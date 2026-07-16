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Ngành du lịch Moscow triển khai nền tảng thu hút khách Việt

Thứ Năm, 06:01, 16/07/2026
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VOV.VN - Trong bối cảnh du khách Việt Nam ngày càng quan tâm đến Moscow, thủ đô nước Nga đã ra mắt phiên bản tiếng Việt của "Discover Moscow - khám phá Moscow”, một hệ sinh thái thông tin du lịch chính thức của thành phố.

Theo Ủy ban Du lịch thành phố Moscow (Nga), năm ngoái riêng thủ đô nước Nga đã đón khoảng 42.000 lượt khách Việt Nam, tăng so với 36.100 lượt năm 2024. Năm nay, lượng khách Việt Nam đi du lịch Moscow dự báo tăng trưởng tích cực, một phần nhờ quy trình thị thực thuận lợi. Hiện nay, công dân Việt Nam nộp đơn xin thị thực điện tử (e-visa) với mục đích du lịch Nga và có thể được cấp trong vòng 4 ngày. Kết nối hàng không giữa Nga và Việt Nam cũng ngày càng phát triển, hiện có khoảng 30 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Moscow và các sân bay tại Việt Nam.

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Nhà thờ Chính tòa Thánh Vasily - một kiệt tác kiến trúc tại Moscow, Nga

Hoạt động giao lưu văn hóa giữa Moscow và các địa phương của Việt Nam cũng ngày càng sôi động hơn. Trong những năm gần đây, thành phố Moscow đã tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch tại Hà Nội và TP.HCM, quy tụ đại diện ngành du lịch của 2 nước.

Nổi bật vào mùa hè năm 2025, Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nga được tổ chức ngay tại Quảng trường Manezhnaya, trung tâm thủ đô Moscow, trong khuôn khổ dự án “Mùa hè ở Moscow”. Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam, lễ hội này đã mang đến cho người dân Nga cơ hội khám phá những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam; qua đó thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa hai nước.

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Khu vực Quảng trường Đỏ là điểm đến nổi tiếng tại Moscow, từ đây du khách dễ dàng đến các điểm tham quan khác ở thủ đô nước Nga.

Mùa hè năm nay, thành phố Moscow ra mắt nền tảng du lịch trực tuyến bằng tiếng Việt nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách Việt Nam. Phiên bản tiếng Việt của "Discover Moscow - khám phá Moscow” giúp du khách dễ dàng tiếp cận với các trải nghiệm phong phú, các gợi ý du lịch được tuyển chọn kỹ lưỡng, thông tin thiết thực và nguồn cảm hứng phù hợp với sở thích của du khách Việt. Nền tảng giới thiệu các điểm tham quan nổi tiếng tại Moscow, các trải nghiệm văn hóa, công viên, sự kiện, nhà hàng, khu mua sắm... giúp việc tổ chức chuyến đi trở nên dễ dàng hơn.

Đối với nhiều du khách từ Việt Nam, thủ đô nước Nga đặc biệt hấp dẫn nhờ hệ thống di tích, di sản đồ sộ và mối quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam. Du khách có thể chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc lịch sử mang tính biểu tượng, kết hợp với các tu viện, nhà thờ, các khu tổ hợp sáng tạo đương đại.... Vẻ đẹp xuyên thời gian của thành phố được thể hiện rõ nét qua kiến trúc, bảo tàng, không gian công cộng và hệ thống giao thông, bao gồm cả hệ thống tàu điện ngầm Moscow nổi tiếng thế giới.

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Vẻ đẹp xuyên thời gian từ Moscow đến Saint Petersburg

VOV.VN - Từ thủ đô Moscow đến thành phố cảng Saint Petersburg, đất nước Nga rộng lớn và kỳ vĩ lôi cuốn du khách với những điểm đến tuyệt vời. Đặt chân đến đây và tận mắt ngắm nhìn những công trình vĩ đại, du khách sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi nước Nga đẹp hơn nhiều lần nếu chỉ thấy qua các phương tiện truyền thông.

 

Hải Nam/VOV.VN
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