình diễn lửa, kết hợp âm nhạc và chuyển động, thu hút sự chú ý của du khách tại khu vực sân khấu bên biển.

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Sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, ẩm thực và giải trí tạo nên những trải nghiệm đa dạng, phù hợp với các nhóm khách có sở thích và nhu cầu khác nhau khi đến Phú Quốc. Trong đó Sunset Beach Bar & Restaurant là địa điểm lý tưởng cho một buổi chiều thư thái ngắm hoàng hôn, cũng như tận hưởng không khí sôi động về đêm.

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Trải nghiệm mùa lễ hội đầy cảm hứng tại Sunset Beach Phú Quốc

VOV.VN - Mùa lễ hội Festive Season tại Sunset Beach Resort & Spa không chỉ là thời gian nghỉ dưỡng, mà còn là hành trình khám phá những trải nghiệm độc đáo và trọn vẹn cảm xúc. Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm Phú Quốc, Sunset Beach mang đến không khí lễ hội sôi động và ấm áp, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong dịp này.

Mùa du lịch Phú Quốc cuối năm có gì đặc sắc?

sunset beach bar restaurant phu quoc san sang cho mua le hoi soi dong hinh anh 5

Cùng với không khí rộn ràng khắp Phú Quốc, bước vào mùa lễ hội cuối năm, Sunset Beach Bar & Restaurant đã đầu tư cả về cơ sở vật chất và dịch vụ, làm mới các hoạt động giải trí, không gian và trải nghiệm dành cho du khách. Các dịp Giáng sinh và năm mới là cơ hội để điểm đến tạo nên những khoảnh khắc gặp gỡ, kết nối và tận hưởng kỳ nghỉ bên biển.

Cùng với việc duy trì các chương trình biểu diễn đặc trưng, Sunset Beach tích cực chuẩn bị và chuẩn hóa chất lượng phục vụ, mang đến trải nghiệm phù hợp cho cả khách Việt Nam và du khách quốc tế, và góp phần giữ vững hình ảnh du lịch Phú Quốc.

sunset beach bar restaurant phu quoc san sang cho mua le hoi soi dong hinh anh 6
Các quán bar Phú Quốc là địa điểm lý tưởng cho du khách tận hưởng không khí sôi động về đêm

Không chỉ là nơi ngắm hoàng hôn hay thưởng thức một bữa tối bên biển, Sunset Beach nỗ lực trở thành điểm hẹn để du khách tận hưởng nhịp sống sôi động của Phú Quốc, cùng chờ đón những chương trình mới trong mùa lễ hội cuối năm.

PV/VOV.VN
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