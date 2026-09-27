Tăng cường gắn kết đào tạo với thực tiễn ngành du lịch

Ngày Du lịch Thế giới 27/9 hàng năm là dịp để cộng đồng du lịch cùng nhìn lại những đóng góp của ngành đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa, đồng thời trao đổi về những vấn đề đặt ra cho sự phát triển của ngành du lịch. Nhân dịp này, Khoa Du lịch học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức vòng chung kết cuộc thi The Compass 2026. Đây là sân chơi dành cho sinh viên ngành du lịch và các lĩnh vực liên quan, tạo cơ hội để sinh viên từ nhiều cơ sở đào tạo gặp gỡ, giao lưu và cùng trao đổi về những vấn đề của ngành.

Cuộc thi The Compass 2026 do Khoa Du lịch học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức.

Qua các vòng thi, Khoa Du lịch học tiếp tục thúc đẩy các hoạt động gắn kết đào tạo với thực tiễn, tạo môi trường để sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với những chuyển biến của ngành du lịch. Tại vòng chung kết The Compass 2026, hệ thống phần thi được xây dựng theo hướng kết hợp kiến thức chuyên môn với khả năng trình bày, tư duy, phản biện và xử lý tình huống. Các đội thi phải vận dụng kiến thức về du lịch, văn hóa, điểm đến và hoạt động kinh doanh du lịch để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong từng phần thi.

Hơn cả một cuộc thi, The Compass 2026 tạo điều kiện để sinh viên trao đổi cách tiếp cận, mở rộng hiểu biết về ngành và học hỏi lẫn nhau, trong môi trường giao lưu giữa nhiều cơ sở đào tạo. Đặc biệt, sự đồng hành của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nhân và giảng viên trong các hoạt động chuyên môn của cuộc thi đã góp phần bổ sung góc nhìn từ thực tiễn nghề nghiệp tới sinh viên, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối người học, nhà trường và các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành.

Cuộc thi tạo không gian kết nối giữa cơ sở đào tạo với các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch

Ngày Du lịch Thế giới 27/9 năm nay, Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) chọn chủ đề “Chương trình nghị sự số và Trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch”. Trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng làm thay đổi cách mọi người đi du lịch, làm việc và kết nối với nhau; đội ngũ lao động trong ngành du lịch, cộng đồng địa phương và các điểm đến cần phải cùng nhau định hình tương lai. Điều này đòi hỏi sự đầu tư vào kỹ năng số, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ; góp phần tạo dựng một ngành du lịch phát triển bền vững, bao trùm và mang lại cơ hội cho tất cả.