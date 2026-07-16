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Thành phố Moscow ra mắt cổng thông tin du lịch tiếng Việt

Thứ Năm, 06:40, 16/07/2026
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VOV.VN - Nền tảng du lịch chính thức của thành phố Moscow, Liên bang Nga vừa ra mắt phiên bản tiếng Việt “Khám phá Moscow” nhằm hỗ trợ du khách Việt Nam tìm hiểu, lên kế hoạch và trải nghiệm thành phố thuận tiện hơn.

Nền tảng https://discover.moscow/vi cung cấp thông tin về điểm tham quan, hành trình theo mùa, nhà hàng, mua sắm, sự kiện văn hóa và các địa điểm phù hợp với gia đình. Không chỉ giới thiệu các điểm đến nổi tiếng, “Khám phá Moscow” còn cung cấp công cụ lập kế hoạch chuyến đi, khám phá các không gian văn hóa và giải trí của thủ đô nước Nga.

thanh pho moscow ra mat cong thong tin du lich tieng viet hinh anh 1
Nền tảng du lịch chính thức của thành phố Moscow, Liên bang Nga phiên bản tiếng Việt. Ảnh chụp màn hình

Theo số liệu từ Ủy ban Du lịch Moscow năm 2025 thành phố đón khoảng 42.000 lượt khách Việt Nam; riêng quý I/2026 đạt 9.100 lượt. Moscow cho biết thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch tại Việt Nam, trong bối cảnh kết nối hàng không ngày càng thuận lợi với khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa thủ đô của Nga và các thành phố của Việt Nam. Công dân Việt Nam cũng có thể xin thị thực điện tử vào Nga với thời gian cấp khoảng 4 ngày.

Với hệ thống di sản văn hóa phong phú, các công trình thời Liên Xô, Điện Kremlin, Quảng trường Đỏ, hệ thống tàu điện ngầm nổi tiếng cùng hơn 140 công viên và khu vườn, Moscow kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam.

Việc ra mắt nền tảng du lịch của thành phố Moscow phiên bản tiếng Việt giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, cung cấp nguồn tin chính thống bằng tiếng Việt thay vì du khách phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau. Đây được xem là bước đi mới trong thúc đẩy giao lưu du lịch, văn hóa giữa Nga và Việt Nam, sau nhiều hoạt động hợp tác như các chương trình quảng bá du lịch và Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm 2025 tại thủ đô của Liên bang Nga.

Hương Trà/VOV-Moscow
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