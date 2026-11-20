Trong khảo sát do Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) hợp tác với công ty nghiên cứu Potloc, tổng cộng 4.125 người tham gia khảo sát từ 30 quốc gia đã được hỏi về trải nghiệm tại sân bay. Khảo sát được thực hiện với những hành khách đã bay ít nhất một lần trong 12 tháng trước tháng 8/2026.

Mặc dù du lịch toàn cầu năm 2026 gặp nhiều gián đoạn bởi các đợt nắng nóng và việc đóng cửa không phận, nhưng kết quả nghiên cứu của ACI chỉ ra tín hiệu tích cực hơn. Theo đó, 77% người được khảo sát cho biết trải nghiệm tại sân bay để lại cho họ “cảm xúc tích cực”. Tỉ lệ hành khách cảm thấy hài lòng tại sân bay đã tăng so với kết quả 73% và 69% trong các khảo sát năm 2025 và 2024. Hơn nữa, 67% hành khách mô tả sân bay là một nơi "thoải mái và thư giãn".

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Kết quả khảo sát cho thấy, hành khách rất muốn được các sân bay cập nhật thông tin, nhất là trường hợp có những thay đổi tác động đến kế hoạch di chuyển. Các cảnh báo sớm về khả năng gián đoạn hoạt động tại sân bay là sự hỗ trợ khách hàng được đánh giá cao nhất. "Thông tin đến trước khi sự cố xảy ra giúp du khách kiểm soát được hành trình của mình", báo cáo cho biết.

Hành khách cũng thích sự giản tiện tại một sân bay. Theo nghiên cứu, một hành trình suôn sẻ thường được hành khách đánh dấu bằng "cảm giác", chứ không nhất thiết là "công nghệ". Điều quan trọng là thời gian chờ đợi ngắn hơn, việc tìm đường - điều hướng dễ dàng hơn và khả năng tính toán thời gian hành trình, sao cho hoạt động tại sân bay được liền mạch.

Ngoài ra, các trải nghiệm thư giãn, không căng thẳng tại sân bay là ưu tiên hàng đầu của hành khách, giữa các bước kiểm tra an ninh và lên máy bay. Hành khách chờ đợi một hành trình suôn sẻ giúp họ tiết kiệm thời gian, ngoài ra sự bố trí hợp lý và chu đáo về dịch vụ ăn uống, giải trí, cửa hàng mua sắm... cũng giúp cải thiện trải nghiệm của hành khách tại sân bay.

Theo các chuyên gia của ACI, các sân bay nên trở thành một nơi để hành khách tận hưởng, chứ không chỉ để đi qua: "Ngày càng nhiều người cảm thấy hài lòng, đó là nhờ các sân bay luôn đặt hành khách lên trên hết. Ngày nay hành khách biết rằng các gián đoạn sẽ luôn là một phần của việc đi lại, nhất là di chuyển bằng máy bay. Trong trường hợp đó, việc các sân bay kịp thời thông báo cho hành khách và giúp họ kiểm soát tình hình sẽ tạo nên sự khác biệt lớn".