Người dân TP.HCM và du khách đội nắng đón đoàn đua xe đạp về đích 30/4

Từ rất sớm không khí tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) trở nên sôi động, náo nhiệt khi nhiều người dân TP.HCM và du khách quốc tế tập trung hai bên đường để chờ đón các đoàn đua.

Từ lâu hình ảnh đoàn đua cán đích đúng vào khoảng 11h30 ngày 30/4 hằng năm đã trở thành khoảnh khắc quen thuộc, mang nhiều cảm xúc đối với người dân TP.HCM, gợi lên niềm tự hào và ý nghĩa thiêng liêng của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đội nắng để chờ đón các đoàn đua về đích, chị Lê Thị Hồng Ngân, người dân TP.HCM chia sẻ rất bất ngờ khi rất nhiều người có mặt giữa trưa nắng để cổ vũ đoàn đua, dù dịp lễ 30/4 năm nay không có các hoạt động diễu binh, diễu hành.

“Qua đây, mình có thể thấy tinh thần dân tộc của mọi người rất cao. Dù năm nay không có diễu binh, diễu hành mà chỉ là một chặng đua xe đạp, nhưng mọi người vẫn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước. Điều này được thể hiện qua việc nhiều người không ngại nắng nóng, đến cổ vũ và ủng hộ các đội đua, tay đua”, chị Ngân nói.

Sau gần một tháng tranh tài với hành trình hơn 2.700 km qua nhiều địa danh lịch sử, đoàn đua khép lại bằng chặng 25 dài 133 km từ Tây Ninh về TP.HCM. Đúng 11h15, đoàn đua rẽ vào trục đường Lê Duẩn - trung tâm TP.HCM trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, trước khi bước vào màn nước rút quyết định.

Ở những mét cuối, các cua rơ liên tục tăng tốc, tạo nên màn cạnh tranh hấp dẫn. Tay đua Marchuk Dzianis (đội Kenda Đồng Nai) bứt tốc mạnh mẽ, vượt lên giành chiến thắng chặng 25, trong khi tay đua Lê Nguyệt Minh (Kenda Đồng Nai) về nhì sau pha bị bám đuổi quyết liệt. Còn tay đua Đặng Văn Pháp (đội Châu Thới Vĩnh Long) về ba trong chặng cuối.

Không chỉ là cuộc tranh tài thể thao, chặng đua cuối còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt khi kết nối thể thao với niềm tự hào dân tộc trong ngày 30/4. Chính vì thế nhiều du khách quốc tế cũng bị thu hút và hòa mình vào không khí sôi động.

Du khách Richard Evans (đến từ xứ Wales, Vương quốc Anh) chia sẻ rất may mắn khi được đến du lịch Việt Nam trong những ngày này.

“Ở quê nhà tôi cũng thường đạp xe, nên việc được xem một cuộc đua xe đạp tại Việt Nam là trải nghiệm rất thú vị. Tôi đã tìm hiểu khá nhiều về Việt Nam. Trong hành trình từ TP.HCM đến các địa điểm khác, tôi học được khá nhiều về lịch sử Việt Nam trong 3 tuần ở đây. Tôi rất thích con người Việt Nam – họ rất thân thiện. Ngoài ra còn có ẩm thực, đồ uống, các khu chợ, không khí và cả thời tiết – tất cả đều rất tuyệt vời”, ông Richard Evans chia sẻ.