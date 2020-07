TP. Hội An đảm bảo an toàn cho người dân và hàng ngàn du khách

Nằm giáp ranh với các địa phương đang có dịch Covid diễn biến phức như thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, chính quyền thành phố Hội An cũng đang khẩn trương khoanh vùng, rà soát các đối tượng, hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng đảm bảo an toàn cho người dân và hàng ngàn khách du lịch đang bị mắc kẹt tại đây.

Hội An tạm dừng đón khách từ ngày 28-7.

Phố cổ Hội An vắng bóng du khách.

Khu phố cổ, Chùa Cầu, Chợ Hội An vốn tấp nập du khách, nay trở nên vắng lặng. Hầu hết các cửa hàng buôn bán, kinh doanh dịch vụ ở khu phố cổ Hội An đều đóng cửa. Các cơ sở lưu trú tạm dừng đón khách. Những người đến Hội An lưu trú trước ngày 28/7, bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Vì sức khỏe bản thân và cộng đồng, vì sự an toàn điểm đến, tất cả người dân và du khách ở Hội An đều chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền thành phố.

Buồng sát khuẩn tự đông đặt tại cổng chợ Hội An.

Ông Nguyễn Văn, ở phường Sơn Phong, thành phố Hội An cho biết, người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19: "Trên loa đài đều phát thông báo. Các quán xá đều đóng cửa hết, không tập trung đông người. Người dân thì ở nhà tự bảo vệ, mỗi nhà mua một hộp khẩu trang, đi ra ngoài ai cũng phải đeo khẩu trang".



Đến chiều nay (29/7), tại thành phố Hội An còn hơn 1.600 khách lưu trú, trong đó có hơn 540 khách quốc tế. Chính quyền thành phố này tăng cường lực lượng rà soát các địa bàn, cơ sở lưu trú; kiểm soát chặt việc đăng ký tạm trú, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép. Ngành y tế phun thuốc khử trùng toàn bộ khu phố cổ, các điểm công cộng, nơi tập trung đông người; các điểm thi tốt nghiệp THPT và các địa bàn dân cư có người nghi nhiễm Covid-19.

Từ nguồn xã hội hóa, thành phố Hội An lắp đặt 2 buồng sát khuẩn tự động tại chợ Hội An và Quảng trường An Hội. Thành phố cũng đã tổ chức rà soát, truy vết các trường hợp F1 và F2 có tiếp xúc gần với các bệnh nhân ở thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện có 22 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hội An và Trạm y tế Cẩm Châu. Thành phố Hội An đã xác minh cách ly theo dõi y tế 269 trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19.

Chợ Hội An vắng lặng.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền địa phương khuyến cáo và hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch: "Đến bây giờ khách lưu trú tại Hội An không thuộc nhóm nguy cơ cao. Diễn biến dịch hiện nay đang lây nhiễm ở cộng đồng. Đây là điều đáng lo nhất, khác với đợt 1. Thành phố mong muốn du khách cảm thông và chia sẻ, tự giác thực hiện theo khuyến cáo của chính quyền".

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo thành phố Hội An và các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: hiện tỉnh Quảng Nam đã rà soát, cách ly hơn 1.900 trường hợp, trong đó đa phần liên quan đến các ca nhiễm mới tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Điểm bán vé tham quan tạm đóng cửa.

"Tùy theo diễn biến dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Nam đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội, nâng mức hơn nữa ở một số huyện, thị xã, thành phố giáp ranh với thành phố Đà Nẵng có nguy cơ cao và đã có ca dương tính", ông Trần Văn Tân chia sẻ./.