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Thị trường Nga bứt phá, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% sau 6 tháng

Thứ Sáu, 11:44, 03/07/2026
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VOV.VN - Sau 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,25 triệu lượt người. Các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga lần lượt là 3 nguồn khách quốc tế lớn nhất trong nửa đầu năm nay.

Tính riêng tháng 6/2026, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,68 triệu lượt người, giảm 5,7% so với tháng 5/2026, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,25 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu bằng đường hàng không với 10,12 triệu lượt người, chiếm 82,6% tổng lượng khách.

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Du khách Nga được chào đón tại Đà Nẵng (Nguồn: Anex)

Các thị trường khu vực Đông Bắc Á vẫn là nguồn khách chủ đạo của du lịch Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, dẫn đầu là Trung Quốc (2,69 triệu lượt) và Hàn Quốc (2,16 triệu lượt). Bên cạnh đó, các thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản cũng nằm trong nhóm các thị trường nguồn lớn nhất.

Đáng chú ý, thị trường Nga có sự bứt phá mạnh mẽ với 742.679 lượt khách, đạt mức 285,8% so với cùng kỳ năm trước và vươn lên xếp thứ 3 về lượng khách quốc tế đến sau nửa đầu năm 2026. Đây là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam vượt trội nhất, cả trong tháng 6/2026 lẫn tính chung 6 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó sự tăng trưởng mạnh của các thị trường tiềm năng như Ấn Độ (tăng 45,6%), Philippines (tăng 67,6%) hay Ba Lan (tăng 52,1%)... đang góp phần tích cực vào chiến lược đa dạng hóa thị trường khách quốc tế của du lịch Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, một số thị trường khách quốc tế sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ, như Lào (giảm 9,4%), Hàn Quốc (giảm 2,13%), Tây Ban Nha (giảm 1,29%), Trung Quốc (giảm 1,12%). 

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Hải Nam/VOV.VN
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