Thời điểm tốt nhất để có vé máy bay giá rẻ du lịch châu Âu

Amsterdam, Hà Lan. Thời gian bay tốt nhất là tháng 10. Khi đi du lịch vào cuối năm, du khách nên đặt phòng trước khoảng 2 tháng để có mức giá tốt nhất.

Barcelona, Tây Ban Nha. Thời gian bay tốt nhất là tháng 1. Giá vé máy bay dịp đầu năm giảm khoảng 26% so với mức trung bình. Một chuyến bay khứ hồi từ New York có giá khoảng 485 USD.

Berlin, Đức. Thời gian bay tốt nhất là tháng 9. Từ kiến trúc đến văn hóa nghệ thuật, Berlin là sự kết hợp tuyệt vời giữa lịch sử và hiện đại. Tin tốt lành, đây là một trong những điểm đến rẻ nhất của năm 2018, đặc biệt vào tháng 9.

Dublin, Ireland. Thời gian bay tốt nhất là tháng 2. Vào tháng 2, giá vé máy bay rẻ hơn 14% so với thông thường, trong khi giá vé thời điểm Giáng sinh tăng vọt 22%.

Krakow, Ba Lan. Thời gian bay tốt nhất là tháng 1. Bạn có thể bắt các chuyến bay đến xứ sở tuyệt vời mà bình dị này với giá vé khứ hồi khoảng 600 USD.

Lisbon, Bồ Đào Nha. Thời gian bay tốt nhất là tháng 1. Kiến trúc Gothic và ẩm thực tuyệt vời ở đây luôn hấp dẫn du khách. Giá vé bắt đầu từ 530 USD và thường không vượt qua ngưỡng 600 USD.

London, Anh. Thời gian bay tốt nhất là tháng 1. Giá vé máy bay giảm 17% so với bất kỳ thời gian khác trong năm. Skyscanner khuyên bạn nên đặt phòng trước 23 tuần để tiết kiệm nhất. Nếu bạn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì việc đặt phòng trước 8 tuần sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoảng 9% so với thông thường.

Madrid, Tây Ban Nha. Thời gian bay tốt nhất là tháng 2. Tây Ban Nha là một trong những nước có giá vé máy bay rẻ nhất. Giá vé máy bay giảm mạnh so với thông thường khoảng 24%.

Majorca, Tây Ban Nha. Thời gian bay tốt nhất là tháng 3. Thời điểm này có thể tiết kiệm tới 75% chi phí so với tháng đắt nhất nếu đặt vé trước 4 tháng.

Milan. Thời gian tốt nhất để bay là tháng Tư. Các chuyến bay tới đây vào thời điểm này thường giảm khoảng 10% so với giá vé thông thường.

Paris. Thời gian bay tốt nhất là tháng 10. Những từ "Paris" và "chuyến bay giá rẻ" thường không liên quan với nhau, trừ khi bạn đi du lịch trong tháng 10. Bạn sẽ tận hưởng ánh nắng mặt trời tại Thành phố Tình yêu với giá vé giảm 15%. Giá vé tháng 11 cũng tương tự như vậy, nhưng thời tiết hơi lạnh. Tốt nhất bạn nên đặt chuyến đi Paris trước 4 tháng.

Prague, Séc. Thời gian bay tốt nhất là tháng 1. Vào tháng Giêng, tìm vé khứ hồi khoảng 525 USD không khó chút nào. Iceland. Thời gian bay tốt nhất là tháng 10. Giá vé tới đây có thể thấp đáng kinh ngạc, khoảng 200 USD. Bạn có thể khám phá các viện bảo tàng, bến cảng đẹp như tranh vẽ và cuộc sống về đêm sôi động.

Rome, Italy. Thời gian bay tốt nhất là tháng 1. Vào tháng Giêng, giá vé rẻ hơn trung bình 25%.

Santorini, Hy Lạp. Thời gian bay tốt nhất là tháng 9. Hãy thực hiện một chuyến khám phá các khung cảnh mang tính biểu tượng với sóng nước màu ngọc lam nổi tiếng ở đây với giá vé dao động quanh mức 825 USD.