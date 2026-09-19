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Tiếp sức giới trẻ quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam

Thứ Bảy, 18:33, 19/09/2026
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VOV.VN - Ngày 19/9, vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Du lịch 2026” được tổ chức tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Từ câu chuyện địa phương đến trải nghiệm địa phương”.

Nằm trong khuôn khổ dự án "Vườn ươm Tài năng văn hóa du lịch" được khởi xướng từ năm 2021, vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Du lịch 2026” đã thu hút đông đảo sinh viên đến từ 171 trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Qua các vòng tuyển chọn, 100 thí sinh bước vào vòng Phỏng vấn được tổ chức ở miền Bắc và miền Nam; từ đó, lựa chọn 40 thí sinh xuất sắc nhất chính thức có mặt tại vòng chung kết. 

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Trình bày các ý tưởng quảng bá văn hóa du lịch tại vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Du lịch 2026”. Ảnh: BTC

Theo ông Nguyễn Xuân Trung – Giám đốc dự án Vườn ươm Tài năng văn hóa du lịch, năm nay, dự án đã thu hút  trên 1.400 sinh viên từ các cơ sở đào tạo ngành văn hóa và du lịch, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ đối với văn hóa và du lịch Việt Nam; đồng thời cho thấy ngày càng nhiều bạn trẻ đang chủ động tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị truyền thống và mong muốn trở thành những người kể câu chuyện văn hóa Việt. 

"Chúng tôi cam kết sẽ không chỉ duy trì những kết quả đã đạt được, mà còn đầu tư nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn cho dự án, nhất là tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên ngành văn hóa và du lịch. Mong rằng các bạn trẻ không chỉ học tập về văn hóa, mà còn hiểu văn hóa, kể được câu chuyện văn hóa, sáng tạo từ văn hóa và đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới", ông Nguyễn Xuân Trung cho biết.

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Ông Nguyễn Xuân Trung – Giám đốc dự án Vườn ươm Tài năng văn hóa du lịch. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Từ câu chuyện địa phương đến trải nghiệm địa phương”, cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Du lịch 2026” hướng đến khuyến khích thế hệ trẻ nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa làm nên bản sắc của mỗi địa phương, vùng đất – từ di tích lịch sử, lễ hội, làng nghề thủ công, các loại hình nghệ thuật đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, lối sống và nếp sống cộng đồng. Qua đó, những giá trị này được truyền tải, chia sẻ và chuyển hóa thành các trải nghiệm đa dạng, quảng bá văn hóa bản địa đến gần hơn với công chúng; hướng tới khai thác giá trị văn hóa để phát triển kinh tế du lịch.

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Vòng chung kết cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Du lịch 2026” diễn ra tại Khu du lịch Tam Chúc với nhiều hoạt động chuyên sâu. Ảnh: BTC

Tuần lễ chung kết cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Du lịch 2026” diễn ra từ ngày 13 - 20/9/2026 tại Khu du lịch Tam Chúc với nhiều hoạt động chuyên sâu như: Trải nghiệm các không gian văn hóa lịch sử, điểm đến du lịch như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hạ Long, Bái Đính, Thung Ui, Tràng An…; học tập, rèn luyện các kiến thức, kỹ năng tập huấn xây dựng ý tưởng dự án văn hóa - du lịch... 

Không chỉ được cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng vững chắc, những hiểu biết sâu sắc về văn hóa, lịch sử; các sinh viên tham gia đã rèn luyện kỹ năng và có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sự sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tinh thần, thái độ tích cực. Đây cũng là môi trường trải nghiệm, giao lưu và kết nối giữa sinh viên với các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế.

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Dự án "Vườn ươm Tài năng Văn hóa du lịch" tạo cơ hội trải nghiệm, giao lưu và kết nối giữa sinh viên với các tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Ảnh: BTC

Dự án "Vườn ươm Tài năng Văn hóa du lịch" do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tam Chúc tài trợ, với sứ mệnh ươm mầm những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch đang học tập tại các trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Dự án cũng hướng tới việc hình thành mạng lưới sinh viên quan tâm đến văn hóa và du lịch, phát triển năng lực thực hành liên ngành và gợi mở những ý tưởng có tiềm năng tiếp tục được tư vấn, thử nghiệm hoặc kết nối triển khai.

Hải Nam/VOV.VN
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