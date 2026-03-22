中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Làng cổ Shirakawago tìm cách giảm áp lực từ du lịch

Chủ Nhật, 06:01, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Di sản Thế giới Shirakawago ở Nhật Bản sẽ áp dụng hệ thống đặt chỗ trước cho bãi đỗ xe buýt du lịch từ tháng 12/2026, nhằm kiểm soát lưu lượng phương tiện và du khách.

Làng cổ Shirakawa thuộc tỉnh Gifu, Nhật Bản đã quyết định áp dụng hệ thống đặt chỗ trước dành cho xe tour du lịch tại bãi đỗ xe cổng chính khu vực Di sản Thế giới Shirakawago, từ tháng 12/2026. Việc đặt chỗ sẽ được chấp nhận từ ngày 1/6/2026, thông tin chi tiết bao gồm cách đặt chỗ sẽ được thông báo vào giữa tháng 5.

Việc đặt chỗ cho các loại xe tour sẽ được thực hiện trước tối đa 8 tháng, và ngôi làng sẽ định kỳ bổ sung thêm các tháng cho phép đặt chỗ. Đối với các xe phục vụ chuyến đi giáo dục và khảo sát thực địa, sẽ có các khung giờ đặt chỗ ưu tiên.

Hệ thống đặt chỗ này nhằm hạn chế số lượng xe tour, tối ưu hóa lượng khách du lịch được tiếp nhận tại khu vực Di sản Thế giới Shirakawago. Trước đó vào năm 2023, ngôi làng bắt đầu thúc đẩy khái niệm du lịch có trách nhiệm, yêu cầu du khách tuân thủ 5 nguyên tắc ứng xử chính, bao gồm việc chỉ định các bãi đỗ xe.

lang co shirakawago tim cach giam ap luc tu du lich hinh anh 1
Làng Shirakawa, tỉnh Gifu, Nhật Bản là một điểm du lịch nổi tiếng. Nguồn: Reuters

Nổi tiếng với hơn 100 ngôi nhà mái tranh dốc đứng theo lối kiến trúc truyền thống, kết hợp với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, Shirakawago thu hút đông đảo khách du lịch quanh năm: dù là mùa đông tuyết trắng, mùa hè hoa nở hay mùa thu lá vàng.

Năm 2024, khoảng 2 triệu khách du lịch đã đến thăm làng Shirakawa dưới hình thức chuyến đi trong ngày. Trong số đó, khoảng 48,4% (khoảng 970.000 người) sử dụng xe tour du lịch. Khi lượng khách du lịch ngày càng tăng, tình trạng quá tải du lịch trong khu vực Di sản Thế giới Shirakawago đang trở thành một thách thức lớn đối với điểm đến này.

Con đường chính chỉ gồm một làn xe của Shirakawa thường xuyên bị tắc nghẽn giao thông, gây khó khăn cho người dân đi lại. Vào mùa đông, khách du lịch ném tuyết trước cửa nhà dân và vô tư dựng người tuyết mà không xin phép. Nhiều vật dụng của du khách bị vứt bừa bãi, sau đó được tìm thấy trên các cánh đồng sau khi tuyết tan. 

Hành vi của một số du khách bị cho là ảnh hưởng tiêu cực đến người dân địa phương. Trong một cuộc khảo sát do chính quyền địa phương thực hiện vào năm tài chính 2024, có đến 59,4% cư dân cho biết ấn tượng của họ về du khách nước ngoài là “không tốt lắm” hoặc “không tốt”. 

Nam Anh/VOV.VN (biên dịch)
Tag: làng cổ Nhật Bản quá tải Shirakawago di sản thế giới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực