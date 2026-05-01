Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Thứ Sáu, 19:20, 01/05/2026
VOV.VN - UBND thành phố Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương.

Dự án chiếu sáng sẽ tập trung vào không gian bên trong Đại nội, khu vực đường 23/8 trước Ngọ Môn và các tuyến đường xung quanh Kinh thành, góp phần hình thành không gian cảnh quan ban đêm đặc trưng, tạo điểm nhấn cho đô thị Huế.

Đại nội Huế về đêm

Chương trình mở cửa Đại nội về đêm diễn ra từ ngày 25–28/4, miễn phí vé tham quan trong khung giờ từ 20 giờ đến 22 giờ đã thu hút đông đảo người dân và du khách. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, mỗi đêm có từ 15.000 đến 20.000 lượt khách tham quan. Việc nghiên cứu đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị di sản, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch về đêm trên địa bàn.

Trình điễn 3D mapping tại Đại nội Huế
Đầu tư 80 tỷ đồng cho hệ thống chiếu sáng Kinh thành Huế về đêm

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Thành phố sẽ đầu tư khoảng 80 tỷ đồng dành riêng cho hệ thống chiếu sáng Kinh thành về đêm, trong đó tập trung vào tuyến đường 23/8 và khu vực Đại nội và các tuyến xung quanh. Đồng thời, giao Công ty Công viên cây xanh chủ trì đề xuất dự án chiếu sáng nghệ thuật hai bờ sông Hương. Trên sông Hương sẽ hình thành một số điểm nhấn như nhạc nước, trình chiếu 3D mapping, tổ chức các chương trình thực cảnh trên sân khấu nổi”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
“Dạ yến Hoàng cung” tái hiện tinh hoa ẩm thực cung đình triều Nguyễn tại Huế

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động dịp lễ 30/4-1/5, chương trình “Dạ yến Hoàng cung” được tổ chức tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch về đêm tại Cố đô.

Huế đón hơn 395.000 lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, thành phố Huế ước đón hơn 395.000 lượt du khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Hai di tích triều Nguyễn được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với hai công trình từ triều Nguyễn gồm Phủ Phụ Chính triều Nguyễn và Khâm Thiên Giám triều Nguyễn tại cố đô Huế.

