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Dự án Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch nhận giải thưởng quốc tế

Thứ Tư, 17:08, 08/07/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về Du lịch có trách nhiệm (ICRTH 2026) tại Malaysia từ ngày 7 - 9/7/2026, lễ trao giải Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á 2026 đã vinh danh dự án "Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch" của Việt Nam, bên cạnh các mô hình nổi bật khác trong khu vực.

Giải thưởng Du lịch có trách nhiệm Đông Nam Á (RTA-SEA Awards) do tổ chức ICRT-SEA phối hợp cùng Responsible Borneo tổ chức, thuộc hệ thống quốc tế Giải thưởng Du lịch có trách nhiệm. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến có đóng góp thiết thực trong việc tạo ra những tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường đối với cộng đồng địa phương. Đồng thời, giải thưởng cũng ghi nhận những mô hình tiêu biểu, có khả năng truyền cảm hứng, lan tỏa và thúc đẩy sự phát triển của du lịch có trách nhiệm trong khu vực.

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Dự án Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Du lịch có Trách nhiệm Đông Nam Á 2026 ở Malaysia.

Năm nay, lễ trao giải ở Malaysia đã vinh danh nhiều mô hình du lịch nổi bật tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trong đó, dự án "Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch" được ghi nhận với sự nỗ lực, đóng góp liên tục trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch trẻ tại Việt Nam, tạo tiền đề cho phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng mang tầm quốc tế đối với những kết quả dự án đạt được trong suốt thời gian qua.

Khởi đầu từ năm 2020 với sự tài trợ của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Chân Tâm (trước đây là Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tam Chúc), Dự án "Vườn ươm tài năng văn hoá du lịch" đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành văn hóa và du lịch.

du an vuon uom tai nang van hoa du lich nhan giai thuong quoc te hinh anh 2
Những năm qua, Dự án "Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch" nhận được sự ủng hộ từ phía cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu và giảng viên từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Dự án trở thành diễn đàn thường niên kết nối các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, cùng gần 100 cơ sở đào tạo trên cả nước. Dự án đã tham gia đào tạo các chuyên đề về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, mỹ thuật, du lịch, ngoại ngữ... cho hàng ngàn sinh viên trên toàn quốc mỗi năm. Các cuộc thi Đại sứ Văn hóa Du lịch với quy mô toàn quốc được duy trì tổ chức, cùng với cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo xây dựng sản phẩm văn hóa du lịch và truyền thông trong du lịch”. Ngoài ra, nhiều hoạt động như hội thảo khoa học quốc tế, đoàn sinh viên học tập thực tế trong nước và nước ngoài, ứng dụng các nền tảng đào tạo trực tuyến cho sinh viên... cũng được tổ chức trong khuôn khổ Dự án.

Theo đại diện dự án "Vườn ươm tài năng văn hóa du lịch" - TS Đỗ Trần Phương, ban giám đốc dự án cam kết dài hạn trong việc tiếp tục ươm mầm những tài năng về văn hóa, du lịch của Việt Nam; tạo cơ hội, nền tảng để các bạn trẻ phát huy năng lực, nuôi dưỡng đam mê, khẳng định bản thân; qua đó đóng góp vào sự phát triển của du lịch Việt Nam.

"Chúng tôi đầu tư, đào tạo và tin tưởng trao quyền nhiều hơn nữa cho thế hệ trẻ bởi đó là những hạt nhân phát triển du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Hy vọng rằng trong tương lai Việt Nam sẽ có nhiều dự án tham gia đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch trẻ tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch có trách nhiệm, du lịch bền vững" - TS Đỗ Trần Phương cho biết.

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Giới trẻ với công nghiệp văn hóa và phát triển du lịch bền vững

VOV.VN - Với chủ đề “Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam”, cuộc thi "Đại sứ Văn hóa du lịch 2025" đã đề xuất nhiều ý tưởng mới mẻ về công nghiệp văn hóa và du lịch như ứng dụng công nghệ để vận hành du lịch cộng đồng, cách lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống tới giới trẻ, hay tận dụng mạng xã hội để quảng bá điểm đến.

Hải Nam/VOV.VN
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