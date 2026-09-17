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Lượng du khách Trung Quốc đến New Zealand tăng mạnh

Thứ Năm, 06:01, 17/09/2026
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VOV.VN - Du lịch New Zealand đang dần lấy lại vị thế của một điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế. Nước này đang hướng đến mục tiêu tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu du lịch vào năm 2034.

Trong tháng 7/2026, ngành du lịch New Zealand đã đón hơn 256.000 khách quốc tế, tăng 8,5% so với cùng kỳ trước đó. Kết quả này cao hơn số lượng khách quốc tế đến New Zealand vào tháng 7/2019. Nếu tính từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, New Zealand đã đón gần 3,7 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ trước đó.

Về nguồn khách quốc tế đến New Zealand trong tháng 7/2026, lượng khách Australia vẫn đông nhất với gần 135.000 khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, du khách Trung Quốc đến New Zealand đã tăng gần 25% nhờ chính sách thuận lợi về thị thực, trong khi lượng khách Mỹ cũng tăng 12%.

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Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch New Zealand. Nguồn: Tân Hoa Xã

Theo Bộ trưởng Du lịch New Zealand, số liệu thống kê mới công bố cho thấy nước này vẫn là điểm đến hấp dẫn với du khách nước ngoài. Các trải nghiệm du lịch tại New Zealand đặc sắc và đáng nhớ khiến cho ngày càng nhiều người muốn đến đây.

Việc số lượng khách quốc tế New Zealand liên tục tăng cho thấy du lịch - ngành xuất khẩu thứ hai của nước này vẫn liên tục phát triển. Thực tế này củng cố niềm tin về việc New Zealand sẽ đạt được mục tiêu tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu du lịch vào năm 2034, đồng thời hỗ trợ được nhiều doanh nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm và phát triển cộng đồng địa phương.

Việt Nga/VOV-Australia
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