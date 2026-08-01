New Zealand đầu tư vào trí tuệ nhân tạo để thu hút khách du lịch

Theo Bộ trưởng Du lịch New Zealand Louise Upton, chính phủ nước này đã quyết định đầu tư khoảng 800.000 NZD để ngân cấp hệ thống thông tin của Cơ quan Du lịch New Zealand, giúp cho khách du lịch có thể dễ dàng tìm kiếm các dịch vụ và sản phẩm du lịch địa phương thông qua việc sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Mục đích của khoản đầu tư này là nhằm giúp đảm bảo thông tin được cung cấp là chính xác, cải thiện trải nghiệm của du khách trong việc lập kế hoạch, đặt chỗ và các hoạt động tham quan.

Bộ trưởng Louise Upton khẳng định mục tiêu của dự án này là để đảm bảo dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, các thông tin du lịch New Zealand đều có thể dễ dàng xuất hiện và tìm thấy khi sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Nhờ công cụ này mà khách du lịch sẽ tìm được các thông tin phù hợp với sở thích của từng người về địa điểm lưu trú, cũng như những trải nghiệm rộng khắp đất nước.

Trường quay Hobbiton, một điểm đến yêu thích của khách du lịch khi đến New Zealand.

Bên cạnh khoản đầu tư vào hệ thống thông tin, chính phủ New Zealand cũng đầu tư vào việc mở rộng trợ lý du lịch ảo cho Cơ quan du lịch New Zealand, nhằm bổ sung các thông tin chi tiết từ các tổ chức du lịch ở địa phương, giúp tăng khả năng tiếp cận thông tin trên công cụ tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Louise Upton khẳng định, việc nâng cao các tính năng này sẽ giúp cho du khách có thể khám phá nhiều hơn về New Zealand, trong đó có cả những điểm đến ít người biết đến và giúp nâng cao khả năng đề xuất phù hợp với từng cá nhân, giúp du khách có thêm nhiều ý tưởng trải nghiệm và tăng khả năng ở lại nước này lâu hơn để khám phá thêm.

Chính phủ New Zealand đặt mục tiêu, các khoản đầu tư mới vào trí tuệ nhân tạo sẽ làm tăng gấp đôi giá trị xuất khẩu của ngành du lịch vào năm 2034 nếu so với năm 2023, cũng như tăng số việc làm trong ngành du lịch của nước này. Trong mục tiêu ngắn hạn, New Zealand hy vọng các khoản đầu tư mới có thể sẽ giúp đưa lượng khách du lịch tới nước này trong năm nay trở về như giai đoạn trước đại dịch Covid-19.