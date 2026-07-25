Từ cây cầu vượt lũ, gợi mở cách du lịch đóng góp cho cộng đồng

Tại xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, cây cầu mới ở thôn Xuân Minh được hoàn thành đúng vào mùa mưa tháng 7, khi các tin tức về trận lũ hay sạt lở được theo dõi sát sao. Sau khoảng 4 tháng thi công, cây cầu kiên cố này ngay lập tức thể hiện vai trò của nó kịp trước mùa lũ dữ và một năm học mới chuẩn bị bắt đầu với học sinh nơi đây.

Cây cầu mới ở thôn Xuân Minh tại xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang

Ngày khánh thành cây cầu mới ở thôn Xuân Minh, những ánh mắt, nụ cười hân hoan của trẻ thơ và người dân có lẽ là điểm sáng duy nhất giữa cơn mưa to trắng trời và dòng nước đục ngầu cuộn chảy dưới suối. Niềm vui của người dân cũng là nguồn động viên to lớn cho những vị khách xa lạ từ Thủ đô đến đây - họ đều đã thấm mệt sau những chặng đường dài gập ghềnh và quá nhiều khúc cua, để tới bản làng vùng cao xa xôi này.

"Đây là niềm vui lớn, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân xã Thông Nguyên nói chung và bà con khu vực này. Sau nhiều năm mong mỏi, cây cầu mới chính thức được đưa vào sử dụng, mở ra những điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, học tập, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên - ông Vũ Thế Phương cho biết.

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Du lịch đã có những bước tiến đáng kể và mang lại sinh kế cho nhiều người dân tại xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, trước đây là khu vực huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Các mô hình du lịch cộng đồng đang được định hướng phát triển bền vững, ngày càng nhiều đoàn khách quốc tế tới đây để đi bộ dưới những tán rừng Tây Côn Lĩnh, ghé thăm các bản làng dân tộc Dao hay tìm hiểu về cây chè shan tuyết cổ thụ Phìn Hồ nổi tiếng.

Tại đây, khu nghỉ dưỡng Panhou Retreat nằm ẩn dưới những tán cây xanh mướt, nơi những "vùng lõm" sóng điện thoại cùng vị trí tách biệt đã tạo ra trải nghiệm "ngắt kết nối" cho những du khách thực sự muốn nghỉ ngơi. Tại một resort mà hơn 90% lao động và nguyên liệu lấy từ địa phương, bên cạnh đến làm việc, người dân còn mang theo những câu chuyện rất đời thường, trong đó có việc trẻ em phải dùng bè vượt suối đi học mỗi ngày, hoặc người lớn thì chạy xe hàng chục cây số đi về mua bán hàng hóa, thăm khám sức khỏe hay rất nhiều câu chuyện khác nữa.

Ảnh: BTC

Người dân cho biết, các bản làng tại đây bị chia cắt bởi nhiều khe suối, giao thông đi lại còn khó khăn. Mỗi mùa mưa lũ khiến nước suối dâng cao, việc qua suối gặp nhiều nguy hiểm, trở thành khó khăn và nỗi lo thường trực. Nhiều em học sinh phải nghỉ học hoặc chấp nhận vượt suối trong điều kiện nguy hiểm, người dân gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, tiếp cận các dịch vụ y tế và giao lưu phát triển kinh tế. Vì vậy, ước mơ về một cây cầu kiên cố, an toàn để nối đôi bờ đã trở thành mong mỏi của bà con nơi đây.

Theo ông Vũ Thế Phương, cây cầu ở thôn Xuân Minh hiện nay là kết quả từ nhiều chuyến đi, nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều lần chia sẻ về những khó khăn của đồng bào vùng cao Thông Nguyên. Chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực kết nối, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương cùng chung tay hỗ trợ xây dựng công trình.

Ảnh: BTC

Từ kế hoạch của UBND xã Thông Nguyên, ý tưởng của Panhou Retreat nhận được sự hưởng ứng và gây quỹ ủng hộ bởi Intrepid Việt Nam - một thành viên hãng lữ hành Intrepid toàn cầu, với Quỹ Intrepid đã góp sức cho nhiều dự án cộng đồng tại Việt Nam nhiều năm qua từ hỗ trợ người khuyết tật làm sản phẩm quà tặng du lịch tại Hợp tác xã Vụn Art ở Hà Nội, cho đến bảo vệ thiên nhiên ở các vườn quốc gia với dự án Save Vietnam Wildlife... Còn với Tập đoàn Bảo Sơn, cây cầu ở thôn Xuân Minh là dấu ấn tiếp theo trong hành trình vì cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn và phát triển bền vững thông qua các chương trình an sinh xã hội.

Ông Vũ Thế Phương chia sẻ: "Cầu treo Bảo Sơn sẽ phục vụ trực tiếp hơn 60 hộ dân với 248 nhân khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đến trường, người dân đi khám chữa bệnh, vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn của địa phương.

Giá trị lớn nhất của cây cầu chính là sự kết nối của những tấm lòng nhân ái, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của trách nhiệm cộng đồng và sự sẻ chia dành cho đồng bào vùng cao. Cây cầu sẽ trở thành nhịp cầu nối những bờ vui, nối những ước mơ đến trường của các em nhỏ, nối những mùa vụ bội thu của người nông dân và nối dài hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với đồng bào vùng cao Thông Nguyên".

Ảnh: BTC

Cây cầu mới ở thôn Xuân Minh như một ví dụ điển hình của tính mạng lưới và liên kết trong ngành du lịch. Chi phí tài trợ một cây cầu có thể quá lớn với một doanh nghiệp đơn lẻ, giống như hầu hết các công ty du lịch nhỏ và siêu nhỏ trên khắp Việt Nam. Tuy nhiên khi đã gắn bó nhiều năm với địa phương, một cơ sở lưu trú hoặc một công ty lữ hành có thể bằng uy tín của mình huy động sức mạnh cộng hưởng, từ các nhà hảo tâm cho đến mạng lưới đối tác lâu năm, cũng như đảm bảo những sự đóng góp lớn lao đó được đặt đúng chỗ và cộng đồng được hưởng lợi.