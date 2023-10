Đông Nam Á duy trì sức hút với thương hiệu khách sạn cao cấp

Theo đánh giá của hãng Rubix International, trong số các tiểu vùng của châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á đang cho thấy triển vọng lạc quan nhất nhờ đà tăng trưởng khách du lịch mạnh mẽ ở hầu hết các thị trường. Tại những điểm đến phổ biến như Bali, Phuket và Singapore, giá phòng khách sạn trung bình hàng ngày đã cao hơn 20% so với mức trước đại dịch, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhóm khách nghỉ dưỡng.

Rubix International đánh giá thị trường khách sạn, nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ. Lotte vừa khai trương khách sạn L7 West Lake Hanoi by Lotte với 264 phòng và 192 căn hộ dịch vụ. Đây là khách sạn thứ 4 của thương hiệu L7 Hotels by Lotte và là khách sạn 5 sao đầu tiên hoạt động ở nước ngoài của L7 Hotels, sau 3 cơ sở tại Hàn Quốc.

Cũng trong quý 3/2023, Fusion đã ra mắt khu nghỉ dưỡng Ixora Ho Tram by Fusion gồm 210 phòng, và Accor mở cửa khách sạn Novotel Living South Saigon gồm 175 phòng. Khu nghỉ dưỡng 110 phòng Garrya Mù Cang Chải được quản lý và vận hành bởi tập đoàn Banyan Tree dự kiến đón khách vào tháng 2/2024. Đến năm 2027, Việt Nam dự kiến sẽ chào đón thêm các dự án lớn như Meliá Halong Bay với 542 phòng, U Danang với 200 phòng và InterContinental Thanh Xuan Valley Resort tại Vĩnh Phúc với 439 phòng.

Một khu nghỉ dưỡng mới khai trương đầu năm 2023 tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tại Thái Lan, các nhà điều hành khách sạn tiếp tục mở rộng thị phần. Marriott khai trương Le Méridien Phuket Mai Khao Beach Resort gồm 244 phòng và khách sạn Madi Paidi Bangkok Autograph Collection gồm 56 phòng, là bất động sản thứ 50 của nhà điều hành này tại đây. Meliá đã đưa vào hoạt động khách sạn INNSIDE by Meliá Bangkok Sukhumvit gồm 208 phòng, trong khi Accor đã mở cửa khách sạn Novotel Rayong Star Convention Centre gồm 234 phòng và ký hợp đồng quản lý Andaman Beach Hotel Phuket - Handwritten Collection gồm 161 phòng. Đối thủ của họ là tập đoàn IHG cho biết sẽ khai trương khách sạn Holiday Inn Express & Suites Bangkok Asok gồm 180 phòng vào năm 2025 và Hotel Indigo Bangkok Thonglor gồm 250 phòng vào năm 2026.

Singapore cũng chào đón thêm nhiều khách sạn 5 sao. Aloft Hotels trực thuộc tập đoàn Marriott vừa khai trương Aloft Singapore Novena với 781 phòng, là khách sạn mang thương hiệu Aloft lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Como Metropolitan Singapore gồm 156 phòng vừa mở cửa đón khách, bổ sung thêm tiện ích cho khu phức hợp Como Orchard nằm tại trung tâm Orchard. Đồng thời, Grand Copthorne Waterfront Hotel với 574 phòng đã mở cửa trở lại sau quá trình nâng cấp, và Momentus Serviced Residences Novena gồm 99 căn hộ đã đi vào hoạt động. Trong tháng 11/2023, Singapore dự kiến sẽ chào đón khách sạn Novotel Singapore on Kitchener gồm 543 phòng, được chuyển đổi thương hiệu từ khách sạn PARKROYAL on Kitchener Road.

Singapore chào đón thêm nhiều khách sạn 5 sao trong năm 2023.

Ở Indonesia, thị trường khách sạn tại Jakarta dự kiến sẽ đón thêm 1.706 phòng vào cuối năm 2023, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong giai đoạn 2023 – 2024, phần lớn nguồn cung mới của thành phố này sẽ đến từ phân khúc trung cấp và cao cấp, với 41% là căn hộ dịch vụ. Trong bối cảnh này, thương hiệu Ennismore của Accor dự kiến ra mắt 25hours Hotel The Oddbird gồm 345 phòng vào cuối năm 2023. Khách sạn này nằm trong khu phức hợp Distric 8, nơi có tòa tháp cao thứ ba ở Jakarta mang tên Treasury Tower. Ngoài ra, Marriott đã ký hợp đồng quản lý ba bất động sản tại Ibu Kota Negara Nusantara - thủ đô mới của Indonesia. Đó là Four Points by Sheraton in Nusantara với 300 phòng, Westin in Nusantara với 200 phòng, và Tribute Portfolio in Nusantara với 150 phòng. Tại đảo Bali, Kempinski dự kiến sẽ ra mắt khu nghỉ dưỡng The Apurva Kempinski Ubud, Bali gồm 160 phòng nghỉ và các biệt thự vào năm 2027.

Malaysia và Campuchia cũng sẽ chào đón thêm nhiều khách sạn cao cấp. Tại Malaysia, Hyatt đã khai trương khách sạn Hyatt Place Kuala Lumpur, Bukit Jalil gồm 250 phòng. Đây là bất động sản đầu tiên mang thương hiệu Hyatt Place tại Malaysia và cũng là khách sạn quốc tế đầu tiên tại Bukit Jalil. Trong khi đó, Wyndham đã ký hợp đồng quản lý khách sạn Wyndham Suites KLCC gồm 50 tầng thuộc Kuala Lumpur City Centre, một khu phức hợp hạng sang nổi tiếng của Malaysia. Tại Campuchia, IHG vừa ra mắt thương hiệu Vignette Collection tại thủ đô Phnom Penh với việc ký hợp đồng quản lý khách sạn Vignette Collection Phnom Penh Odom dự kiến khai trương vào năm 2027.