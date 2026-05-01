Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Dự án chiếu sáng sẽ tập trung vào không gian bên trong Đại nội, khu vực đường 23/8 trước Ngọ Môn và các tuyến đường xung quanh Kinh thành, góp phần hình thành không gian cảnh quan ban đêm đặc trưng, tạo điểm nhấn cho đô thị Huế.

Đại nội Huế về đêm

Chương trình mở cửa Đại nội về đêm diễn ra từ ngày 25–28/4, miễn phí vé tham quan trong khung giờ từ 20 giờ đến 22 giờ đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mỗi đêm có từ 15.000 đến 20.000 lượt khách tham quan. Việc nghiên cứu đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị di sản, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch về đêm trên địa bàn.

Trình điễn 3D mapping tại Đại nội Huế

Đầu tư 80 tỷ đồng cho hệ thống chiếu sáng Kinh thành Huế về đêm

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Thành phố sẽ đầu tư khoảng 80 tỷ đồng dành riêng cho hệ thống chiếu sáng Kinh thành về đêm, trong đó tập trung vào tuyến đường 23/8 và khu vực Đại nội và các tuyến xung quanh. Đồng thời, giao Công ty Công viên cây xanh chủ trì đề xuất dự án chiếu sáng nghệ thuật hai bờ sông Hương. Trên sông Hương sẽ hình thành một số điểm nhấn như nhạc nước, trình chiếu 3D mapping, tổ chức các chương trình thực cảnh trên sân khấu nổi”.