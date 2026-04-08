Thúc đẩy tăng trưởng du lịch giữa Malaysia và Việt Nam

Việt Nam luôn là một trong những thị trường trọng điểm của ngành du lịch Malaysia tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2025, Malaysia đã chào đón hơn 331.000 lượt khách đến từ Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam trở thành một trong 15 thị trường gửi khách quốc tế hàng đầu của Malaysia. Hợp tác du lịch giữa hai quốc gia không ngừng phát triển tích cực, minh chứng bởi lượng khách trao đổi hai chiều tăng trưởng ổn định cùng mạng lưới kết nối hàng không ngày càng được cải thiện.

Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Visit Malaysia 2026" tại Hà Nội

Hiện nay có khoảng 180 chuyến bay mỗi tuần giữa Việt Nam và Malaysia, với số ghế cung ứng trên 32.500 chỗ, do nhiều hãng hàng không khai thác các chuyến bay kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang… với các sân bay ở Malaysia.

Đánh giá cao tiềm năng về hàng không - du lịch giữa Việt Nam và Malaysia, đại diện hãng hàng không Batik Air tại Việt Nam cho biết năm nay hãng có kế hoạch mở rộng mạng bay trong khu vực. Đáng chú ý là đường bay mới từ Kuala Lumpur (KUL) đến Phú Quốc (PQC) sẽ được đưa vào khai thác trong mùa hè năm 2026, dự kiến tần suất 4 chuyến/tuần.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam - Ngài Dato' Tan Yang Thai khẳng định với nhiều điểm tương đồng về văn hóa, vị trí địa lý gần gũi và cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Malaysia có nền tảng thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng. Trong đó, du lịch đóng vai trò như một cầu nối quan trọng, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tăng cường sự giao lưu và gắn kết giữa người dân hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Malaysia có điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục và giao lưu văn hóa. Đây không chỉ là những lĩnh vực gắn kết chặt chẽ với du lịch mà còn có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, góp phần hình thành một mối quan hệ song phương năng động và bền vững hơn.

Malaysia đang tích cực triển khai chiến dịch Visit Malaysia 2026, tập trung vào các ưu tiên chiến lược bao gồm tăng cường kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mở rộng hợp tác với các thị trường trọng điểm trong khu vực, trong đó Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch này, Malaysia giới thiệu chủ đề "Surreal Experiences" (Trải nghiệm như mơ) với các hành trình thiết kế để du khách cảm nhận sâu sắc, kết nối ý nghĩa hơn và tự mình khám phá những trải nghiệm mang đậm dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, những sản phẩm cho thị trường ngách như tour ngắm trời đêm, du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch học tập…. cũng được đẩy mạnh; kết hợp với các mùa mua sắm dịp hè và cuối năm để thu hút du khách.

Từ ngày 9 - 12/4/2026, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia sẽ tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2026, qua đó giới thiệu các sản phẩm du lịch phong phú và mang đến những trải nghiệm tương tác hấp dẫn, nhằm kết nối trực tiếp với du khách và các đối tác tại Việt Nam. Ngoài ra, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia đẩy mạnh các hoạt động trên nền tảng kỹ thuật số thông qua những nội dung có sức lan tỏa và hợp tác với người nổi tiếng, nhằm bắt kịp xu hướng và thói quen du lịch hiện đại của du khách Việt Nam.